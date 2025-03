El Centro Carmen Conde irrumpe con energía en la Carrera de la Mujer

La participación de los centros de la mujer del municipio de Murcia ha ido creciendo en todas las ediciones de la Carrera de la Mujer. Este domingo 9 de marzo serán varios los que estarán presentes con nutridos grupos de participantes. Por ello, la organización ha decidido crear en esta ocasión un galardón exclusivo para el centro o asociación más numerosa, para dar respuesta a ese movimiento creado en torno a esta cita. Y uno de los que se estrena en el décimo aniversario es el Centro de la Mujer Carmen Conde, del Barrio del Progreso, uno de los más jóvenes porque aún no ha cumplido tres años desde que abrió sus puertas.

El Carmen Conde tuvo actividad hace muchos años, pero después cerró sus puertas por la ausencia de un grupo directivo con empuje para mantener el programa de actividades. Pero en abril de 2023, a propuesta de la anterior presidenta, reabrió sus puertas. El reinicio fue duro, con pocas socias, pero en menos de tres años ha alcanzado ya la cifra de 140.

Cristina Vidal Álvarez tiene 32 años de edad. Ella preside una junta directiva donde es la más joven. El resto de sus compañeras tienen entre 40 y 65 años de edad. «La anterior presidenta lo tenía complicado por sus obligaciones y entonces no unimos unas cuantas mujeres. Algunas no nos conocíamos, pero teníamos interés por poner de nuevo en marcha el centro», explica Cristina.

El Centro de la Mujer Carmen Conde es muy activo. Regularmente ofrece a sus asociadas clases de body pump, una actividad muy demandada, y también de suelo pélvico, yoga, pilates, baile moderno, salsa, bachata y sevillanas, entre otros, al margen de entrenamientos físicos. Pero no solo se ciñe a la actividad física. También se imparten clases de chino e inglés gratuitas a las socias, y tienen en marcha un club de lectura que se reúne una vez al mes donde «leemos escritoras, debatimos y reflexionamos sobre autoras importantes», explica la presidenta. Además, el próximo 12 de marzo tendrán una charla sobre salud y mujer, y el 26, otra de economía financiera. De igual modo hay conferencias sobre menopausia: «Intentamos sacar temas que aborden la salud de las mujeres», dice Cristina Vidal, quien añade que «al principio nos costó conseguir participación en temas de ámbito cultural, pero ahora el club de lectura es muy numeroso». «Es maravilloso», añade la presidenta, «que no vean el espacio como algo privado, sino como algo suyo, que es su centro, tú eres socia y este centro es tuyo también. Hacerles partícipes ha provocado un crecimiento no solo de usuarias solo, sino de implicación y hay un grupo que colabora con la directiva en la puesta en marcha de iniciativas».

Hace un año propusieron a las asociadas inscribirse en la Carrera de la Mujer, pero entonces no cuajó la idea. Sin embargo, este año sí que ha tenido aceptación y será un grupo numeroso el que estará el domingo por las calles de Murcia junto a otros muchos centros de la mujer como los de Casillas, Beniaján y La Arboleja, entre otros, que son ya clásicos en una Carrera de la Mujer que todos los años se supera.