Fran Fernández lleva al Real Murcia a tocar fondo en casa

El Real Murcia tiene algo más que un problema en casa. Con solo dieciséis puntos sumados tras trece jornadas disputadas en Nueva Condomina, los granas han tocado fondo. Lo indican las tres derrotas consecutivas que acumula en el tramo más decisivo de la temporada, pero donde de verdad queda retratado el equipo entrenado por Fran Fernández es en el análisis comparativo con campañas anteriores. De hecho, para ver unos números peores a los actuales hay que remontarse a las temporadas 2009-2010 y 2007-2008, ambas en el fútbol profesional, la segunda en Primera División.

Los aficionados que hace un año pensaban que ya no se podía hacer peor en casa, se equivocaban. El equipo entrenado primero por Munúa y después por Pablo Alfaro incluso mejoraba en dos puntos al de Fran Fernández tras 13 jornadas jugadas en Nueva Condomina -18 hace un año por 16 ahora-.

Y es que, el Real Murcia 24-25, que arrancó la temporada con la importante misión de convertir Nueva Condomina en un fortín, está empeorando los registros de las dos campañas anteriores en Primera RFEF. Es más, el Real Murcia 24-25 de Fran Fernández lleva ahora mismo sus peores números en la tercera categoría -Segunda B y Primera RFEF- desde que se produjo el traslado a Nueva Condomina.

Para ver unos números peores que en esta temporada en el estadio murcianista hay que retroceder quince años, concretamente a la temporada 2009-2010. En aquel curso en Segunda, que acabaría en descenso, el Real Murcia solo había sumado quince puntos en 13 jornadas disputadas en su campo. La liga se cerraba con solo 25 puntos, tras cinco triunfos, diez empates y 6 derrotas.

Desde el traslado a Nueva Condomina en 2006, solo hay otra campaña peor que la actual. Fue la 2007-2008, en la que la afición murcianista apenas pudo saborear su presencia en Primera División. 15 puntos se firmaron también en 13 jornadas, solo uno menos que los conseguidos por el equipo de Fran Fernández en dos categorías menos.

Los avisos no sirven de nada

Las carencias en Nueva Condomina evitaron que el Real Murcia se clasificara para el play off en las dos últimas temporadas. Los 29 puntos firmados al final de la temporada por Mario Simón fueron insuficientes para alcanzar la quinta posición. Algo parecido ocurrió el curso anterior. Tras la mejoría con Alfaro, los granas llegaron a los 58 puntos, cuatro menos que el Ceuta, quinto. En ambos casos, se cerró el curso con 29 puntos de 57 en casa.

Estaba avisado Fran Fernández desde el inicio. Ya con la derrota ante el Yeclano Deportivo en el primer partido en casa, el técnico defendía que solo era el inicio, prometiendo días mejores. Pero esas promesas siempre han ido cayendo en saco roto. Los triunfos ante el Mérida (2-0) y el Fuenlabrada (3-1) no tuvieron continuidad, como tampoco cambió el chip la victoria contra el Castilla (3-1). Y, ya en 2025, cuando todo el mundo pensaba que el 2-1 frente al Hércules significaría el inicio de una nueva tendencia, el resultado ha sido tres derrotas consecutivas que han provocado la peor crisis de la campaña en Nueva Condomina, especialmente porque la competición ha entrado en el tramo decisivo.

Todo lo que se suma a domicilio -es el mejor visitante con 26 puntos de 39-, se resta en casa, y así el Real Murcia se ve incapaz de afianzarse en el liderato, ahora a dos puntos tras la victoria del Ibiza en territorio murciano. De hecho, sumando solo los puntos logrados en casa, los granas, con 16, estarían en números de descenso. Solo el Intercity (12), el Betis (15), el Yeclano (15) y el Sanluqueño (15) han sumado menos.

Doce jornadas quedan para que se decida todo el pastel en Primera RFEF. Será el 25 de mayo cuando se confirme qué equipo obtendrá el premio del ascenso directo y qué cuatro conjuntos tendrán que jugarse todas las cartas en el play off. Con unos números notables a domicilio, al Real Murcia no le queda otra que mejorar en Nueva Condomina en esta recta final. Seis partidos disputarán los granas en su estadio, siendo los encuentros ante el Ceuta y el Antequera los que pueden tener mayor transcendencia en la pelea por el ascenso. Habrá que esperar al 13 de abril para recibir a los de Romero, que ahora mismo son segundos con 44 puntos, los mismos que el Ibiza. Por su parte, el duelo contra el Antequera se hará esperar un poco más. Los malagueños, que no andan en su mejor momento, llegarán a Murcia en la antepenúltima jornada (11 de mayo). Contra ambos equipos el Real Murcia ya perdió en la primera vuelta. El Ceuta le dio un repaso (4-2). Pese a que Palmberg igualaba el gol inicial de Aisar, tres goles de Andy Escudero (minutos 32, 38 y 55) finiquitaron a los de Fran Fernández. También el Antequera aprovechó su fortaleza en casa para no dar ni un respiro a un conjunto murcianista que empezaba 2025 con un duro batacazo (2-1). Ceuta y Antequera son los ‘cocos’ que quedan por visitar Nueva Condomina, pero es que, viendo los números del club grana, cualquiera en esta categoría es ‘coco’ cuando llega a Murcia. De hecho equipos como el Alcoyano, el Intercity, el Alcoyano, el Marbella y el Yeclano han puntuado en NC. Por eso también habrá que estar atentos a ver qué es capaz de hacer el conjunto murcianista ante rivales menores como el Fuenlabrada (16 de marzo), Recreativo (30 de marzo), Villarreal B (27 de abril) y Algeciras (25 de mayo). n