Vinicius espera "renovar cuanto antes" y carga contra los árbitros españoles: "En Europa defienden el espectáculo"

El 28 de octubre, después de la decepción por no llevarse el Balón de Oro, Vinicius dijo que "lo haría diez veces mejor si es necesario" y dijo que sus críticos "no están preparados". Un atisbo de rebeldía que otras veces le había funcionado, cuando, siendo objeto de mofas e insultos, sacó su mejor versión. Sin embargo, el brasileño ha empeorado sus números desde entonces y sus protestas le han causado amarillas o la expulsión de Mestalla, aunque él responsabiliza a los árbitros españoles de su criterio. Lo dejó claro en el Villamarín: "Para mí, siempre tarjeta".

Con todo, frente al Atlético vuelve su competición favorita, la Champions, en la que anotado 28 goles y 22 asistencias en 68 partidos. Los colchoneros, un rival duro al que solo le ha marcado un gol (en la Copa del Rey 2022/2023) y contra el que ha repartido tres pases de gol en las 15 ocasiones que se han visto las caras. Vinicius quiere recuperar el peso perdido y fue el primer en activar el modo Euroderbi tras el tropiezo contra el Betis (2-1), que ha dejado al Real Madrid en tercera posición.

"Mucha gente", suspiró Vinicius en su comparecencia previa al partido frente al Atlético. No se deja ver mucho en estas intervenciones, de ahí el valor de la misma. "Yo sigo viviendo cosas increíbles con esta camiseta. Ojalá sigamos teniendo esta química. Hemos estado jugando mejor desde que eliminamos al City. Espero que demos lo mejor de nosotros para nuestra afición", empezó diciendo el brasileño, al que le preguntaron sobre los árbitros: "En Europa los colegiados defienden más a los jugadores que dan el espectáculo. Castigan a los que dan patadas. No nos gusta hablar de los árbitros, pero es importante que piten bien".

Sobre Vinicius sobrevuela la opción de Arabia Saudí desde hace tiempo, pero él dice que está "muy tranquilo, porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar lo antes posible, porque estoy cumpliendo mi sueño, donde toda la gente me ama. No podría estar en un sitio mejor". Su futuro fue un tema de repregunta en sala de prensa: "Estoy aquí para seguir la historia, todo lo que este club me ha dado, que el presidente me ha dado. Espero marcar más goles y cumplir partidos (llegó a la cifra de 300) con esta camiseta. Mi sueño de niño era llegar hasta aquí. Ya he ganado, pero puedo ganar mucho más. Puedo entrar en la historia de este club, que es complicado, pero quiero ser como ellos".

Vinicius, como en otras comparecencias, reafirmó en público su compromiso por el Real Madrid y volvió a hablar sobre el frustrado Balón de Oro. "Nunca he soñado en ganarlo, pero cuando estás cerca de ganar quieres ganarlo. Tengo muchas oportunidades de conquistar otros títulos con este club, que es más importante. Ya he ganado dos Champions", explicó el brasileño. "El club decidió que no fuésemos a la gala del Balón de Oro. Hago lo que me mandan", añadió sobre lo sucedido en octubre.

Vinicius, contra Koke, en el último derbi entre el Real Madrid y el Atlético. / EP

Contra el Atlético "será un gran partido, un derbi, como los que nos gustan. Sobre todo cuando pasa en la Champions. Va a ser la primera vez que juegue un partido gran grande como este en la Champions. Va a ser una gran fiesta". Vinicius habló abiertamente sobre sus números esta temporada, de rendimiento desigual según la competición. "Ahora mismo estoy en mi mejor versión. He tenido lesiones, por culpa de tantos partidos. Vamos a jugar 80 encuentros y es complicado para los jugadores. Cada dos o tres días tenemos que dar lo mejor, pero no siempre es imposible: con la cabeza, físicamente... Estamos jugando con muchas molestias, pero tenemos que hacerlo por el club", aseguró.

Para Vinicius, el Real Madrid juega "mucho mejor en este tramo de la temporada", de ahí que no le preocupe el pasado reciente. "Creo que cuando los árbitros no sacan para los demás y ellos sacan la tarjeta para mí, eso me molesta. Tú estás caliente. Hago muchas cosas que no debo hacer, pero en cada partido estoy mejorando. Los jugadores me transmiten su tranquilidad y voy poco a poco a mejor. La gente se olvida que solo tengo 24 años, pero voy a aprender mucho hasta el final de mi carrera", se sinceró el brasileño, al que, como al resto de sus compañeros, les piden mayor exigencia defensiva.

"Nos hemos dado cuenta de que tenemos que defender mejor. Ancelotti siempre habla con nosotros. Tenemos que ayudar a la defensa, porque ellos hacen todo por nosotros para tener la tranquilidad de marcar los goles para ellos. Pero cuando llega el tramo más importante de la temporada nosotros hacemos lo mejor para nuestra afición", prometió el jugador del Real Madrid, aunque Carletto achacó a su plantilla "la falta de actitud y compromiso" contra el Betis.

"Empezamos bien, pero después de 20 minutos fallamos demasiado. Hicimos todo mal. No podemos fallar mañana, no queremos ir a casa tan temprano. Estamos preparados para mejorar nuestro juego", sentenció Vinicius, imprescindible para que el vigente campeón de Europa, que ha tenido que pasar por una repesca, sea capaz de defender su título ante el Atlético, el rival, junto al Barça de Flick, que más daño le ha hecho en los últimos tiempos.