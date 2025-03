Rosa Lacárcel: "Todas tenemos tiempo para el deporte si nos organizamos"

La Carrera de la Mujer 2025 se disputará el próximo domingo 9 de marzo, pero ya este martes día 4 comenzarán los actos conmemorativos por el décimo aniversario. Será en el Edificio Moneo con la proyección de Yo soy corredora, un documental de 35 minutos de la productora Biocine y el club Murcia Challenge, organizador del TotalEnergies Murcia Maratón. El acto dará comienzo a las ocho de la tarde y la entrada será libre hasta completar el aforo.

Rosa Lacárcel Hurtado (Alcantarilla, 12 de junio de 1974) es una de las protagonistas. Ella, además, colabora con la organización de la Carrera de la Mujer que promueve el diario La Opinión. Madre de tres hijos y empleada de Carrefour, saca todos los días tiempo para salir a correr. Cuando tenía 36 años se lanzó al asfalto. Reconoce que cuando empezó no podía ni dar una vuelta a un campo de fútbol. Pero desde entonces ha progresado tanto que ha hecho tres veces la Ruta de las Fortalezas, ha completado maratones e incluso una ultra de 72 kilómetros. Su fuerza de voluntad y disciplina le han llevado a superar cada uno de los retos que se ha planteado. Y todo ello compaginándolo con su trabajo y el cuidado de sus hijos, Juanjo, Álex y Pablo, ya mayores todos ellos.

Lacárcel, que también estará en el posterior coloquio que se llevará a cabo tras la proyección de Yo soy corredora, explica que «el documental se enfoca cómo ayuda el deporte en tu salud física y mental. Por ejemplo, una de las compañeras que es protagonista superó un cáncer de mama y otra una depresión. Refleja el reto que supone para una mujer que es madre prepararse para una maratón o para simplemente empezar a hacer deporte. Al principio crees que es súper difícil, que no lo puedes conseguir nunca porque no puedes dar cuatro pasos sin ahogarte», explica la alcantarillera.

«El deporte, de alguna manera, implica un sacrificio en todos los aspectos. Pero eso te ayuda a tener una organización milimetrada de tu jornada diaria. No me vale la gente que dice que dice que no hace deporte porque no tiene tiempo, porque en realidad no hace deporte porque no quiere. Tampoco es cuestión de hacer tres horas todos los días, pero tienes que organizarte», continúa Rosa Lacárcel, una mujer acostumbrada a luchar durante toda su vida.

Reconoce Rosa que ahora, como sus hijos ya son mayores, con edades comprendidas entre los 24 y los 17 años, todo es más sencillo, pero recuerda que «cuando eran pequeños aprovechaba cuando estaban en el cole para darle vueltas a la manzana, o salía a primera hora hasta que tenía que llevarlos al colegio. Es cuestión de coger una rutina aunque no siempre tengas ganas. Pero al final, si coges esa rutina, es algo que al final necesitas porque cuando haces ejercicio tu cabeza funciona mejor. Hay veces que es imposible, pero por eso no hay que crucificarse, hay que tener también un equilibrio», termina diciendo.