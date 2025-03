Senderistas en la Carrera de la Mujer

Los grupos senderistas que proliferan en la Región de Murcia suelen realizar todo tipo de actividades los fines de semana, especialmente los domingos. No hay prácticamente ninguno que no tengan una salida para explorar nuevos caminos o recorrer otros que ya han andado con anterioridad. Ese es el caso del Grupo ATA Senderismo y Montaña, que nació hace dieciocho años. Pero el domingo 9 de marzo sus excursiones grupales se sustituyen. No realizarán salida la tradicional a la montaña porque las mujeres de este colectivo, uno de los más activos de la geografía regional, tienen reservado ese día para participar en la Carrera de la Mujer de Murcia. Por una jornada cambiarán las botas por las zapatillas para andar o correr sobre el asfalto de las calles de la capital de la Región junto a esas cinco mil mujeres que han agotado un año más los dorsales una semana antes de cerrarse el plazo de adquisición.

ATA nació por la pasión por la montaña de un grupo de seis amigos que empezó a ilustrar sus rutas con vídeos y fotografías en las redes sociales. Poco a poco fue creciendo el colectivo e incorporándose amigos de cada uno de esos impulsores. Pasaron de subir a El Valle y Carrascoy para realizar rutas sencillas, a explorar nuevos territorios. «Cuando arrastras personas necesitas seriedad», se dijeron, dando el paso de constituirse legalmente hace dieciocho años. «El club nació para disfrutar nosotros de la naturaleza, pero llegó un momento donde empezó a crecer. Vimos que se nos desmadraba y lo dejamos cerrado con cuarenta socios, pero nuestras puertas están siempre abiertas y a nuestras rutas se puede apuntar cualquiera», explica Ángel Palacios, presidente y fundador de ATA Senderismo y Montaña. «En cada ruta que organizamos, que son todos los fines de semana, hacemos carteles explicativos con los desniveles que nos vamos a encontrar. Hay ocasiones hasta en las que tenemos que fletar autobuses por el número de personas que se apuntan», añade. «La veteranía te hacer ver cómo hacer la cosas mejor y constantemente estamos mejorando con las aportaciones de nuestros socios en las asambleas», explica.

Fue hace dos años cuando las mujeres del grupo empezaron a organizarse para participar de la gran fiesta que es la Carrera de la Mujer: «Viendo en el club que tenía una gran aceptación la Carrera de la Mujer, decidimos dejar ese día sin ninguna actividad para que ellas participen y así no se pierdan ninguna de nuestras rutas. Incluso este año el club ha asumido todas las inscripciones tanto de socias como de amigas. Unas a las otras se han ido contando lo bien que se lo pasan ese día y al final tendremos un grupo numeroso el próximo 9 de marzo», comenta el presidente. La media de edad de los integrantes de ATA Senderismo y Montaña está entre los 50 y los 55 años. «Juventud arrastramos poca», dice Ángel Palacios, quien apunta que «también tenemos algún integrante de unos 70 años y otros que están en los 40».

ATA Senderismo y Montaña es un grupo muy activo. Realiza salidas a diferentes puntos de la Región, tanto deportivas como culturales, con visitas a museos y fiestas populares. Aúna montaña y cultura en casi todas sus actividades. Sus integrantes han subido al pico más alto de la Región, Revolcadores, y también han cruzado los límites regionales: «Allá donde hay una ruta atractiva vamos a pasar el día. Se trata de pasar un buen día y disfrutar», termina diciendo Ángel Palacios.