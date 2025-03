El Real Murcia Imperial se inmola ante el colista

El fútbol es impredecible. Tanto los profesionales como los aficionados tenemos siempre la tentación de dar resultados por hechos antes de que los partidos se jueguen y, en este caso, de nuevo el deporte rey nos recuerda que nos equivocamos. El Plus Ultra, que llevaba 20 partidos sin ganar y tiene prácticamente los dos pies en la Preferente Autonómica, venció 0-2 en el Campus Universitario al Real Murcia Imperial.

La victoria del cuadro de Llano de Brujas se explica por varias razones. Un resultado tan sorprendente normalmente necesita que ocurran situaciones extraordinarias y, lógicamente, las condiciones climáticas y del césped han influido en el desarrollo del partido. La incesante lluvia que desde horas antes hasta el minuto 70 ha estado presente de manera ininterrumpida, lo que ha provocado que varias zonas del césped estuvieran encharcadas, influyó en el juego y perjudicó a un Imperial que tuvo que modificar mucho su forma habitual de jugar.

Once titular del Imperial ante el Plus Ultra / Prensa Real Murcia

El Plus Ultra se adelantó en el marcador en el minuto 11 de partido, tras un balón suelto que se quedó dentro del área. Karim, muy atento, se aprovechó y adelantó al farolillo rojo. Tras ese tanto hasta el 0-2, el guion del encuentro fue muy parecido. El Imperial lleva el peso del choque, en el primer tiempo consiguiendo tener situaciones claras de gol, en especial un remate de cabeza de Divine, que detuvo el joven guardameta de 16 años del Plus Ultra, Alfonso Ballesta. Tras el descanso, el dominio del filial grana no se tradujo en tantas ocasiones y cada vez defendía mejor el cuadro de Llano de Brujas. A falta de dos minutos para el final, cuando el Plus Ultra estaba con diez hombres desde el 75, tras una rápida galopada en una contra, Wauner se plantó solo ante Saba e hizo el 0-2.

El Imperial lo intentó con más corazón que cabeza y daba la sensación de que podían jugar otro partido entero más que no iba a marcar. Paso atrás del cuadro murcianista en sus aspiraciones a jugar la fase de ascenso.