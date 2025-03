Un duro mes de marzo para un FC Cartagena hundido

El panorama del Cartagena no puede ser más negro. Contra el Eibar, en la derrota por 0-2 el pasado viernes, el equipo tocó fondo. Es curioso, porque parece que cada semana se ha llegado a este punto, pero siguen ocurriendo situaciones que confirman que la situación se puede ir agravando más y más.

Ante el Eibar no se puede sacar ninguna lectura positiva de lo que ocurrió, tanto dentro como fuera del césped. Si se quiere ser excesivamente optimista y querer agarrarse a algo, se puede uno aferrar al inicio del partido, a los primeros veinte minutos, donde el Cartagena no salió mal al verde y tuvo dos situaciones claras que pudieron cambiar el signo del partido si el cuadro portuario se hubiera adelantado en el marcador. A partir de ahí, nada hay a lo que agarrarse, ya no para una posible salvación, que hace semanas que se evaporaron las ilusiones, cuesta pensar que el equipo va a descender siendo al menos competitivo.

La cifra oficial de 2.788 espectadores del último partido ante el Eibar confirma que, salvo un tercio de los abonados, la gran mayoría de aficionados albinegros han dejado de acudir al Cartagonova y, viendo la dinámica de las últimas jornadas, no van a volver. Más de la mitad se han desconectado ya del equipo que va a descender a la Primera Federación de manera merecida y además solo. Sin el respaldo de la afición.

Calendario complicado

Cuando un equipo lleva siete derrotas consecutivas y acumula once jornadas sin conocer la victoria, está claro que el problema de cara a los siguientes encuentros no son los rivales que tiene por delante y sí uno mismo. Da igual el oponente, que el Cartagena ha sido incapaz de ser competitivo, salvo días contados. Eso sí, el mes de marzo y los enfrentamientos que tiene por delante no invitan a ser optimistas. El próximo rival será el Levante en el Ciudad de Valencia. El equipo que dirige Julián Calero, héroe de la permanencia del curso pasado, necesita el triunfo y en su feudo es el cuarto mejor equipo de la competición. La otra salida que tendrá en el tercer mes del año es Coruña, para medirse al Deportivo. El cuadro gallego es el octavo mejor en las últimas diez jornadas, lo que demuestra que va en línea ascendente.

En el Cartagonova el cuadro albinegro recibirá al Burgos y al Castellón. Dos encuentros que en condiciones normales se podrían pensar como factibles para los de Guillermo Fernández Romo, pero ambos conjuntos le ganaron al Cartagena en la primera vuelta y el cuadro castellonense por un contundente 4-1. El Burgos, por su parte, inmerso en la pelea por la salvación, despertó en el mes de diciembre y está fuera de los puestos de descenso. Irán al feudo cartagenero con la necesidad de puntuar que, lamentablemente, no tiene el Cartagena al estar tan hundido en la clasificación. Para superarlo tendrá que elevar el nivel competitivo mostrado ante el Eibar, un rival similar por el puesto en la clasificación, y que venció al Cartagena sin sufrir.

Descenso matemático, no antes de abril

En el peor de los casos en el que los resultados positivos sigan sin llegar, el conjunto portuario descendería en el mes de abril. No lo hará en este mes de marzo, debido a que todavía restan 13 jornadas ligueras, hay muchos puntos en juego y la distancia, aunque ya insalvable para conseguir la salvación, no se consumará la salvación de momento. Cuando finalice marzo quedarán nueve partidos por disputarse, es decir, 27 puntos en juego. Es prácticamente imposible que la salvación se sitúe en 42 puntos, contando con que el conjunto albinegro no sumara en sus cuatro duelos de este mes, tras 33 jornadas, por lo que la agonía esperando el descenso matemático se mantendrá.

El objetivo del Cartagena debe ser afrontar todo lo que resta con la mayor dignidad posible, tratar de mejorar tanto ofensivamente como defensivamente y conseguir que marzo no se parezca en cuanto a resultados a lo vivido tanto en enero (un punto) como en febrero (cero puntos).