El Alhama ElPozo no pasa del empate pero sigue líder

El Alhama ElPozo rompió la racha de seis victorias consecutivas tras empatar sin goles ante el Cacereño en tierras extremeñas. Las alhameñas, sin embargo, mantienen el liderato, con dos puntos de ventaja sobre un Alavés que sí hizo los deberes ante el Barcelona. El equipo alhameño saltó al terreno de juego como siempre, muy metido en el partido, con una gran disciplina táctica, sobre todo de medio campo hacia atrás.

Las locales, que salieron goleadas del campo José Kubala (4-0) en la primera vuelta, demostraron el motivo de su buena clasificación. Son sextas, acariciando el play off por el ascenso, y durante todo el encuentro fueron capaces de jugar a una alta intensidad que sorprendió a las visitantes, que se tuvieron que emplear para no sufrir demasiado en su portería.

A pesar de ello, el Alhama dispuso de una ocasión muy clara a los tres minutos, obligando a Delia a evitar el primer tanto del partido. A medida que pasaban los minutos, el equipo alhameño se fue haciendo con el control del choque. Dominando en defensa, teniendo más el balón y llegando con cierta claridad a la meta contraria. Sin sobresaltos se llegó al descanso.

Daniel Álvarez movió el banquillo con la entrada de la canaria Astrid, y después con Mbappé, aunque no resultaron decisivas ya que el choque discurría por los mismos cauces que en los primeros 45 minutos. Las locales querían pero no podían, mientras que las visitantes no tenían prisa, defendían con mucho orden y buscaban la oportunidad de contragolpear y dar el estocazo.

Ni una cosa ni la otra. El Cacereño se fue desfondando a media que pasaban los minutos, pero al Alhama ElPozo no parecía que le iba mal el empate. No querían perder por nada en el mundo la oportunidad de puntuar aunque no se llevaran la victoria.

Hubo pocas ocasiones claras en las áreas y al final el resultado no se movió. Las alhameñas no consideraron que el punto era malo, al tiempo que las de casa también lo dieron por bueno. Las defensas estuvieron por encima de los ataques y el miedo escénico a encajar estuvo presente en todo el partido.

El cuadro alhameño jugará el próximo domingo ante el colista, el Sporting de Huelva, en el José Kubala a las 16:30 horas.

Ficha técnica

CACEREÑO: Delia, Ramos, Lucia, Midori, Adela, Nora, Ariana (Diaz, 59), Nerea (Macias, 75), Alice, Natalia y Carmen.

ALHAMA ELPOZO: Nay, Nuria, Yannel, Estefa, Raquel Pinel (Mbappé, 59), Kuki, Ana, (Cindy, 39), Aitiara (Astrid, 46), Belén (Patri, 83), Alba, y Mariana (Carla, 59).

ÁRBITRO: Deborah Aguilar, amonestó a la local Nerea; y a las visitantes Yannel, Raquel Pinel, Ana, Aitiara y Cindy.

CAMPO: Manuel Sánchez Delgado.