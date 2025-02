El Jimbee se atasca ante un Noia muy serio

El Jimbee Cartagena no puede con el Noia y empata a dos goles en un choque en el que los de Duda no mostraron una buena versión. El cuadro portuario se adelantó por dos veces en el marcador, tuvo ocasiones para hacer más goles, pero el juego no fue fluido y en ningún momento se percibió una superioridad en el juego manifiesta ante un rival de la zona baja de la clasificación.

Este es el octavo partido consecutivo que el cuadro cartagenero no gana y en este mes de febrero, que ha resultado ser muy decepcionante, el cuadro portuario ha tenido partidos mejores y partidos peores. El denominador común de todos es que en ninguno consiguió ganar. El de hoy va a la lista de partidos discretos, porque los de Duda no jugaron bien prácticamente en ninguna fase del partido y cuando consiguió adelantarse en el marcador, no supo gestionar la ventaja. Tanto es así que el 2-2 al Noia le dejó un sabor agridulce, ya que tuvieron opciones de llevarse hasta el triunfo.

Golazo de Chemi para el 1-0

El primer tiempo fue de más dominio cartagenero. El cuadro de Duda trataba de imponer su juego y gracias a eso el esférico estaba más cerca del área gallega que de la defendida por Chemi. El guardameta mazarronero, eso sí, tuvo que ser el que consiguiera anotar para los portuarios. Se aprovechó de la aventura de su homólogo Schutt, que avanzó hasta el campo contrario y trató de marcar, pero el disparo lo detuvo el portero del club cartagenero, que rápidamente sacó y desde su área anotó el 1-0. Un tanto sorprendente que ponía en ventaja al Jimbee antes del descanso.

Cortés, en un lance del partido ante Noia / Prensa Jimbee Cartagena

Noia, equipo muy serio

Tras la reanudación, Raggiati anotó el 1-1 en una jugada muy rápida. No se habían cumplido treinta segundos del segundo periodo y el partido volvía a comenzar. Era el premio para un equipo que había empezado arriesgando, con un disparo al palo de Altamirano en el primer minuto, que siempre que podía incomodaba al Jimbee y que no le había perdido la cara al choque, ni tras el 1-0 a falta de cuatro minutos para el descanso. El cuadro gallego demostró que, pese a estar en la zona baja de la tabla, está en un gran momento de forma y que tiene todas las garantías para ir a más durante la temporada y no sufrir por salvarse.

Falta de fluidez

Osamanmusa anotó el 2-1 en el minuto 27 tras una gran jugada de Motta. Este gol no ayudó a que el Jimbee se soltara y empezara a jugar como nos tenía acostumbrados tanto la temporada pasada como en gran parte de la primera vuelta. Altamirano logró el 2-2 a falta de siete minutos para el final y volvieron las prisas al Palacio de los Deportes que había recibido a 3.026 espectadores, 238 espectadores más que en el Cartagena – Eibar del Cartagonova. Todos ellos vieron como los de Duda, que en los últimos cuatro minutos atacaron con portero-jugador, no encontraban la forma de hacer daño a un serio Noia que se marchaba de la ciudad trimilenaria con un punto ganado de forma merecida.