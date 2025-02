¿La hora de la metamorfosis del Real Murcia en su estadio?

Resulta difícil tener que hablar de las dos caras que presenta el Real Murcia cuando marcha líder del grupo II de Primera Federación a falta de trece jornadas para el final. Pero así lo dicen los números. Todavía no existe un razonamiento lógico para poder entender que los granas sean capaces de desplegar todas sus virtudes cuando juegan lejos de su estadio, y se hagan cada vez más pequeños cuando el viento sopla a su favor en Nueva Condomina.

Los de Fran Fernández son un transatlántico como visitantes con ocho victorias en trece partidos, mientras que en su estadio les cuesta horrores mantenerse a flote. Cierto es que hay algún día en el que son capaces de navegar sin problema alguno, pero otros tantos es tal el movimiento que le provoca un mareo constante.

La derrota ante el Sevilla Atlético, hace dos semanas, generó un estado de angustia en el Real Murcia. Primero por desaprovechar la oportunidad de asaltar el liderato, y segundo por dejar escapar más puntos ante su público. Lo de la primera posición fue capaz de solucionarlo siete días más tarde, con su goleada en Mérida (1-4) tras un nuevo tropiezo del Antequera, pero es consciente el equipo grana de que debe cambiar y mucho sus actuaciones en casa para poder defender ahora un liderato que en poco más de dos meses puede darle el ascenso directo a Segunda División. Son 16 los puntos que ha dejado escapar en Nueva Condomina.

Ocho partidos en los que no ha logrado ganar (cuatro empates y cuatro derrotas) que quiere cortar cuanto antes el equipo de Fran Fernández. Sus pobres bagajes en casa también le privaron de alcanzar el play off las dos temporadas pasadas en la tercera categoría y no quiere volver a tropezar con la misma piedra. Por eso este domingo, ante un rival directo como es la UD Ibiza (12.00 horas), el Real Murcia tratará de encontrar su punto de inflexión a este hecho que arrastra ya desde hace varios años.

«Habrá que buscar soluciones, cambios de sistema, jugar más directo con más jugadores en el área...», decía Fran Fernández, entrenador grana, tras la derrota ante el Sevilla Atlético. ¿Será por fin la hora de la metamorfosis del Real Murcia en su estadio? ¿El Real Murcia de fuera puede ganar de la misma manera en casa? ¿Es tan fácil como mover las piezas o los cambios deben llegar en aspectos más intangibles?

Sea lo que sea, lo que parecía claro por parte de Fran Fernández hace dos semanas es que estaba dispuesto a agitar el árbol, de realizar cosas diferentes para buscar resultados distintos. Aunque lo cierto es que, con la victoria conseguida en Mérida el pasado domingo, no parece que el técnico almeriense vaya a realizar algún tipo de revolución. De hecho, hay posiciones en el once en las que el técnico tiene poco margen de maniobra debido a la falta de efectivos por problemas físicos.

En la parte defensiva Gazzaniga es un fijo bajo los palos, al igual que Alberto González y Esteban Saveljich en el centro de la zaga. Ian Forns se ha hecho con un hueco en el lateral izquierdo, que era el objetivo con su llegada en el mercado invernal, y viene de marcar en Mérida. Por lo que la única duda residiría en un lateral derecho en el que tanto Jorge Mier como David Vicente están alternando sus actuaciones.

En el centro del campo es donde menos margen tiene Fran Fernández para innovar ante el Ibiza. Con Moha Moukhliss a punto de regresar tras su esguince de rodilla y con Jorge Yriarte lesionado, son Isi Gómez, Joao Pedro Palmberg y Richard Boateng las bazas con las que cuenta el Murcia para la sala de máquinas. Siendo los dos primeros los que partieron de inicio ante el Mérida.

En ataque la duda reside entre David Flakus y Raúl Alcaina, mientras que en las bandas es donde el abanico es más grande. Con la mediapunta, de la que Juan Carlos Real parece inamovible, y la posición de delantero cerrada, la entrada de Pedro Benito en la banda derecha podía otorgarle más garra y presión a la parte ofensiva, como la pasada jornada, aunque supondría dejar en el banquillo a Pedro León o no contar con Rojas o Loren Burón en ese costado. Mientras que en la izquierda, Davo, Kenneth Soler o el propio Loren podrían desempeñar ese rol. Sin embargo, estas variantes solo supondrían una sustitución de piezas, algo que ya lleva tiempo realizando el técnico, por lo que los cambios deberían llegar desde otros aspectos si el dibujo no cambia.

Gestionar la presión, las emociones y la manera de encajar los golpes, como parece a veces que los goles en casa recibidos pesan más que los de fuera, son aspectos en los que el Real Murcia también debería cambiar ante rivales que cada vez más aprovechan este tipo de ‘armas’ para sacar la mayor tajada posible a su visita a la capital del Segura. Y de las que el conjunto grana deberá aprender a hacer frente cuanto antes para defender desde ahora un liderato que parece que no tiene dueño, pero que son muchos los que desean conquistar.

Isi Gómez: "Los resultados en casa llegarán"

Isi Gómez, centrocampista del Real Murcia, durante un entrenamiento. / REAL MURCIA

Isi Gómez se puede considerar como un fichaje de invierno para el Real Murcia. El centrocampista se quedó sin inscribir en verano al tener que ser intervenido de nuevo de una lesión en su tobillo y su recuperación se dilató hasta el invierno. Su regreso se produjo hace dos semanas, en la derrota ante el Sevilla Atlético, al entrar desde el banquillo, y ante las ausencias en el centro del campo, partió de inicio el domingo en Mérida. Su vuelta no ha podido ser mejor.

Uno de esos regresos soñados en los que en las primeras sensaciones son las de ese jugador que despuntaba por estas fechas con la grana hace un año. «Como ya sabe mi gente más cercana, he pasado un periodo largo muy complicado, muy difícil pero estoy muy feliz y muy contento de las sensaciones que he cogido estos dos últimos partidos y espero seguir en esta línea ascendente», explicó ayer en unas declaraciones que recoge el club en sus canales oficiales.

El jugador madrileño apunta a titular también este domingo ante el Ibiza en Nueva Condomina (12.00 horas), donde el Real Murcia confía en romper su mala racha en casa al contar tan solo con cuatro victorias en doce partidos. Todo lo contrario que ocurre en sus números como visitante. «El fútbol es así, son rachas a veces ganas más en casa, a veces ganas más fuera. No tenemos que obsesionarnos con no ganar en casa, hacer nuestro fútbol y seguro que van a venir los resultados», comentó Isi Gómez.

Se espera una gran entrada para este partido en el estadio grana, donde se pueden superar incluso los veinte mil espectadores por el ritmo de localidades vendido tras las promociones lanzadas por el club y el liderato conseguido la pasada jornada. «Un ambiente de Condomina, de fútbol, la afición al cien como siempre, no hace falta que digamos nada desde aquí y va a salir todo bien seguro», dijo.