Francis Ferrón y Perdomo, los hombres gol del derbi minero

El derbi minero siempre es especial; la cercanía de las localidades y la manera de vivir el fútbol en esta zona del Campo de Cartagena hacen que este choque sea siempre especial. Este encuentro, además, tiene un condimento que nunca había tenido y es la clasificación liguera. El cuadro blanquiazul va líder de la Segunda Federación, mientras que la Minera puede estar ante su último tren para subirse si quiere jugar el play off de ascenso a la Primera Federación.

En ese contexto emergen dos figuras que deben ser importantes este domingo a las 11:30. Se trata de Francis Ferrón, delantero centro del cuadro local, y Omar Perdomo, mediapunta canario y jugador más destacado de la Minera.

Y además, por si fuera poco, para uno de ellos con un extra de motivación, ya que Francis Ferrón, ariete de La Unión Atlético, firmó por el equipo presidido por Julián Luna tras comunicarle la Deportiva Minera que querían que abandonara el equipo.

Ferrón, cambio obligado

Francis Ferrón (Algeciras, 7 de septiembre de 1989), delantero andaluz afincado en Águilas, lleva una trayectoria muy amplia desde que debutara en Los Barrios hace ya 15 temporadas. Tras pasar por clubes de la dimensión del Recreativo de Huelva, Alcoyano o Badajoz, el delantero lleva ya tres años en la Región de Murcia. De Águilas, firmó el pasado verano en la Minera y ahora defiende los colores de La Unión.

De manera sorprendente, incluido para él, Francis Ferrón firmaba por el cuadro blanquiazul, tras dejar de formar parte de su vecino de Llano del Beal. El delantero nos confirmó que no se lo esperaba: «Me lo comunicaron tras el partido ante el Real Madrid y me sorprendió porque estábamos en el mejor momento. Al final esto es habitual en el fútbol. Me dicen que en el club quieren hacer unos cambios y tuve que aceptarlo, y mira, apareció La Unión».

El delantero andaluz se encuentra muy feliz desde que firmó por el club minero: «Desde que firmé no hemos perdido, que aunque sea casualidad, estoy contento por ello. Además es el fichaje ideal porque no me ha cambiado el día a día, tengo la misma rutina que tenía, me he quitado cinco kilómetros de coche y estoy en un equipo que va primero; no me puedo quejar, al revés».

Adaptación sencilla

La adaptación al equipo ha sido muy sencilla, ya que Francis Ferrón coincidió con José Miguel Campos hace diez años: «El míster me pide que sea yo, que aporte veteranía, que aporte experiencia y que esté siempre en el área y la verdad que estoy muy contento porque desde el primer día me han tratado muy bien en el club».

De cara al derbi que tiene el picante de jugar contra su ex equipo, Francis Ferrón lo ve como un partido más: «Para la gente de aquí este partido significa mucho, pero nosotros lo afrontamos como tres puntos importantes, pero tres puntos más».

El carácter de Francis Ferrón hace que no solo aporte con goles y fútbol en el campo; hay que recordar que ya vio puerta en el triunfo del equipo en Chapín ante el Xerez. También el delantero andaluz ha congeniado con la afición de La Unión. En ese sentido, el delantero anima a que se vea un gran ambiente: «Esto es de todos, necesitamos de la ayuda de todos y el domingo va a ser un partido en el que necesitamos a la grada; cuanta más gente venga, será mejor y tengo claro que van a venir y van a ver a once jugadores que van a dar la vida».

Omar Perdomo, líder rojillo

No es casualidad, ya que llegó con galones debido a su gran trayectoria en el fútbol, pero además Omar Perdomo (Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de 1993) se ha adaptado a la perfección tanto a la ciudad, Cartagena, como al equipo, la Deportiva Minera y se ha convertido en uno de los líderes del equipo. Tras una carrera exitosa saliendo de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas y haber estado en equipos del nivel del Tenerife, Nástic de Tarragona o Córdoba, el atacante palmense está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, tanto en números como en juego. En la Deportiva Minera, con la madurez que le da la experiencia en el mundo del fútbol, está realizando una de sus mejores temporadas.

La derrota ante el Recreativo Granada fue dura, pero Omar Perdomo ya mira al derbi con ilusión: «En esto del fútbol cada semana te da una nueva oportunidad. La verdad que dolió mucho, pero ya pensamos en La Unión y saldremos a por todas».

El partido es especial y es consciente: «Sabemos la repercusión que tiene un encuentro como este, pero lo más importante son los tres puntos. Vamos a salir a darlo todo, porque necesitamos la victoria debido a la situación en la que estamos».

Omar Perdomo, con ocho goles esta temporada, está aportando hasta más de lo que se podía esperar.La posición que ocupa es la clave: «Al final influye que juegue en una posición más centrada de mediapunta; estoy más cerca del área y me caen más balones. Siempre me he considerado un jugador que tenía la portería entre ceja y ceja y este año estoy aportando al equipo con goles y estoy muy contento».

No es habitual en Segunda Federación, pero Omar Perdomo ya renovó por un curso más con la Deportiva Minera. El ‘mago’ de Las Palmas de Gran Canaria está muy feliz y quiere seguir aquí: «Tanto mi familia como yo estamos muy cómodos en Cartagena y además el club está muy contento conmigo y con mi rendimiento. Fue una renovación anticipada, es cierto, pero al final me da esa tranquilidad y esa estabilidad necesaria».

Dos goles olímpicos anotados

De los ocho goles que ha marcado, dos de ellos han sido desde el córner. El primero sirvió para dar los tres puntos a su equipo en Orihuela y el segundo lo anotó el pasado domingo que igualaba el choque ante el Recreativo Granada, aunque finalmente no pudo puntuar el equipo. En ese sentido, Omar Perdomo reconoce que los practica en los entrenamientos: «El sábado pasado estuvimos probando en el entrenamiento y tiré dos veces y se estrellaron en el palo por suerte; seguro que si los llego a meter, no hubiera entrado el domingo», bromea el extremo canario.

Buen ‘feeling’ con Pepe Aguilar

Una semana lleva compartiendo vestuario con Pepe Aguilar y así lo ve Perdomo: «Sabíamos el perfil de Pepe, que es un perfil que se adapta al fútbol que practicábamos en el equipo y se adapta a los jugadores que tenemos. Estoy seguro de que nos va a ayudar mucho».

Omar Perdomo quiso tener unas palabras para la afición: «No se les puede poner ningún pero; el pasado domingo lo vivimos y en realidad en cada partido, tanto dentro como fuera, están con nosotros. Solo les puedo decir que en el derbi vamos a repetir lo que hacemos siempre: vamos a dejarnos todo en el campo».