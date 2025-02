El FC Cartagena busca ganar once partidos después

Esta noche a las 20:30 (televisado por Movistar), el Cartagena se mide al Eibar en el choque que abrirá la vigesimonovena jornada liguera. Un nuevo capítulo en el vía crucis que está siendo esta temporada. El panorama es desolador de aquí hasta que finalice la campaña y la única duda que existe es saber cuándo será matemático el descenso. El objetivo del equipo es que eso se produzca de la manera más digna y lo más tarde posible. Para ello tiene que empezar a sumar puntos. Ante el cuadro vasco, Guillermo Fernández Romo dirigirá su séptimo partido con la esperanza de sumar sus primeros puntos como técnico albinegro. Mismo pensamiento y misma ilusión tienen todos los refuerzos invernales del cuadro portuario, que todavía no saben lo que es empatar o ganar un partido.

Once similar al de Elche

No son pocas las bajas que sigue teniendo Romo para este duelo. Sin Alcalá, Musto, Luis Muñoz, Jorge Moreno y Gastón Valles, el técnico madrileño ha preparado el choque. Recupera a Rafa Núñez, que tiene opciones de salir como titular. Se espera un once parecido al de Elche, pero no se espera un Cartagena similar al que se vio en tierras ilicitanas. Ante el cuadro dirigido por Eder Sarabia, el conjunto portuario hizo un ejercicio de supervivencia ante un rival que sabías que era imposible quitarle el esférico. Romo confirmó en rueda de prensa que ante el Eibar será totalmente diferente, ya que él quiere que sus jugadores sean protagonistas con el esférico. No variará mucho el once respecto a lo que se vio el pasado domingo. Aguirregabiria podría volver al once en sustitución de Delmás, mientras que Andy y Rafa Núñez también tienen opciones en la medular.

El Eibar, en reconstrucción

Beñat San José es el técnico del Eibar desde hace once días. El preparador donostiarra alternó la semana pasada, los tres defensas cuando atacaba su equipo, mientras que cuando no tenía el cuadro armero el balón, se defendía con una línea de cuatro y dos mediocentros delante. En principio, el Eibar recupera tanto a Mateus como a Javi Martínez y pierde por sanción a Peru. Corpas, el extremo diestro, es sin duda su jugador más peligroso, junto a Bautista, máximo goleador del equipo con cinco tantos.

El Cartagena se va a encontrar un Eibar que va a querer tener el balón y, sobre todo, va a presionar arriba cuando no lo tenga.

Si el cuadro albinegro quiere reencontrarse con la victoria, además de enterrar de una vez los errores infantiles individuales, también deberá imponer su fútbol en el centro del campo. El conjunto azulgrana tiene mejor plantilla de lo que está demostrando y será un rival muy complicado que obligará al Cartagena a mostrar un nivel similar al de las últimas jornadas sin los fallos que le condenaron ante Málaga y Elche.