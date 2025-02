ElPozo recibe al colista para seguir escalando puestos en la tabla

Una de cal y otra de arena. ElPozo Murcia brilló en su casa ante Valdepeñas, cortando la sequía de victorias, pero se apagó en el Oliva Arena, empatando ante un Jaén que fue superior en el segundo tiempo. Los murcianos se encuentran en novena posición, fuera de play off, y hoy tienen una oportunidad para volver a sumar un triunfo en casa y pelear por subir puestos ante el colista Wanapix Zaragoza Sala 10 (19:30 horas/FEF TV).

Hoy es el último partido antes del parón por compromisos de selecciones. ElPozo Murcia tendrá dos semanas de descanso para recuperarse y preparar el arreón final de la temporada y la Copa de España. La afición está crispada con la situación del equipo y con la directiva. En el último choque en casa, se pudieron escuchar los gritos de «Serrejón dimisión». El público no está nada contento con la dirección del que fue jugador de ElPozo Murcia hace bastantes años.

La lesión de Marcel, quien tampoco podrá jugar hoy, hizo mucho daño en la plantilla, y desde entonces el equipo no había levantado cabeza. Con la llegada de Josan ha mostrado una mejoría notable, logrando acabar con la sequía de victorias y dejando buena imagen en los empates obtenidos.

«El equipo se encuentra bien, tanto deportivamente como anímicamente. Estamos volviendo a recuperar ese gen competitivo que creo que habíamos perdido estos últimos meses», comentó ayer el meta Edu Sousa. «A todos nos gustaría estar más arriba, pero estamos en una situación que no es habitual para nosotros. Estoy totalmente convencido de que el grupo va a estar en play off; estamos trabajando para ello, y creo que en unas semanas estaremos arriba», añadió.