Sandor Martín, antes del título mundial de superligero: "Me he imaginado este combate millones de veces y en todas salgo ganando"

La madrugada del domingo 2 de marzo (a partir de las 2.00 h., Movistar), Sandor Martín (42-3, 14 KO) luchará para cumplir su sueño de ser campeón del mundo de boxeo tras más de 14 años de carrera deportiva. El púgil catalán se medirá al dominicano Alberto 'La Avispa' Puello (23-0, 10 KO) por la corona del superligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en el Barclays Center de Brooklyn tras más de un año y medio de espera. “Voy a poner Nueva York patas arriba”, afirma Martín a EL PERIÓDICO.

El español, que fue nombrado aspirante oficial al Mundial WBC del superligero en julio de 2023, llevaba más de un año fuera del ring castigado por aplazamientos y cancelaciones ajenas a su voluntad, pero ahora, lo tiene todo de cara para sellar su gran oportunidad. “Estoy en el momento más importante de mi carrera. Esto me puede cambiar la vida. Me encuentro en un estado de forma extraordinario. Rafa y yo hemos trabajado durísimo y sé que me voy a convertir en el próximo campeón del mundo”, asegura el púgil catalán que afirma que en ningún momento llegó a dudar de la celebración del combate.

“Sandor lleva desde los seis días, no seis años, en el gimnasio. Ha visto a gente con muchísimo nivel, combates de mucho nivel y todo eso lo tiene interiorizado. Es un maestro del ajedrez en boxeo” Rafa Martín

“Siempre me mantuve firme. Desde la reunión con Mauricio Sulaiman (presidente del World Boxing Council) en la que me pidió paciencia me he mantenido enfocado porque sabía que iba a llegar. Por fin está aquí y pronto me veréis cumplir mi sueño”, añade. Un momento con el que ha fantaseado desde niño y cuyo anhelo comparte con su padre y entrenador, Rafa Martín. “Sandor lleva desde los seis días, no seis años, en el gimnasio. Ha visto a gente con muchísimo nivel, combates de mucho nivel y todo eso lo tiene interiorizado. Es un maestro del ajedrez en boxeo”, asegura Rafa.

Sandor Martín en Boxeo Vega Center durante el entrenamiento dirigido por su padre y mentor Rafa Martin, para los medios de comunicación, amigos y familiares. / Zowy Voeten

Zurdo contra zurdo

Sandor, zurdo y afilado con un boxeo muy técnico, deberá enfrentarse a otro zurdo. “Es la dinámica de combate más difícil que se puede dar en el boxeo, pero con tanto aplazamiento me ha dado tiempo de normalizarlo entrenando. Me ha venido hasta bien”, reconoce el boxeador. Puello parte con una ligera ventaja en lo que respecta a la altura y envergadura, dos características que a Sandor no le preocupan lo más mínimo y que las apuestas tampoco están considerando definitivas. A pocos días del cruce, Puello es ligeramente favorito en las casas de apuestas algo que al boxeador catalán le parece insignificante. “Me he imaginado este combate millones de veces (ríe) y en todas salgo ganando. Dudo que tenga nada con lo que me pueda sorprender”, asegura.

El dominicano, de 30 años y 1,75m de altura, es un púgil insistente, rápido y técnico con contraataques muy eficaces y de gran potencia avalados por sus 10 KOs. Puello además viene fresco, pues su último combate fue en junio de 2024 cuando se enfrentó a Gary Antuanne Russell por el título vacante del mundial del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El vigente campeón de la categoría deberá defender su cinturón y su boxeo frente a un aspirante, actualmente el número uno del ránking, que no piensa ponerselo fácil. “El punto más fuerte de Sandor es la cabeza. Tiene una estrategia y una táctica fenomenal. Sabe leer los combates muy bien”, añade Rafa. Sandor sabe que cuenta con dos grandes armas en su haber que pueden tornarse decisivas en su enfrentamiento por el cinturón. “Yo creo que tengo a mi favor la velocidad y la inteligencia y sobre todo las ganas y la ilusión. Dicen que la fe mueve montañas y yo voy a mover el mundo”, espeta el púgil.

“A nivel mental es un tío muy fuerte. Desde pequeño ha tenido muchos problemas, no ha tenido una infancia fácil. Teníamos a mi padre con Alzheimer en casa y mi madre era ciega. Vivíamos todos juntos y sabe lo que es tener que sufrir, aguantar y esperar. Tener malos momentos le ha hecho muy duro” Rafa Martín

Para este cruce, Sandor y Rafa han trabajado con sparrings de calidad, con boxeadores con características físicas y estratégicas muy parecidas a las del rival. “Puello es más alto pero Sandor es más guapo (ríe). En el boxeo siempre hay características que te pueden dar ventaja. Más alto, más técnico, más pegador, más potente... Es un rival más con unas características especiales y hemos trabajado esas características combinadas con las de Sandor para que no puedan sorprenderle”, afirma su padre. “A nivel mental es un tío muy fuerte. Desde pequeño ha tenido muchos problemas, no ha tenido una infancia fácil. Teníamos a mi padre con Alzheimer en casa y mi madre era ciega. Vivíamos todos juntos y sabe lo que es tener que sufrir, aguantar y esperar. Tener malos momentos le ha hecho muy duro”, explica Rafa.

Sandor Martín en Boxeo Vega Center durante el entrenamiento dirigido por su padre y mentor Rafa Martin, para los medios de comunicación, amigos y familiares. / Zowy Voeten

Campeón de barrio

Por otro lado, este duelo es especial también a nivel mediático. La humildad de ambos contendientes puede llegar a chocar en un mundillo en el que todavía muchos optan por agresividad verbal ante los compromisos y la prensa. Las provocaciones inútiles no son el estilo inculcado en el histórico gimnasio de su padre, el KO Verdún. Durante más de 40 años como entrenador, Rafa siempre ha tratado de llevar el noble arte al plano que le pertoca y Sandor es una de las mejores muestras de ello.

Proveniente de un gimnasio de barrio y con un pasado humilde, el campeón europeo y próximamente, si así lo firma este sábado, del mundo, es un hombre educado, con valores y que pone siempre el respeto ante todo. “Sandor representa un cambio de generación. El boxeo se ha puesto de moda y está funcionando muy bien, pero a nivel competitivo todavía arrastramos clichés antiguos. Sandor está borrando esos prejuicios con su forma de ser y actuar y eso me enorgullece”, afirma Rafa.