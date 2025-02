Romo: “Soy consciente de la situación. No duermo por las noches”

Guillermo Fernández Romo ha comparecido en rueda de prensa en la previa del choque ante el Eibar que se jugará mañana a las 20:30. El técnico albinegro ha confirmado que la mala racha de resultados en la que está metido el equipo le está afectando: “No terminan de salir los resultados. No te puedes imaginar lo consciente que soy de ello; no puedo ni dormir por las noches”. Eso sí, el entrenador analiza la evolución del equipo y ve cosas positivas: “Vamos encontrando identidad poco a poco. Tenemos que tener la paciencia en el proceso”.

El Cartagena seguirá teniendo varias ausencias importantes, ya que Romo confirmó que solo vuelve el extremo cedido por Elche, que tenía la cláusula del miedo: “Solo recuperamos a Rafa Núñez respecto a las bajas que teníamos en Elche”.

Romo tuvo unas palabras para Álex Millán tras su gol en Elche: “Sin jugar de referencia llegó su primer gol; esto es el fútbol. Para ellos marcar goles es muy importante; estamos deseando que Escriche y Ortuño empiecen también a hacer números”.

Guillermo Fernández Romo en el Martínez Valero. | INFORMACIÓN / Información

El equipo no saca los resultados y el técnico no tiene miedo en reconocer que va variando según lo que tiene a su disposición para mejorar: “Como dije el primer día, yo soy una persona más de lógica que ideológica. No es lo mismo tener a Cedric, Luis Muñoz y Jairo que tener a Óscar o Rafa Nuñez y arriba a Álex Millán. La estrategia va cambiando. Lo más importante es que hay que ser competente como equipo”.

Sobre las claves para ir en línea ascendente, Romo lo tiene claro: “Hay que darle continuidad a las cosas buenas. Cuando nos imponemos en campo contrario, el equipo llega al área y tiene intención de hacer daño, pero tenemos que corregir la finalización o la ocupación del área. Tenemos que minimizar al máximo los errores individuales".

Sobre el rival, el técnico madrileño lo conoce muy bien: “Es al equipo que más he visto esta temporada, ya que residía en Santander antes de coger al Cartagena. En casa ha podido sacar muchos puntos, pero fuera le estaba costando más. Tienen un nivel de jugadores muy alto, el otro día estuvieron muy bien y me espero un equipo muy intenso que te va a querer atacar rápido y dañar. Va a ser un equipo muy incómodo".

El equipo va último y está hundido en la clasificación. Guillermo Fernández Romo solo piensa en trabajar para mejorar: “Son datos objetivos y reales. Todos estamos aquí de paso y uno no piensa si va a ser el último día aquí; no pensamos en eso y no es nuestra fuerza diaria. Tenemos que volcar toda nuestra energía en ganar mañana”.

Para terminar, en relación con el estado del equipo, no lo ha visto hundido: “No me he encontrado un equipo deprimido, me he encontrado un equipo que no le salían las cosas”.