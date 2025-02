El motociclismo regional, ante un año con un póker prometedor

El motociclismo regional ya tuvo hasta cuatro representantes en el Campeonato del Mundo en una misma temporada. Pero nunca de la calidad de 2025, con dos pilotos en Moto3 novatos -uno de ellos tendrá que esperar al tercer gran premio para poder debutar- pero dispuestos a dar muchos disgustos, y dos ya veteranos en MotoGP en escuderías de primera fila.

El Mundial comienza este fin de semana en Tailandia con fundadas esperanzas de tener enganchados al televisor a la legión de aficionados de la Región a las dos ruedas. Porque Álvaro Carpe y Máximo Martínez Quiles, en Moto3, y Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, en MotoGP, han demostrado durante la pretemporada que pueden estar luchando con asiduidad por los podios.

Los más jóvenes, Carpe y Quiles, llegan de hacer buenas temporadas en la Red Bull Rookies Cup y el Mundial Junior. El primero de ellos, vecino de El Esparragal, es el campeón de ambos campeonatos. Además, está en una de las mejores escuderías, el Team Ajo, el equipo oficial de KTM con el que Pedro Acosta fue campeón del mundo en dos ocasiones. En los test de Jerez, el joven murciano estuvo entre los mejores y acabó dentro del ‘top 5’.

Quiles, por su parte, un año menor -será el más joven de todo el Mundial-, ha llegado a otra formación de primera línea, la que lidera Jorge Martínez Aspar. Apadrinado por Marc Márquez, quien ha visto en el murciano a un joven valor para el futuro, su primer objetivo será ir adquiriendo esa experiencia que aún le falta en el Mundial. Quiles, quien fue el primer piloto en ganar en dos ocasiones la European Talent Cup, no podrá disputar las dos primeras carreras porque aún no ha cumplido la edad mínima, puesto que cumplirá 17 años el 19 de marzo. Pese a ello, el CFMoto Aspar Team, con el que ya compitió en 2023, no ha dudado en apostar por este joven valor.

Dos escalones más arriba, en la categoría reina, tendrá el motociclismo murciano por primera vez en su historia dos representantes, Pedro Acosta, con el equipo oficial de KTM, y Fermín Aldeguer, con el Team Gresini.

El mazarronero, que el año pasado fue sexto en su estreno en MotoGP, es el líder de KTM, una firma austriaca que pese a su crisis económica, ha mantenido su fuerte apuesta por la división de competición. Ganar su primer gran premio es la barrera que quiere romper inicialmente un piloto que también aspira al título, aunque no lo tendrá fácil ante el dominio de las Ducati de Marc Márquez y Pecco Bagnaia. ‘El Tiburón’ es ambicioso y después de lograr en 2024 cinco podios en las carreras largas y conseguir también una ‘pole’, espera alcanzar esa consistencia que le faltó la pasada temporada, en la que sufrió muchas caídas.

Y para cerrar el círculo, hasta MotoGP también ha llegado Fermín Aldeguer tras ser quinto en el Mundial de Moto2 en un año muy irregular para él. Pero el de La Ñora no podría haber elegido mejor sitio para progresar rápido que el Team Gresini, donde hereda la plaza que ha dejado Marc Márquez y con su hermano Álex como compañero. Con un contrato por dos temporadas con opción a dos más, en la categoría intermedia ha marcado varios hitos, como ser el más joven en conseguir una ‘pole’ con 16 años y 11 meses, y ser tercero en 2023, el año que ganó el título Pedro Acosta, tras una final de curso asombroso. Ocho victorias, doce podios y nueve ‘poles’ en 74 carreras es el balance del joven apadrinado por el expiloto Héctor Barberá.

Tanto Acosta como Aldeguer tendrán dos citas este fin de semana. El sábado, a las nueve de la mañana en España, disputarán la carrera al sprint, mientras que el domingo, en el mismo horario, será el gran premio de Tailandia.