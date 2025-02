Luces y sombras en los refuerzos invernales del FC Cartagena

En un intento desesperado de darle un giro de 180 grados a la situación deportiva del equipo, la dirección deportiva del Cartagena quiso agitar el árbol y cambiar muchas piezas de la plantilla del primer equipo.

Desde el punto de vista de Breis, era importante que llegaran jugadores nuevos con las cabezas limpias y sin el lastre de los malos resultados. Lo cierto es que no ha funcionado, ya que desde que se empezaran a firmar los nuevos integrantes del plantel, el equipo ha perdido todos los partidos que ha disputado.

Julián Delmás y Óscar Clemente fueron los primeros refuerzos en ponerse la camiseta albinegra el 17 de enero ante el Real Oviedo. Ese día, el cuadro portuario perdió 0-1 y fue el inicio de una racha de encuentros nefasta de seis derrotas en seis partidos.

Clemente y Nacho destacan

Dentro de toda la oscuridad que asola la campaña del Cartagena, hay unas pequeñas luces. Los refuerzos de Óscar Clemente y Nacho Martínez han sido un acierto porque se ha visto desde el primer minuto que eran jugadores que mejoraban lo que había, que subían el nivel medio tanto de la plantilla como de sus posiciones.

El primero, que ha llegado procedente del Levante, le ha dado un salto de calidad al centro del campo del cuadro albinegro, ya que desde que ha llegado se ha hecho con un hueco en el once y ha sido titular en los seis partidos. No ha podido evitar que el equipo perdiera en cada uno de ellos, pero ha dejado detalles de ser un jugador de nivel superior al resto; eso sí, ha ido de más a menos desde su debut a los últimos choques.

Misma sensación ha dejado Nacho Martínez en los únicos dos partidos que ha disputado. Tras estar a prueba, firmó a principios de febrero y ya viajó a Cádiz, donde no jugó. Sí lo hizo ante Málaga y Elche y rindió a un gran nivel. Su renovación en Primera Federación sería un acierto para la siempre difícil posición del lateral izquierdo.

Álex Millán ya ha marcado

La apuesta goleadora del Cartagena para la segunda parte del campeonato es Álex Millán y el ariete ha necesitado cinco partidos, pero ya ha visto puerta. Anotó el 0-1 en Elche que, aunque no sirviera para puntuar, espera el delantero zaragozano que sea el primero de muchos más de aquí a final de liga.

Con un Gastón Valles con tres goles junto a Ortuño y Escriche, que no han marcado todavía, los goles de aquí a final de temporada dependen en gran medida del exjugador del Farense.

Assane y Machín, a más

Dos refuerzos que generaron dudas en el mercado fueron los de Assane y Pepín Machín. En el caso del primero, el senegalés llegó a la ciudad trimilenaria procedente del Andorra de la Primera Federación, donde tampoco había sido prácticamente suplente siempre. Lo cierto es que el mediocentro ha estado a un buen nivel y contra el Málaga sorprendió a todos.

Por su parte, Machín tuvo un debut un tanto cómico al saltar al césped en el Nuevo Mirandilla, cuando el partido estaba a punto de finalizar, y su primera acción fue lanzar un libre directo muy alto, lejos de la portería. Tras ese día tuvo minutos ante el Málaga y cumplió en Elche en su primer partido de titular. Se espera mucho más de ambos.

Decepción en el resto

El resto de fichajes del equipo no se pueden considerar refuerzos de momento. Julián Delmás era de los primeros que llegaban y está rindiendo a un nivel muy bajo. En su retorno al Cartagena, se esperaba que se hiciera dueño y señor de la posición del lateral derecho, tras el bajo nivel de Aguirregabiria y Jorge More, pero no ha conseguido mejorar a sus compañeros, no se ha asentado en el once y ha cometido varios errores graves.

El Jebari, Rafa Núñez y Daniel Luna tienen un perfil parecido; los tres jugadores han llegado al cuadro albinegro cedidos y con la intención de estar estos seis meses en Cartagena para relanzar sus carreras. Tres jóvenes promesas que ocupan el puesto de extremo y que están en la plantilla para dar verticalidad y goles.

Lo cierto es que hasta el momento los tres jugadores han dejado detalles, pero lejos de lo que se puede esperar de ellos. El Jebari provocó la jugada polémica ante el Málaga que debió haber sido penalti. Los tres jugadores tienen potencial, pero la duda está en si tendrán tiempo en el Cartagena para demostrarlo.

Beñat San José no se fía: "No hay rival menor"

Cartagena y Eibar se ven las caras mañana a las 20:30 en el encuentro que abrirá la vigesimonovena jornada de liga.

El exceso de confianza es uno de los grandes pecados que existen en el mundo del fútbol y cuando te mides a un rival que va colista, está totalmente desahuciado y acumula seis derrotas consecutivas, es bastante probable que puedan aparecer pensamientos de que es un partido que se debe ganar y puede llevar a no sacar la mejor versión.

Ante ese peligro, el próximo rival del Cartagena, Beñat San José, ha sido muy claro en que no mira ni el puesto del rival, ni la dinámica que lleva, ni nada que pueda hacer pensar que va a ser un partido sencillo: «Siempre veo en los partidos con mucho que ganar. Nunca analizo si está arriba o abajo en la tabla o su historial ni su escudo. Miro qué cualidades tiene y dónde puedo hacerlo daño. Luego está nuestra esencia y cómo mejoramos a nuestros jugadores. No me importa dónde va el rival, no me es indiferente pero lo más importante es cómo podemos ser mejores para ganar el partido. Están últimos, pero juegan en su casa y van a querer hacer el mejor partido posible. No hay rival menor».