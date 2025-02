Un FC Cartagena sólo en el fondo y sin rivales directos

Un mercado de verano tranquilo en cuanto a los tiempos de los fichajes hizo pensar a la parroquia albinegra que esta temporada no se pasarían los agobios de la pasada. Olvidado ya el susto de un posible descenso, nadie situaba al FC Cartagena en los puestos más bajos de la clasificación mientras el equipo cosechaba resultados esperanzadores en la pretemporada. No obstante, el avance de la competición liguera trajo consigo la dura realidad hasta que el cuadro albinegro se ha quedado sólo en el fondo de la tabla y sin rivales directos con los que poder competir.

Tan malos han sido los dos primeros tercios de la temporada del Cartagena que prácticamente no tiene opciones el equipo de presentar batalla. Después de la primera vuelta, ya se había perfilado el conjunto portuario para el descenso, situándose a nueve de distancia de la permanencia. En una Segunda División en la que no existe tanta diferencia entre los presupuestos más altos y los más bajos -lo ha demostrado el propio equipo del Cartagonova-, el Cartagena no ha llegado a los mínimos para competir ni a los grandes ni a los pequeños.

En el parón invernal a mitad de temporada, que sirve a los clubes para hacer balance de la situación, los albinegros tenían un claro diagnóstico: sin ganar los duelos directos es imposible competir en Segunda División.

Se perdona al FC Cartagena que no gane a los equipos de la parte alta, aunque lo ha hecho en tres ocasiones (Sporting, Huesca y Racing de Santander), más que las que ha ganado a rivales de un nivel más similar. No obstante, no puede permitirse el Cartagena el lujo de ceder los tres puntos contra casi toda la parte baja. De los once partidos que ha disputado hasta el momento contra rivales directos sólo ha ganado uno, al Eldense cuando todavía no sabía que sería un contrincante por el descenso.

El balance albinegro en sus duelos por la salvación es de 21 goles en contra y sólo 6 a favor

Balance nefasto

Esos once partidos se han saldado con una victoria -en Elda por 1 a 2-, otro empate -contra el Albacete 0 a 0- y nueve derrotas. El Málaga -1 a 0 y 0 a 1- ha vencido en ambos encuentros por la mínima, al igual que el Real Zaragoza -1 a 2-, el Eibar -1 a 0- y el Racing de Ferrol -0 a 1- en una ocasión cada uno; el Castellón -4 a 1- y el Deportivo -1 a 5- han goleado al Cartagena; el Burgos se deshizo de los albinegros -3 a 1- en la primera jornada y el Tenerife venció sin problemas -2 a 0- a los albinegros también a principio de curso.

Los duelos directos arrojan una triste realidad para el cuadro cartagenero y es que no ha estado al nivel de los equipos que se juegan seguir un año más en la categoría. Por ahora, extrae el conjunto dirigido por Guillermo Fernández Romo un balance muy negativo de resultados con 21 goles en contra y 6 a favor. Inconcebible para LaLiga Hypermotion. Si sólo hubiera ganado la mitad de los partidos, el Cartagena tendría alrededor de 30 puntos y habría dejado atrás a algunos contrincantes en esta lucha arrebatándoles los puntos en disputa.

En adelante

Por delante, aunque las posibilidades de permanencia sean ínfimas, tiene el Cartagena ocho encuentros más contra los equipos de la mitad inferior de la tabla. En primer lugar, visita el Cartagonova un Eibar con la necesidad de reconducir el rumbo y alejarse del descenso con Beñat San José como nuevo entrenador. Dos jornadas más tarde recibe el cuadro portuario al Burgos y seguidamente viaja a La Coruña para jugar en Riazor. En las dos semanas siguientes, recibe el Cartagena de forma consecutiva al Castellón y Eldense en dos jornadas que podrían haber sido propicias para la remontada en otras circunstancias.

Dos fechas después viajan los albinegros a Albacete para un encuentro que hace no tanto era una fiesta de aficiones y no lo será esta vez, al menos, por parte albinegra. Tras otro encuentro en casa, saldrá el equipo a Zaragoza y recibirá al Tenerife como último encuentro directo de la campaña a falta de dos jornadas para el final.

La permanencia del Cartagena, que hace tiempo dejó de ser realista, pasaría en un hipotético caso por vencer frente a esos ocho rivales directos y, además, a otros cuatro equipos para sumar un total de 12 victorias en los 14 encuentros restantes. Sólo así podría alcanzar el equipo el corte de 50 puntos sumando 51 unidades, 36 más de los 15 que acumula en este momento. Las victorias contra los equipos que marcan la permanencia podrían generar una salvación más baja en cuanto a puntuación.

Pese a todas las cábalas y cálculos que se pueden hacer, en el entorno del Fútbol Club Cartagena ya se ha abandonado toda esperanza. Desde la afición hasta el equipo, pasando por el cuerpo técnico. En el mensaje de Guillermo Fernández Romo durante las últimas semanas se puede extraer que el equipo entiende la imposibilidad de pelear a estas alturas.

Únicamente vence en el golaveraje al Eldense a falta de disputarse el choque de la segunda vuelta

«Yo como entrenador y los jugadores vamos a cuidar el club», ha reiterado como sinónimo de mantener el honor.

El encuentro frente al Burgos ya tiene fecha y hora

LaLiga hizo público el pasado martes el horario de la trigésimo primera jornada de Segunda División, fijando el encuentro del FC Cartagena contra el Burgos CF, además de los otros diez partidos de la categoría.

El conjunto de la ciudad trimilenaria se medirá al Burgos en el Estadio Municipal Cartagonova el próximo sábado 15 de marzo a las 16.15 de la tarde para disputarse tres puntos cruciales para los burgaleses en la lucha por la permanencia.

El cuadro dirigido por Luis Miguel Ramis, quien entró para sustituir a Jon Pérez Bolo y ha podido estabilizar los resultados del equipo, es quien marca la zona de permanencia con 33 puntos en su casillero. En este contexto, el Cartagena se erige en una especie de juez que puede decidir el destino del cuadro burgalés. En la primera vuelta, vencieron los de El Plantío por 3 goles a 1, marcando un mal inicio de temporada del Cartagena que se ha prolongado hasta el tramo final de campaña.

Antes de recibir al Burgos en el Cartagonova, tendrá que abrir las puertas del estadio el Cartagena al Eibar el próximo viernes 28 de febrero a las 20.30 -los eibarreses también pelean por alejarse de la zona roja con un punto más que el Burgos- y viajará la expedición albinegra a Valencia para medirse al Levante el domingo 9 de marzo a las 18.30.