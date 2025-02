ElPozo Murcia deja escapar los tres puntos en la segunda mitad

ElPozo Murcia saca un punto en Jaén (2-2). Los murcianos arrancaron bien el encuentro, adelantándose con un tanto de Gadeia, generando buenas ocasiones durante los primeros minutos. Felipe Valerio puso el 0-2 en un momento de baja forma de los suyos, y Dani Zurdo recortó distancias antes del descanso. El segundo tiempo fue bastante flojo por parte de los murcianos, donde no supieron salir de la presión ejercida por Jaén. Edu Sousa salvó a los suyos en bastantes ocasiones, hasta que tras una buena jugada, Alan Brandi puso las tablas. ElPozo Murcia sacó un insuficiente punto y no avanza en la clasificación.

La noche en Jaén se planteaba como un partido crucial para los de Josan González después de haber roto su sequía de victorias ante Valdepeñas. ElPozo Murcia tenía la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y acabar la noche durmiendo en la quinta posición.

El duelo no pudo empezar de mejor manera para los murcianos. A las primeras de cambio, Gadeia puso a ElPozo Murcia por delante en el marcador. El brasileño se hizo con el balón cerca de la frontal, tocó de cara con Esteban, que estaba en el área, con una pared se la devolvió a Gadeia, que anotó a placer.

La primera parte siguió su transcurso; los murcianos tuvieron alguna ocasión más para aumentar su ventaja. Tras el ecuador, Jaén se puso las pilas y empezó a generar peligro; David Álvarez sacó un remate de Dani Zurdo en línea de gol. En este tramo Felipe Valerio apareció con su jugada típica y puso el 0-2. El capitán de ElPozo Murcia, desde el costado izquierdo se fue hacia el interior, y desde la frontal sacó un disparo raso al palo corto. Los murcianos encarrilaron bien el encuentro.

A 60 segundos del final del primer tiempo, y cuando parecía que los murcianos se iban a ir con el 0-2 al marcador, Jaén recortó distancias. Dani Zurdo, que estuvo a punto de anotar en una jugada anterior, se sacó un golazo de la manga. El futbolista local anotó de falta directa con un disparo directo a la escuadra de la portería de Edu Sousa.

Los segundos 20 minutos se reanudaron en el Oliva Arena, y ElPozo Murcia tenía la responsabilidad de mantener su resultado para escalar en la tabla. El conjunto local saltó más activo que los murcianos, pero fueron ellos quienes gozaron de la primera gran ocasión con un balón estrellado en la madera por parte de Esteban.

ElPozo Murcia parecía que se había olvidado de cómo generar acciones de peligro, ya que le estaba siendo imposible salir de la presión de Jaén. El conjunto local estaba siendo bastante superior, pero Edu Sousa puso el candado a la portería y no dejó pasar ningún intento del combinado jienense.

Crónica de una muerte anunciada se podría decir, ya que durante el segundo tiempo solo hubo un equipo sobre la pista, y a falta de 3 minutos para el final, Jaén igualó la contienda. Jugada colectiva que empieza Dani Zurdo tocando con Mati Rosa en la banda izquierda, y este filtró un pase de la muerte para que Alan Brandi empujase el esférico y pusiera el 2-2 en el marcador.

El encuentro llegó a su final y terminó con reparto de puntos para ambos equipos. ElPozo Murcia sumó un punto que sabe a poco y dejó mucho que desear en el segundo tiempo, donde no fueron capaces de reaccionar al dominio de Jaén.