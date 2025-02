El Real Murcia, entre recelos y subidones

Cuando ya se han completado dos tercios de la competición en el Grupo II de la Primera RFEF, la afición del Real Murcia lleva desde septiembre subida en una montaña rusa. Ayer, en Mérida, celebraron por fin la vuelta de los granas al liderato -algo que no ocurría desde finales de octubre-, pero las continuas decepciones de los de Fran Fernández en Nueva Condomina hacen que la mayoría de ellos no acaben de confiar en un equipo sobresaliente a domicilio y mediocre como local.

Y es que, por mucho que el técnico murcianista pida «confianza y unidad», hasta el momento, la plantilla no ha dado síntomas de que se pueda creer en sus buenas intenciones. El último ejemplo sucedió hace solo dos semanas. Después del gran triunfo en Marbella, los seguidores del Real Murcia quisieron confiar.

Ahí estaban el 16 de febrero en las gradas de Nueva Condomina. Hasta 14.000 personas acudieron a animar al equipo frente al Sevilla Atlético. Y la historia acabó, como casi siempre, en derrota.

Pero no hay que retroceder mucho más para entender los recelos de la afición del Real Murcia. Porque la afición grana quiere creer, como volvió a hacerlo después de los importantes triunfos ante el Hércules en NC -18 de enero- y frente al Yeclano en La Constitución -25 de enero, pero no la dejan, y no la dejan porque cada vez que se ilusiona, llega guantazo como por ejemplo el de la derrota en casa contra un Alcoyano medio en descenso.

Y así una y otra vez. Y así hasta entrar en el último tercio de la competición. De ahí que, pese a que esta semana el Real Murcia duerma en el liderato, muchos aficionados no acaben de disfrutarlo pensando en que el domingo toca jugar en Nueva Condomina, y en Nueva Condomina las decepciones son mayores a las alegrías.

Es esa la asignatura pendiente del equipo de Fran Fernández en este sprint final en el que se decidirá todo. El objetivo es el primer puesto, y ahora mismo el Real Murcia es primero, aunque empatado a puntos con el Antequera (42). Con números sobresalientes a domicilio, solo falta dar un paso más en Nueva Condomina, y este domingo tendrán los granas un examen importantísimo.

El enfrentamiento ante el Ibiza es uno de los grandes duelos de la temporada. Además de medirse las dos plantillas más caras del grupo, la clasificación de ambos eleva las expectativas del encuentro. 42 puntos tienen los granas; 41 los de Paco Jémez. Seis victorias consecutivas acumulan los celestes, el mejor equipo de la competición en ese tramo, con hasta 17 goles a favor. Eso sí, solo han logrado mantener la portería a cero ante el Mérida.

El Real Murcia, además, tendrá que superar todos sus miedos como local ante un rival que suma hasta siete triunfos como visitante. De hecho, son el mejor equipo a domicilio (22 puntos), solo por detrás de los granas (26).

"Este domingo, todos al estadio" El Real Murcia colgó ayer en sus redes sociales una carta en la que pedían el apoyo a sus aficionados. «Sabemos que no hemos conseguido los resultados que queríamos en casa en las últimas jornadas, pero ahora más que nunca necesitamos vuestro apoyo incondicional», indicaban, añadiendo que hay que ir de la mano en las «trece finales que quedan por disputar». «Este domingo todos al estadio», acababa la nota dirigida a la afición.

Tendrá que ganarse el Real Murcia esa «confianza y unidad» que lleva pidiendo Fran Fernández en los últimos días. Y la victoria ante el Ibiza ayudaría y mucho al equipo a reconciliarse con una afición siempre dispuesta a apoyar.

El club pone entradas a cinco euros para las empresas y sus empleados

Los granas solo entrenarán un día en Nueva Condomina / Israel Sánchez

«Si formas parte de una empresa y quieres venir al partido, escríbenos». Así comienza la promoción de entradas que el Real Murcia ha lanzado para el partido del próximo domingo en Nueva Condomina ante el Ibiza (12.00). Los que envíen un mail a marketing@realmurcia.es recibirán un código de descuento del 50% por el que podrán comprar su localidad para el mencionado encuentro por cinco euros. Las entradas para el público general tienen un precio de 10 euros. El objetivo del Real Murcia es mantener las buenas afluencias de público que se vienen dando en el estadio grana en esta temporada.

Los granas solo entrenarán un día en Nueva Condomina

Tras la jornada de descanso de ayer lunes, el Real Murcia comenzará hoy a preparar el partido del domingo contra el Ibiza en Nueva Condomina. Llama la atención que la plantilla de Fran Fernández solo se ejercitará un día en el estadio. Será en la sesión del viernes. Desde hoy y hasta el jueves trabajarán en Pinatar Arena, al igual que el sábado.

En esta semana, el técnico murcianista está pendiente del estadio físico de Moha, cuya lesión está durando más de lo esperado, y de Yriarte, que ya se ha perdido dos partidos. Además, Jorge Mier volvió a tener molestias en el duelo frente al Mérida.