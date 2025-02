La nefasta temporada del Fútbol Club Cartagena continúa, aunque cada vez está más cerca de llegar a su fin. A diferencia del año pasado, cuando se produjo una fantástica reacción que cambió el curso del equipo en la tabla -sumó 36 puntos de 63 en la segunda vuelta- esta campaña no ha habido milagro ni con el primer cambio de entrenador ni con el segundo. Guillermo Fernández Romo cuenta sus partidos por derrotas y, aunque ha existido una leve mejoría en la competitividad del equipo, los puntos no llegan y las opciones se acaban. ¿Qué posibilidades de salvación tiene el FC Cartagena a estas alturas de temporada?

El Cartagena es el último de LaLiga Hypermotion, posición en la que ha permanecido durante trece de las veintiocho jornadas disputadas hasta el momento. Se convirtió en el farolillo rojo por primera vez en la duodécima fecha y sólo la abandonó -subiendo un puesto en la tabla- tras ganar al Sporting a principios de diciembre. Regresó en el primer encuentro de la segunda vuelta, causando el despido de Jandro Castro y la llegada de Romo.

Romo dobla la distancia

Las seis derrotas consecutivas del técnico madrileño, contando con la del pasado domingo en el Martínez Valero frente al Elche, no han hecho más que agravar una situación que ya era crítica a su llegada.

Sin sumar, el Cartagena se ha hundido mientras la salvación se ha alejado al doble de distancia, desde los 9 hasta los 18 puntos. Con sólo un tercio de competición por delante y 42 puntos por disputar, el cuadro cartagenerista debería sumarlos casi todos para mantener viva la esperanza.

Doce victorias en catorce encuentros

Si quiere mantener la categoría, el Cartagena tiene que ganar doce partidos de los catorce restantes. Es decir, sólo se puede permitir el lujo de no ganar en dos ocasiones desde ahora hasta final de temporada. Ese es el ínfimo margen que le queda al conjunto del Cartagonova para alcanzar las 51 unidades. Cuando lo agote, no habrá vuelta atrás. Puede tardar más o menos jornadas según los resultados de los contrarios, pero si no llega al corte de los 50 puntos o se acerca, vivirá una agonía hasta certificar su descenso matemático a Primera RFEF.

Esto, además de poco realista, es muy improbable. Poco realista porque el Cartagena no ha ganado en todo el curso dos partidos consecutivos y no tiene la calidad ni la capacidad suficiente para sumar una racha semejante. Improbable, porque estaría superando el rendimiento del mejor clasificado de LaLiga Hypermotion.

Si pierde tres partidos de los catorce que restan, no podrá alcanzar el corte de 50 puntos

En este contexto, el descenso matemático podría llegar muy pronto. Tanto como se disputen los próximos cuatro encuentros. Si los albinegros pierden los siguientes cuatro partidos, dependerán de los puntos que sean capaces de sumar los equipos que marcan la salvación, aunque es improbable que la parte baja de la clasificación sume todos los puntos en juego.

El calendario próximo tampoco invita a ningún tipo de optimismo. Eibar, Burgos y Deportivo son tres de los cuatro próximos rivales y pelean por la permanencia en la parte baja de la clasificación. No tendrán piedad en lo que a competir se refiere. Mientras tanto, un Levante que persigue el playoff espera en el Ciutat de València.

No puede pensar el FC Cartagena en los contrarios, ya que no ha ganado a ningún rival directo, una situación que podría haber ofrecido más posibilidades a estas alturas de campeonato. Ha perdido con el Tenerife, Racing de Ferrol -dos partidos-, Burgos, Eibar, Real Zaragoza, Castellón o Deportivo, citando a los conjuntos de mitad de la tabla hacia abajo.

Un descenso de récord

Ante todo este escenario, lo que es más probable es que el Cartagena firme el récord del descenso más rápido en la historia de Segunda División desde que esta categoría tiene 22 equipos. En las últimas 28 temporadas, los descensos más rápidos los firmaron Sevilla Atlético -2009- y Alcorcón -2022-. El primero lo hizo con 13 puntos en la trigésimo cuarta jornada y el segundo con 22 en la trigésimo sexta fecha.

Visto lo visto y calculado lo calculado, el cuadro cartagenero vive una lenta agonía hacia un descenso seguro. Abandonará el FC Cartagena el fútbol profesional tras cinco años por culpa de una gestión deficitaria en todos los ámbitos. Se encuadrará el equipo albinegro en el segundo grupo de una división que no conoce, la Primera RFEF, para intentar volver cuanto antes.