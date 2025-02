UCAM Murcia y el Palacio: una combinación para volar de nuevo alto

Si el parón de febrero por la disputa de la Copa del Rey y las Ventanas FIBA puede servir como un punto de inflexión en la temporada para muchos, lo que viene después es una especie de carrera al sprint hasta el final de temporada. Los meses de marzo y abril se convierten en un carrusel de partidos que acaba situando a cada equipo en su posición, en función de sus resultados, y entre ellos se encuentra un UCAM Murcia CB que quiere seguir apuntando alto para tener la oportunidad de superarse a sí mismo.

Después de firmar el pasado año la mejor temporada de su historia, la ambición del conjunto universitario continúa intacta. Quiere repetir su presencia en el play-off de la Liga Endesa, como también se niega a renunciar a no estar presente de nuevo en la Final Four de la Basketball Champions League. Para ello se ha reforzado a conciencia durante este parón, con la llegada del pívot Kostas Antetokounmpo para suplir a Marko Todorovic, y también el fichaje del ala-pívot Kaiser Gates hace unas semanas. Un movimiento que desencadenó en las salidas de Vladimir Brodziansky y la reciente de Troy Caupain. No obstante, la combinación que debe recuperar el UCAM Murcia, para estar cerca de pelear por los objetivos que anda buscando, pasa por volver a reinar en el Palacio de los Deportes.

Si bien los de Sito Alonso retomarán la rutina este sábado en Granada ante el Covirán (20.45 horas, Movistar +), no volverán a jugar ante su público hasta dentro de tres largas semanas, cuando el Básquet Girona visite el pabellón murciano el sábado 15 de marzo (18.00 horas). Y buena parte de sus opciones para entrar en el Top-8 de la Liga Endesa al término del curso pasarán por lo que haga en sus partidos en casa. Son seis los encuentros que le restan en el Palacio en la ACB y ocho fuera, por lo que amarrar la mayor cantidad posible como local facilitaría su camino en la pelea por entrar entre los mejores clasificados.

Encontrar la regularidad en su juego en casa es algo que persigue desde hace bastante tiempo. De hecho, en sus dos últimos encuentros en este escenario, ante el Barça y La Laguna Tenerife, la mejoría ha resultado considerable, a pesar de que no pudo lograr la victoria en ninguno de ellos. En el caso del segundo, debido a la larga polémica que supuso la invasión de los cuatro jugadores del equipo tinerfeño en el tiro libre fallado por Kaiser Gates, algo que no está permitido en el reglamento, y que dio lugar a la jugada final en la que el Tenerife consiguió el triple de la victoria. Una acción que ha sido recurrida ante la justicia por parte de la entidad universitaria. No obstante, con los resultados en la mano, y al contrario que la pasada temporada, el UCAM se ha mostrado más vulnerable este año en el Palacio ante los equipos más poderosos de la competición, al no conseguir ninguna victoria ante los rivales del Top-8 que han visitado la capital del Segura hasta ahora.

El Joventut y el BAXI Manresa son los equipos que pasarán por el Palacio en las próximas semanas de los primeros clasificados, mientras los otros rivales en casa serán el Básquet Girona, Morabanc Andorra, Baskonia y Leyma Coruña. Sin embargo, las cuentas no serán tan fáciles como amarrar el máximo número posible en casa, sino que también se deberá arañar una buena cifra como visitante para poder rondar las dieciocho victorias que necesita (actualmente tiene nueve) que le otorgarían un billete hacia las eliminatorias por el título de la ACB.

Kostas Antetokounmpo, en su primer entrenamiento en el Palacio de los Deportes como nuevo jugador del UCAM Murcia CB / UCAM Murcia CB

De hecho, los de Sito Alonso afrontarán hasta en dos ocasiones dos partidos consecutivos como visitantes. El primer tramo será ahora, nada más retomar la rutina, donde después de medirse este sábado al Covirán Granada, visitarán al Real Madrid el próximo domingo 9. Mientras que el segundo será a finales de abril, donde se medirá primero al Bilbao Basket el domingo 27 y posteriormente el 4 de mayo visitarán al Hiopos Lleida. También deberá medirse lejos de casa al Breogán, Valencia Basket, Unicaja y Gran Canaria.

Misma fórmula en Europa

Al igual que ocurre en la Liga Endesa, los partidos en la Basketball Champions League durante este mes de marzo en el Palacio también cobrarán mayor importancia. Sobre todo porque la derrota en Praga ante el Nyumburk provoca que la disputa de la primera plaza del grupo, que permite contar con el factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final, se fije en el conjunto checo como máximo rival actualmente. No será hasta el día 26 cuando el Nymburk visite Murcia, en la última jornada, por lo que el UCAM deberá medirse antes al Falco, el día 5 de marzo en Hungría, y el 12 en Murcia. Y también al Nanterre 92 francés, el miércoles 19, antes de ese partido ante el cuadro checo, que según el resto de resultados, puede ser trascendental en mayor o menor medida.

El calendario

Liga Endesa

Sábado 1 de marzo

Covirán Granada-UCAM Murcia 20:45

Domingo 9 de marzo

Real Madrid-UCAM Murcia 12:30

Sábado 15 de marzo

UCAM Murcia-Básquet Girona 18:00

Sábado 22 de marzo

Río Breogán-UCAM Murcia 20:45

Sábado 29 de marzo

UCAM Murcia-MoraBanc Andorra 18:00

Sábado 5 de abril

Valencia Basket-UCAM Murcia 20:45

Sábado 12 de abril

UCAM Murcia-Baskonia 20:45

Sábado 19 de abril

UCAM Murcia-Joventut 20:45

Domingo 27 de abril

Surne Bilbao-UCAM Murcia 17:00

Domingo 4 de mayo

Hiopos Lleida-UCAM Murcia 17:00

Domingo 11 de mayo

UCAM Murcia-Baxi Manresa 17:00

Domingo 18 de mayo

Unicaja-UCAM Murcia 12:30

Sábado 24 de mayo

UCAM Murcia-Leyma Coruña 20:45

Viernes 30 de mayo

Gran Canaria-UCAM Murcia 20:30

Así está la clasificación

J G P PF PC

1. Real Madrid 20 16 4 1768 1555

2. Unicaja 20 15 5 1759 1646

3. Tenerife 20 15 5 1744 1643

4. Valencia Basket 20 14 6 1925 1754

5. Joventut Badalona 20 13 7 1708 1656

6. BAXI Manresa 20 12 8 1736 1655

7. Barça 20 11 9 1797 1725

8. Gran Canaria 20 11 9 1670 1649

9. C. Zaragoza 20 10 10 1814 1776

10. Baskonia 20 10 10 1728 1741

11. UCAM Murcia 20 9 11 1621 1645

12. Río Breogán 20 8 12 1544 1702

13. Surne Bilbao 20 7 13 1628 1660

14. MoraBanc Andorra 20 7 13 1737 1813

15. Hiopos Lleida 20 6 14 1660 1749

16. Covirán Granada 20 6 14 1600 1716

17. Bàsquet Girona 20 6 14 1600 1768

18. Leyma Coruña 20 4 16 1682 1868

Basketball Champions League

Miércoles 5 de marzo

Falco-UCAM Murcia 18:00

Miércoles 12 de marzo

UCAM Murcia-Falco 20:30

Miércoles 19 de marzo

Nanterre-UCAM Murcia 20:00

Martes 26 de marzo

UCAM Murcia-Nymburk 20:00

Así está la clasificación

PT J G P PF PC

1 Nymburk 4 2 2 0 191 156

2 UCAM Murcia 3 2 1 1 165 169

3 Nanterre 92 3 2 1 1 167 166

4 Falco 2 2 0 2 157 189