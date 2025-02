Tebas: "Si Rubiales no vuelve a cometer errores de odio, será muy aprovechable para esta industria"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, le deseó este lunes "lo mejor" al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, que "tiene lo que tiene", en referencia a su condena por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso, aunque cree que, "si no vuelve a cometer errores de odio, será un hombre muy aprovechable en la industria del deporte".

"La (condena) que correspondía, no hay más. Pero le deseo lo mejor, que mejore profesionalmente. Que no vuelva a cometer estos errores de odio que tenía a todo lo que le rodeaba y, si hace esa mejora, será un hombre muy aprovechable para el ámbito de la industria del deporte. Pero si él sigue con esas conductas de odio, vengativas, no podrá volver a la industria del deporte", expresó en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y Silbö.

La Audiencia Nacional condenó a Rubiales la semana pasada a 18 meses de multa con cuota de 20 euros al día -un total de 10.800 euros- por un delito de agresión sexual a Hermoso el beso no consentido en la entrega de medallas del Mundial 2023, al entender el juez que "no es la forma normal de saludar".

Ante esto, Tebas opinó que "ahora tiene la (condena) que tiene que tener". "Está condenado. Ni estoy contento ni estoy triste porque haya sido así. Corresponde lo que hay. Yo he tenido amigos cercanos, conocidos, que han acabado en la cárcel y por ir a la cárcel no han dejado de ser mis amigos. Más bien he ido a verlos y acompañarlos en ese momento", reflexionó.

"Y a Rubiales le digo lo mismo. Te ha tocado lo que te ha tocado. Pero si quiere volver a la industria del deporte, debe quitarse ese odio", el mandatario cree que así "podrá tener una oportunidad" de regresar al mundo del deporte. "Yo no voy a decir que será de LaLiga, pero la industria del deporte se lo reconocerá. El problema que tenía Rubiales es que era todo odio, zancadillas, manías a todo el mundo. Y tiene que corregir", recordó.