Al Real Murcia le gusta que le exijan

No sé si los aficionados del Real Murcia irán finalmente a la Redonda el próximo mes de mayo. Lo que sí tengo claro es que acabarán la temporada en un psicólogo. Porque es imposible asimilar por uno mismo las emociones opuestas que transmite el Real Murcia de una semana para otra. Es imposible entender por qué el Real Murcia que no puede ni tirar de su alma en Nueva Condomina es un Real Murcia de otro planeta a domicilio.

Por qué el Real Murcia que en casa se muestra triste y gris es capaz de florecer como visitante. Por qué unas jornadas hay hambre y otras hay desgana; por qué unos días pelean como si no hubiera un mañana y otros saltan al campo directamente con los brazos cruzados.

Porque ayer volvió a ocurrir. Ayer, el Real Murcia que una semana antes había sufrido su enésima derrota en Nueva Condomina, fue un Real Murcia inconmensurable, un Real Murcia que propuso, que fue protagonista, que no se vino abajo tras las primeras ocasiones falladas, que no renunció pese al empate del Mérida, que buscó y buscó hasta salir del Romano como líder.

Habrá quien señale los cambios en el once de Fran Fernández. Quien ponga el foco de la victoria en el cambio de guion del técnico. Pero también en Marbella hubo modificaciones. Y también en Marbella salió triunfador el Real Murcia. Pero luego en Nueva Condomina, con las mismas apuestas, se repitió el fracaso de todas las jornadas en casa. Será el próximo domingo ante el Ibiza cuando se aclare o no si estamos ante un nuevo Real Murcia, pero antes de llegar al próximo domingo, disfrutemos de este domingo. Porque la victoria de ayer del Real Murcia es para disfrutarla.

Porque la victoria de ayer del Real Murcia, al margen de que valiese el liderato, deja claro que Fran Fernández puede exigir a su equipo mucho más de lo que le exige. Porque las excusas continuas del técnico quedan retratadas cuando el Real Murcia ofrece partidos como el de ayer, partidos en los que cumple a la perfección el guion de lo que quieren sus aficionados. Y es que pocos hubieran puesto ‘peros’ incluso si el empate a uno no se hubiera movido del marcador, como todo parecía indicar cuando faltaban diez minutos para acabar el encuentro.

En un estadio donde no había ganado nadie, en un estadio en el que el Mérida acumulaba cinco victorias consecutivas, el Real Murcia no hizo como hace en casa. El Real Murcia no salió a tirar los minutos a la basura. El Real Murcia no saltó al terreno de juego a verlas venir. El Real Murcia no esperó a su rival. Porque todos esos defectos que Fran Fernández se empeña en justificar pidiendo «estabilidad emocional» a la grada, son más problema de los jugadores que de los aficionados. Si no, por qué ayer, en un partido de máxima exigencia, al Real Murcia no le temblaron las piernas; y con el Sevilla Atlético, con todo a favor, cayó al mínimo soplido.

Y se jugó con dos delanteros

Tendrá que preguntárselo Fran Fernández a su psicólogo. De momento, tras el batacazo ante el filial sevillista, lo positivo es que por fin el técnico ha pinchado en hueso con su idea de no alinear a dos delanteros. Ayer hubo dos delanteros en el campo y eso no significó dejar en el banquillo a Juan Carlos Real, innegociable para el preparador almeriense.

Agradeció el equipo lo de jugar con dos delanteros, lo que no agradeció tanto es que uno de ellos fuera Raúl Alcaina. Pocos pueden defender al delantero después de lo de ayer, porque en uno de los partidos en los que el Real Murcia más se asomó al balcón del área, el valenciano ni apareció, acabándose la manida excusa de que no le llegan balones. Todo lo contrario le ocurrió a Pedro Benito. Agradece el gaditano jugar en un segundo plano del ataque -en Mérida lo hizo por la derecha-, y lo agradece el Real Murcia a la hora de arrinconar a sus rivales.

Pedro Benito intenta ganar un balón en un salto. / Jero / LOF

Ganó batallas Benito y ganó batallas Isi Gómez. El Isi Gómez que no estaba listo para ser titular ante el Sevilla Atlético, sí estaba preparado para liderar el once ayer. Cosas de Fran Fernández. Y con Isi Gómez el centro del campo es completamente otra cosa. Él solito consigue barrerlo todo para casa.

Con el Mérida arrinconado, incapaz de superar la línea de presión de los granas, el Real Murcia pudo empezar a desnivelar la balanza incluso antes del descanso. Si no lo hizo fue por culpa de Juanpa, el salvador de los suyos. Le sacó un gran tiro a Juan Carlos Real y evitó hasta dos de Pedro Benito. Pero el Real Murcia estaba en el camino. Tenía que ganar y lo estaba buscando.

Aprovechó el descanso Fran Fernández para dejar a Alcaina en el vestuario y apostar por un Flakus que ha llegado dispuesto a acabar con la maldición de los ‘9’ en el Real Murcia. Pero no fue el esloveno el autor del gol que adelantaba a los granas en el marcador. Fue Ian Forns. Por fin tiene el Real Murcia un lateral izquierdo en condiciones, le costó a Asier Goiria dar con la tecla, aunque lo consiguió.

En el 54 llegó el premio

Ahí estaba, al borde del área, para rematar una jugada que había empezado con un robo de Isi Gómez y que había salvado Flakus tras liarse él mismo en la contra. El 0-1 de Forns era más que meritorio (54’).

Con todo lo que había costado, estuvo muy cerca el Real Murcia de tirarlo todo a la basura. Dio un paso atrás y el Mérida lo aprovechó. Los de Guilló, que parecían muertos, sorprendieron a todos con su reacción. Y poco necesitaron para obtener premio. Con todo lo que había costado el 0-1, en un suspiro Liberto ya había puesto el 1-1.

No era malo un empate en el Romano. Salvo que el empate le afecte a un Real Murcia que no gana en casa. Porque con ese resultado el Real Murcia caía al cuarto puesto, viéndose superado por Ceuta e Ibiza. Independientemente de la clasificación parecía complicado que el Real Murcia se arriesgase, pero, para sorpresa de todos, el Real Murcia se arriesgó.

Locura final

Aunque Loren Burón era incapaz de decidir bien en acciones con toda la ventaja a su favor, apareció Ian Forns para agitar al Real Murcia. Él forzó el penalti que Flakus convertiría en el 1-2 en el 87. Pero no acabó ahí la historia. Quería más el Real Murcia. Le faltaba un gol para alcanzar el liderato. Y marcó dos. Kenneth Soler, ese futbolista desahuciado que ayer disfrutaba de algo más de veinte minutos, hizo el 1-3; y Palmberg cerró la goleada en un partido que deja al Real Murcia líder y sin excusas. Y es que, después de lo ocurrido ayer en Mérida o hace dos semanas en Marbella, pocos van a entender ya que los granas sigan regalando puntos en Nueva Condomina.

"Somos el primer equipo que gana en Mérida, por algo será"

«Después de una semana complicada, el equipo ha vuelto a demostrar que tiene personalidad», explicaba ayer Fran Fernández, que destacaba que había sido un «partido muy completo». «Me ha gustado el equipo de inicio, porque en la primera parte hemos sido dominadores y hemos tenido más ocasiones», relataba el técnico grana, que también explicaba que «todos los jugadores han estado concentrados tanto los titulares como los que han salido desde el banquillo». «Hemos logrado un resultado abultado que merece la plantilla», añadía.

Salía el Real Murcia ganador del estadio Romano y líder del Grupo II. Sobre esas circunstancias, Fran Fernández decía que «los entrenadores celebramos la victoria un minuto y ya estamos pensando en el siguiente partido. Toca disfrutar de la semana, la afición lo tiene que hacer porque somos el primer equipo que gana en Mérida y por algo será». «Tenemos que ir partido a partido porque esto es muy difícil. Creo que estamos en una situación privilegiada que hace años que no se daba. Hay dos palabras que he destacado esta semana y que son importantísimas, que son unidad y confianza en los nuestros».

Por último, el técnico grana destacó el partido realizado por Isi Gómez y Palmberg. «Es muy difícil después de 8 meses sin jugar hacer el partido que ha realizado Isi», comentaba, añadiendo sobre Joao que «estando al cien por cien es uno de los mejores mediocentros de la categoría».