Daniel Pastor, el nuevo aliado de Julián Luna en La Unión

La Unión Atlético está viviendo un sueño en esta temporada. Si el curso pasado el club minero lo pasó realmente mal para lograr la salvación en la Segunda Federación, esta temporada el equipo comanda la clasificación del grupo IV y todos dentro del club confían en que el ascenso es posible.

Daniel Muñoz, nuevo inversor del club. | L.O.

Julián Luna, consciente de las dificultades que tiene mantener un equipo en esta categoría, se puso manos a la obra hace meses en busca de personas relacionadas con el mundo del fútbol para poder solidificar un proyecto que de lo contrario tendría realmente dificultades para subsistir. En ese aspecto el presidente nos comentaba que no está siendo fácil encontrar empresas que apuesten por el fútbol: «En nuestra camiseta no llevamos publicidad y no es porque no queramos, pero es que nadie ha querido invertir en nuestro equipo».

Ahora, con la alianza con Daniel Pastor y su grupo, el club está preparado para todo y pese a las dificultades económicas de no tener prácticamente patrocinadores y de una relación fría con el ayuntamiento. Si hay ascenso, no será un problema, al revés. Julián Luna revela que ahora está en el mejor momento desde que es presidente: «Estoy más ilusionado que nunca con este proyecto».

Los jugadores de La Unión celebran su liderato. | TWITTER LA UNIÓN / La Unión Atlético

Conexión inmediata

Daniel Pastor es un doctor, abogado, economista y ya también un hombre del fútbol, que se hizo famoso hace unos años. Fue uno de los administradores concursales del Málaga CF cuando el cuadro malacitano entró en concurso a principios de siglo. Tuvo relación con el club también con Al Thani, el jeque que llevó al club andaluz a su época más dorada la pasada década y que acabó realmente mal con el presidente de la entidad.

En los dos últimos años ha sido noticia por dos clubes distintos. En 2023 fundaba el CD Málaga 1903, equipo que va líder en estos momentos de la Primera Andaluza de Málaga, categoría que corresponde a la Primera Autonómica de aquí, es decir, dos divisiones por debajo de la Tercera Federación. Además, en enero de 2024, Daniel Pastor y su grupo se hacían con el Torre del Mar por 600.000 euros, equipo que milita en el grupo IX de la Tercera Federación y que estuvo cerca del ascenso el pasado curso.

Julián Luna y Daniel Pastor comenzaron a hablar en el mes de octubre y, desde el primer momento, ambos vieron que tenían la misma idea de fútbol: «Tras una primera reunión muy positiva, quedamos en que hablaríamos la semana siguiente para seguir avanzando, pero lo cierto es que al día siguiente Daniel me llamó para decirme que quería dar el paso de unirse a nuestro proyecto. Vemos el club de la misma manera y por eso hemos ido avanzando», expresó el presidente de la entidad minera.

Julián Luna aclara que, aunque ya llevan meses trabajando juntos por La Unión, no ha cambiado nada en la estructura del club: «Yo sigo siendo el presidente, nada ha cambiado tanto en la dirección general como en la deportiva, simplemente se ha unido un grupo que representa a 700 personas, que entienden el fútbol como yo y que no buscan ni fama ni reconocimiento, por eso no han querido aparecer».

Una cláusula surrealista

Daniel Pastor y su grupo han sido claves en el mercado de fichajes de invierno. El equipo necesitaba reforzarse, especialmente con un delantero, y la llegada de Francis Ferrón se entiende gracias a la apuesta decidida de los nuevos inversores. Además, La Unión ha firmado a jugadores interesantes como Fabio Conte, autor del gol de la victoria la pasada semana, o Salguero, central cedido del Cádiz. Pero sin duda el movimiento más surrealista fue la cláusula del miedo que el Torre del Mar, equipo del que sí que es dueño Daniel Pastor, le puso a Manu de la Lama cuando se marchó al Xerez CD. El jugador se marchaba al club jerezano, pero en el contrato aparecía que no podría jugar contra La Unión. Así fue: el 2 de febrero La Unión venció 0-1 en Chapín y el reciente fichaje de los andaluces no pudo ir convocado.

Relación fría

Julián Luna no quiso hablar de la relación que tiene actualmente con el ayuntamiento de La Unión. Lo cierto es que no ha cambiado nada el trato que tiene con el consistorio, ni la llegada del nuevo grupo ha hecho que esto se modifique. El proyecto está más fuerte que nunca, pero desde el club no entienden que no reciba las ayudas que otros clubes de la misma categoría en otros lugares sí las tengan.

Hay que recordar que el pasado verano el club estuvo cerca de jugar sus partidos en otra localidad de la Región de Murcia y, si la relación no mejora, tal vez este verano el tema vuelva a estar sobre la mesa.