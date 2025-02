El Real Murcia, a no activar el ‘modo guillotina’

La derrota del pasado domingo en Nueva Condomina obliga al Real Murcia a volver a ser sobresaliente a domicilio. Falto de puntos, por la incapacidad de hacer los deberes en casa, no hay respiro ni en jornadas, como la actual, donde la cuesta se empina. Y es que, pese a visitar un estadio donde no ha ganado nadie, a los murcianistas no les queda otra que dar la machada en Mérida, volviendo a levantarse de la lona como tantas veces han hecho ya y evitando activar un ‘modo guillotina’ que dejaría muy tocado a Fran Fernández.

Desaprovechando oportunidades para ser líderes y permitiendo meterse de lleno en la lucha a equipos como el Ibiza y el Ceuta, que ayer goleó al Betis Deportivo (5-1) y, por tanto, ha desbancado a los granas del segundo puntos, al Real Murcia no le queda otra que empezar a acumular victorias, algo imposible hasta la fecha, y, teniendo en cuenta sus buenos números a domicilio -es el mejor visitante-, no le queda otra que empezar por donde mejor se le da. Aunque esta vez tendrá que superarse, porque nadie ha ganado en el estadio Romano y porque la última vez que se enfrentó a un equipo invicto como local salió escaldado, como ocurrió en Antequera. Al conjunto malagueño podrá alcanzar en la clasificación el equipo de Fran Fernández si hoy logra la victoria, puesto que los antequeranos, empataron fuera de casa contra el Recreativo de Huelva (0-0) y acumulan cuatro jornadas sin conocer la victoria.

Tendrá que superarse el Murcia para no enfadar a una afición grana que ya el pasado domingo, tras el enésimo pinchazo en Nueva Condomina, empezó a más que cuestionar al técnico, un técnico que incluso en rueda de prensa dijo que tenía que dar la vuelta a su modelo. Pero ese modelo que no funciona en casa, es sobresaliente a domicilio, por eso no se esperan cambios hoy en el estadio Romano. Tampoco dan pie a modificaciones las bajas, porque Moha e Yriarte siguen en la enfermería.

Con Palmberg ya afianzado en el puesto del exazulgrana, en esta ocasión sí será Boateng el que tenga que adaptarse al pivote. Le tocará al ghanés jugar en una posición coja sin el venezolano, como ya se vio la pasada jornada, cuando tuvo que jugar Antxón Jaso. Se espera que entre Boateng, quien el domingo se quedó fuera al sufrir un accidente de tráfico en la previa del partido, y habrá que ver si hay sitio para Isi Gómez, que en la segunda parte del choque ante el Sevilla Atlético ya demostró que está listo para comandar la sala de máquinas de los murcianistas en este último tramo de campeonato.

Hay ganas de ver a Isi y hay ganas de ver a Davo, el último fichaje invernal y que de momento solo ha jugado dos ratos. Parecía que le llegaría la hora frente al Sevilla Atlético, sin embargo Fran Fernández mantuvo su apuesta por Loren Burón. Sumada una semana más de entrenamientos, el extremo cedido por el Deportivo podría tener ahora sí su oportunidad de ayudar de inicio. Lo normal es que aparezca por la izquierda, desplazando a la derecha a Loren Burón. Quedaría fuera Pedro León, que es baja por acumulación de tarjetas, mientras que Toral, ya de vuelta tras cumplir dos partidos de sanción, tendría que esperar su turno en el banquillo.

¿Alcaina o Flakus?

Muchos hablaban de Alcaina como el fichaje invernal, después de que el valenciano apenas pudiera jugar en la primera vuelta por lesión. Pero, cuando empezaba a acumular minutos, Fran Fernández le ha apartado del once para apostar por Flakus, que sí aterrizó en enero. Sorprendió para bien el ex del Castellón ante el Marbella, pero ya contra el Sevilla Atlético pasó más desapercibido. De ahí que de nuevo se abra la incógnita sobre quién será el ‘9’ del Real Murcia en el estadio Romano.

Debe hilar fino Fran Fernández. Posiblemente más fino que nunca, y es se enfrenta a un Mérida que acumula cinco victorias consecutivas en su estadio, donde no sabe lo que es perder. La última vez que los de Sergi Guilló cedieron puntos fue ante el Ceuta (1-1) el 10 de noviembre.

Dos exgranas en el once

Se espera que en el once del Mérida aparezcan dos ex jugadores del Real Murcia. Uno de ellos es Athuman, al que Sergi Guilló ha confiado uno de los puestos del centro de la defensa; y el otro es Pablo Ganet, uno de los futbolistas más destacados en el ascenso de los granas a Primera RFEF.