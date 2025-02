Elche-FC Cartagena: un local imponente y rocoso contra un tierno visitante

Aunque las posibilidades de remontada del Fútbol Club Cartagena son remotas y su salvación casi imposible, debe seguir compitiendo el conjunto cartagenero para mantener el honor, única condición que le pone su afición. Debe hacerlo esta tarde (16.15, Movistar+) en uno de los campos más complicados de Segunda División, aspirante a albergar fútbol de la máxima categoría el año que viene: el Martínez Valero. Espera un Elche que apunta a Primera División y que apenas ha dejado escapar puntos de su feudo. Un local imponente que se enfrenta a un tierno visitante.

El camino del FC Cartagena en LaLiga Hypermotion llega a su fin. A expensas de un milagro, los albinegros están ante sus últimas quince jornadas de fútbol profesional. No por ello deben dejar de luchar, algo que no han hecho durante la mayor parte de la temporada, pero que recuperaron el pasado sábado frente al Málaga en el Cartagonova, a pesar de la derrota.

El último partido del Cartagena tuvo otro aire. El equipo presionó, atacó y no tuvo complejos. Solo cayó preso de su falta de gol -suma dos tantos a favor en los últimos siete partidos-. Pero compitió y enorgulleció a la poca afición que acudió al estadio. Le está faltando al Cartagena el gol que no aportan Gastón Valles ni Alfredo Ortuño. Previsiblemente, Álex Millán volverá a ser de la partida.

Además de su problema con el gol, el conjunto de Guillermo Fernández Romo tiene otra debilidad: es demasiado blando como visitante. En sus catorce desplazamientos este curso solo ha ganado dos partidos -a Eldense y Racing-, ha empatado uno -Albacete- y ha perdido los once restantes. Es el segundo peor visitante de la categoría y se enfrenta a un local que no perdona.

El Elche, en contraposición a los albinegros, es el segundo mejor local de LaLiga Hypermotion. De catorce partidos ha ganado diez, ha empatado dos y solo ha perdido dos. Únicamente el Huesca -en la primera jornada- y el Almería han sido capaces de salir con los tres puntos del Martínez Valero, mientras que el Granada y el Deportivo, también a principios de curso, rascaron un empate al cuadro dirigido por Eder Sarabia.

Ya compitió el Cartagena al Elche en el Cartagonova en la undécima jornada consiguiendo un 0 a 0 que por aquel entonces era buen resultado. Ahora solo vale ganar para un conjunto cartagenero casi desahuciado. No podrá jugar Musto, sancionado con dos partidos, ni Luis Muñoz debido a su reciente intervención en la rodilla. Tampoco Gastón, Alcalá y Jorge Moreno, quien esta semana ha caído lesionado y estará de dos a tres semanas de baja.

"No estamos resignados, sí con mala leche y cabreo"

Guillermo Fernández Romo, entrenador del FC Cartagena, afronta otro partido con el reto de lograr sus primeros puntos como entrenador. Y lo hace después del buen nivel general que ofreció su equipo ante el Málaga pese a la derrota, que no dejó al equipo «resignado, pero sí con mala leche y cabreo, aunque lo pasado ya está pasado», dice el técnico quien ha puesto el foco durante la semana en «dar pasos competitivos y seguir creciendo como equipo, que son cosas fundamentales para ser competitivos. Nosotros tenemos que aprender de la derrota, que es la situación más fea, pero no con más frustración y volcándonos en lo que podemos hacer bien, que son muchas cosas».

«No podemos presentarnos en Elche pensando que si no ganamos se nos acaba la temporada porque no es así. Sé que enfrente vamos a tener un rival que va a respetar mucho nuestra manera de hacer las cosas porque tenemos argumentos para dañarlos. Su entrenador (Eder Sarabia) estuvo el año pasado estuvo en una situación como la mía, que estaba último o penúltimo, por lo que sabe lo que es tenerte que superar cada domingo. El objetivo es centrarte en todo lo que puedes hacer bien y debemos tener presente que tenemos que dar una versión buenísima para lograr la victoria», añadió el técnico del Cartagena.

Romo asegura sumar la pasada jornada una victoria ante el Málaga no habría cambiado nada: «El discurso mío habría sido el mismo tanto ganando como perdiendo. Lo único que si hubiéramos ganado habríamos roto una racha de mierda. Clasificatoriamente seguiríamos con el problemón de siempre, por eso hay que centrarse en el juego y en el nivel colectivo», destacó, para añadir también sobre el rival que «el Elche, al igual que muchos, tiene muy buenos futbolistas. La complejidad mayor del rival es el nivel que están ofreciendo los jugadores, tanto los que juegan de inicio y como los que entran después. Tienen varias maneras de ganarte y lo que marca la diferencia es el nivel individual de su plantilla», terminó diciendo el preparador.