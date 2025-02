Más de dos meses sin la aportación de los delanteros

Cumplir objetivos en el fútbol es imposible sin goles. Sin ellos, un equipo no puede adelantarse en el marcador, ganar partidos ni escalar posiciones en la tabla. Lo máximo a lo que aspira, en el mejor de los casos, es a un empate que no le sirve de nada si nunca consigue ganar. En esa tesitura se encuentra el Fútbol Club Cartagena. Aunque rompió su sequía goleadora con dos tantos de penalti en el Nuevo Mirandilla, no cuenta con sus delanteros. Llevan más de dos meses sin marcar un gol durante el tramo decisivo de la temporada y constituyen el ataque más inofensivo de LaLiga Hypermotion.

Fue el 17 de diciembre del año pasado. La primera vuelta estaba por terminar y aún quedaba algo de esperanza en la parroquia albinegra. El Cartagena se plantó en Los Cármenes para medirse al Granada y se adelantó en el marcador -en uno de los pocos partidos en los que lo ha conseguido- gracias a un gol de cabeza de Gastón Valles a los doce minutos. La alegría duró muy poco, pues los nazaríes empataron dos minutos más tarde, pero la sequía desde entonces dura mucho y llega hasta el presente.

Poco o nada puede hacer este FC Cartagena sin su ataque. Dos meses sin la aportación de tu delantera es mucho tiempo para competir en cualquier competición y más aún en la Segunda División española. Este árido periodo sólo ha sido amenizado por los dos tantos de penalti del centrocampista Andy Rodríguez contra el Cádiz, un jugador sobre el que no puede recaer la responsabilidad del gol, pero que suma tantos como el mejor delantero albinegro.

Apuesta arriesgada

Decidió confiar el FC Cartagena su ataque en un futbolista sin experiencia en el fútbol profesional y en un jugador que, por el contrario, anda en el ocaso de su carrera. Gastón Valles y Alfredo Ortuño conformaron en verano la punta del ataque cartagenero para la campaña 24-25 y, a tenor de los acontecimientos, no han dado la talla. No han cumplido ni tan siquiera el mínimo exigible. Simplemente, no han estado.

El punta uruguayo llegó desde el Espanyol como cedido tras jugar únicamente doce partidos con el primer equipo perico en Segunda. Con doce goles a sus espaldas en las últimas dos temporadas jugando en Segunda Federación, la apuesta no parecía demasiado esperanzadora y así ha resultado. Suma Gastón 3 goles en 28 partidos con una media de 66 minutos en cada uno. Oportunidades no le han faltado, pero sí calidad, determinación y experiencia -como era de esperar- para ayudar al equipo en su peor faceta.

El peor año de Alfredo

Experiencia es lo que le sobra a su compañero en la delantera del conjunto portuario. Alfredo Ortuño también tiene parte de culpa en la situación del equipo, ya que está ante la peor campaña de su carrera deportiva. No puede excusarse al delantero por su falta de minutos, que es más que evidente y que se sitúa en la media hora por encuentro, ya que ninguno de sus tres entrenadores ha confiado en él como primera opción.

Ortuño suma un único gol en toda la temporada: el que le hizo al Andorra para pasar de la segunda ronda de la Copa del Rey. En liga no ha visto portería el yeclano, que es uno de los jugadores con menos minutos del equipo. Ni Abelardo ni Jandro ni Romo lo han preferido para sus onces y no ha juntado dos titularidades seguidas. Quizás, movidos por el rendimiento del punta en los entrenamientos. Ha partido de inicio únicamente en cuatro ocasiones, además de los tres partidos coperos.

También tiene cierta responsabilidad un Dani Escriche que, con sobradas oportunidades en posiciones adelantadas, no se ha estrenado este curso y sólo ha ofrecido una asistencia. No es un futbolista de grandes números el castellonense, pero solía promediar tres goles por temporada y otras tantas asistencias. Unos guarismos que no ha podido alcanzar en el Cartagonova.

Para tratar de solventar esta situación ha llegado Álex Millán, quien está ocupando la punta ante la lesión de Gastón Valles que ya dura dos semanas. A priori, tampoco parece el futbolista más indicado, ya que ha jugado muy poco desde su lesión y no marca desde mayo de 2023. Este es el panorama con el que el FC Cartagena afronta su partido contra el Elche en el Martínez Valero el próximo domingo a las 16.15 de la tarde. Con un Rafa Núñez vetado por la cláusula del miedo, los actores que ocupan la parte de arriba del conjunto albinegro deben hacerse cargo de la situación.

De la Fuente Ramos, árbitro para el choque en el Martínez Valero

El encuentro de mañana domingo entre el Elche y el FC Cartagena en el Martínez Valero será arbitrado por el colegiado castellanoleonés Óliver de la Fuente Ramos. El veterano árbitro, de 33 años, es uno de los jueces con más experiencia de la categoría, ya que se encuentra en su décima temporada en Segunda División tras su ascenso desde Segunda B en 2014. Estará acompañado en el VAR por Aitor Gorostegui Fernández-Ortega.

Esta temporada, Oliver ha dirigido catorce partidos de las 27 jornadas disputadas hasta el momento, siendo dos de ellas al cuadro portuario. Casualmente, es el mismo árbitro que pitó en la undécima jornada de la temporada en curso el FC Cartagena - Elche de la primera vuelta en el Cartagonova y que terminó con 0 a 0 en el marcador sin mayor polémica arbitral. También ha arbitrado al Cartagena en Granada (4-1).

En sus números de la presente campaña están las 68 tarjetas amarillas que ha mostrado y que hacen una media de 4,5 cartulinas por encuentro. También ha mostrado tres tarjetas rojas.

En su historial arbitrando al FC Cartagena, el cuadro albinegro no ha cosechado grandes resultados. Desde su ascenso en 2020, el Cartagena ha caído derrotado en cinco ocasiones con Óliver de la Fuente Ramos en el césped. Por otro lado, sólo ha conseguido dos vicotorias, frente al Real Oviedo (2-0) y el Leganés (1-3) y ha empatado otros cuatro encuentros.