El Jimbee merece más, pero firma tablas ante Palma Futsal

Las celebraciones previas a los partidos no suelen ir acompañadas de buenas noticias cuando se disputan los encuentros. Por eso, Duda intentó en los días previos a este choque, en el que el técnico de Florianópolis cumplía 1.000 partidos como entrenador, quitarle toda la importancia a este hecho y centrar el foco en el partido en sí. El resultado de 2-2 vuelve a confirmar que cualquier amago de festejo suele ir acompañado con un revés.

Siendo justos, el Jimbee disputó un buen partido, fue superior a su rival, al que mereció vencer, pero no aprovechó las ocasiones de las que disfrutó. El empate deja mejor sabor de boca a un Palma Futsal que fue más amarrategui y que, sin buscarlo, llegó a ir por delante en el marcador.

El encuentro en general no tuvo un ritmo electrizante. Ambos equipos eran conscientes del potencial ofensivo del rival, pero el cuadro portuario sí que superó por momentos a su rival. Duda rotó con once jugadores, ya que no estaba Waltinho y decidió no darle minutos a Mouhoudine, en una decisión sorprendente, salvo que tuviera algún problema el jugador francés.

La más clara del primer periodo, antes del gol, la tuvo Mellado. El ala estuvo muy participativo y disfrutó de cuatro ocasiones claras en el primer tiempo, pero entre ellas la que más cerca estuvo del gol fue en una doble ocasión, la primera de ellas, en el minuto 18, pero Machado salvó bajo palos. La sensación en ese momento es que el cuadro portuario estaba siendo mejor, pero no encontraba la manera de marcar.

Pablo Ramírez, en una acción del partido / Iván Urquízar

Penalti a dos décimas del descanso

Parecía que se iba a llegar al descanso sin goles, pero este deporte vuelve a recordarnos que hasta que no suena la bocina no está todo dicho. Saque de puerta de Chemi a falta de 4 segundos para el descanso; se la da a Mellado, que está en la esquina, y el ala envía un balón muy largo a Pablo Ramírez que, dentro del área, cuando se disponía a rematar, fue derribado por Marcelo. Penalti a dos décimas del descanso. Cortés no dudó y batió a Barrón, guardameta de Palma que había entrado solo para la pena máxima.

Del 2-0 al 1-1.

En escasos segundos se pasó de lo que podía ser el 2-0 en un disparo de Pablo Ramírez con la portería vacía desde el centro del campo, tras una salida en falso del guardameta visitante Luan Muller, que con un exceso de confianza arriesgó más de la cuenta, al empate a un gol. Gran jugada del Palma Futsal, tras ponerse el balón en juego, que David Peña finalizó a la perfección. Casi sin buscarlo y sobre todo, sin merecerlo, el Palma lograba igualar la contienda.

Efectividad de Palma y reacción del Jimbee

El deporte son momentos y, aunque Jimbee no bajó los brazos, lo cierto es que fue un revés ese tanto. Palma creció en el partido y, tras un disparo al larguero de Fabinho, llegó el 1-2. En una transición rápida, Machado le cedió el balón a Neguinho, que ajustó el esférico, imposible para Chemi.

El cuadro portuario se quitó los complejos y apareció el de siempre. Apareció Pablo Ramírez, apareció el goleador del cuadro portuario, que seguro que tenía en la cabeza la ocasión fallada sin portero minutos antes, y con una gran acción individual el pivot malagueño marcó un gran gol que ponía las tablas definitivas.

Los últimos cinco minutos sirvieron para ver a un Jimbee que quería ganar y a un Palma que no quería perder. Sacó Vadillo portero jugador cuando tenía el esférico, pero no para atacar; solamente lo sacó para tener uno más en ataque y así tener la posesión y esperar que el tiempo pasara. Le salió bien y el marcador no se movió más.