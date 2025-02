Fran Fernández: "Necesitamos unidad y confianza"

Anda Fran Fernández en el punto de mira de los aficionados por las últimas derrotas en casa. Pero para tranquilidad del técnico grana, esta semana toca jugar a domicilio, y el Real Murcia es el mejor visitante del Grupo II. Lo recordaba en la rueda de prensa previa al duelo de mañana domingo (16.00 h.) ante el Mérida en el estadio Romano. «Sabemos de la dificultad de enfrentarnos al mejor rival de local, pero nosotros somos el mejor visitante del campeonato», decía, esperando que sus jugadores «sigan compitiendo igual y que se levanten como siempre hacen tras una derrota. Es muy importante el partido y necesitamos dos cosas: unidad y confianza».

Y es que el Real Murcia llega a Mérida después de su pinchazo ante el Sevilla Atlético, el segundo consecutivo en Nueva Condomina. Además, esa derrota impedía a los granas saltar al liderato, dando vida a un Antequera que no está en su mejor momento de la temporada. Esa derrota ante el filial sevillista marcó el inicio de semana, aunque destacaba el técnico «la estabilidad emocional del equipo» para superar un primer día que «fue duro».

«Como dijo Pedro León el otro día, no nos podemos olvidar de que el equipo tiene que competir igual fuera de casa. Tenemos un partido de máxima dificultad y tenemos que seguir mostrando esa competitividad y ese buen fútbol que estamos mostrando fuera de casa y hay que seguir por esta línea», insistía Fran Fernández.

"El objetivo, en mayo"

La doble cara de los granas, sólidos a domicilio y endebles en casa, están impidiendo poder alcanzar un primer puesto que en las últimas semanas se ha puesto a tiro. Con muchos aficionados dudando ya del propio Fran Fernández y de las posibilidades del equipo para poder ascender de forma directa si no aparece la regularidad en forma de triunfos, el técnico grana volvía a tirar de paciencia, recordando que los objetivos se cumplen en mayo y no en febrero. «No dudo de que estos jugadores nos van a llevar a cumplir el objetivo. No ahora en el mes de febrero, pero sí en el mes de mayo», explicaba ante los medios.

El Real Murcia se enfrenta a un Mérida que no sabe lo que es perder en su estadio. Como local ha logrado hasta 26 puntos. Destacaba el técnico del Real Murcia que «en su estadio juegan con muchísima confianza y han ganado varios partidos en los últimos minutos». Comentaba además que «buscarán hacer un partido largo», dando importancia a que tienen «buenos en los laterales, y jugadores que van muy bien por dentro». «Será un partido difícil, concluía Fran Fernández.