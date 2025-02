Romo, ante el peor escenario para acabar con su sequía

Guillermo Fernández Romo no ha caído de pie precisamente en el Cartagena. El técnico madrileño llegó a la trimilenaria a mediados del mes de enero y lo cierto es que con él dirigiendo al equipo no se ha conseguido la reacción esperada. Los resultados no pueden ser peores hasta el momento, ya que ha perdido los cinco encuentros que ha disputado. El pasado fin de semana se confirmó la quinta derrota en cinco partidos y sin duda fue la más dolorosa por cómo se produjo y porque fue el mejor partido de los albinegros con él al mando. Mereció ganar el Cartagena, pero perdió 0-1 ante el Málaga.

El objetivo para este domingo a las 16.15 en el Martínez Valero es mantener el nivel competitivo que tuvo el equipo en la última jornada, pero consiguiendo por fin romper la mala racha de resultados con el preparador madrileño.

El entrenador madrileño confía en lograr sus primeros puntos en su sexto partido en el cargo

Cartagena, muy mal visitante

Cuando un equipo va último con 15 puntos de 81 posibles y está a 18 de la salvación, es imposible que tenga alguna estadística buena. El cuadro portuario lo está haciendo realmente mal en casa, pero fuera lo está haciendo aún peor. Lejos del Cartagonova, el conjunto albinegro lleva 7 puntos de 42 posibles con dos victorias, un empate y once derrotas. El problema de estos datos, que ya son realmente malos, es que las dos victorias, conseguidas en Elda y Santander, las consiguieron al inicio de la competición y desde octubre solo consiguieron empatar en Ferrol; el resto de choques los cuenta por derrotas. El último triunfo, sin contar los duelos coperos en Beasain y Andorra, data del 30 de septiembre.

Rafa Núñez, baja por la cláusula del miedo Además de Damián Musto, que fue sancionado con dos partidos, Guillermo Fernández Romo no podrá contar con uno de sus refuerzos en el mercado invernal. Rafa Núñez, extremo cedido por el Elche hasta final de temporada y que se ganó rápidamente la confianza de Romo al ser titular en su primera semana en el club en el partido ante el Cádiz, no podrá jugar al estipular su contrato la famosa ‘cláusula del miedo’ que al pertenecer al cuadro ilicitano no puede jugar contra su actual equipo.

El Elche, segundo mejor local

No es el encuentro ideal para que el Cartagena rompa su mala racha y trate de sumar tres puntos que le puedan acercar a dejar de ser el farolillo rojo en un futuro cercano, ya que enfrente va a tener al segundo mejor local de la competición hasta el momento. El Elche ha jugado en el Martínez Valero 14 partidos, de los cuales ha ganado 10, ha empatado dos y ha perdido otros dos. Lo mejor de estos números es que su racha actual como local asusta de verdad, ya que ha ganado sus seis últimos partidos en su feudo. Desde que perdiera 1-2 al Almería hace ya más de tres meses, han caído Oviedo (4-0), Cádiz (2-1), Real Racing Club de Santander (3-0), Real Zaragoza (1-0), Eibar (2-0) y Tenerife (2-0). Unas cifras de equipo que quiere lograr el ascenso a Primera División. El cuadro ilicitano ocupa la cuarta posición a un solo punto del líder y ve esta jornada como la ideal para dar un paso más que le acerque a la máxima categoría del fútbol español. Las dinámicas son totalmente opuestas entre un equipo que, como local, va a más y otro que, como visitante, va a menos. Si no es porque en el fútbol no está nada escrito y es el deporte donde las sorpresas están más a la orden del día, sería imposible pensar que el conjunto albinegro tuviera alguna opción de puntuar.

El conjunto ilicitano lleva seis triunfos consecutivos como local y no pincha desde noviembre

En la primera vuelta, en un partido en que el Cartagena se mostró muy serio en defensa, pero inoperante en ataque, logró un empate a cero que en aquel momento se vio como positivo. Uno de los pocos encuentros que se pueden considerar como un oasis en esta 2024-2025 en la que el cuadro albinegro en la gran mayoría de ellos no ha podido ni competir a un nivel óptimo para la categoría.

Solo un autobús de aficionados albinegros Por cercanía, el partido en el Martínez Valero es el que en los últimos años solía marcar en rojo la afición albinegra para realizar un desplazamiento masivo. Esta temporada y la mala racha del equipo, que han hecho que ya no haya nada en juego, han provocado que la afición no haya respondido a la convocatoria de la Federación de Peñas del Cartagena en el viaje a Elche. Solo un autobús se ha llenado, más algunos coches que se esperan que también viajen, acompañarán al conjunto portuario.

Estilo muy reconocible

Es sin duda un caso muy extraño dentro de la Segunda División el del Elche. Normalmente, en esta categoría no se suelen ver equipos con una apuesta tan decidida y tan reconocible como la de Eder Sarabia en el conjunto franjiverde. El Elche quiere y necesita el balón y no tiene un plan B. El Elche es el equipo con mayor porcentaje de posesión del balón en la Segunda División con un 61,6% de media, cuatro puntos por encima del segundo en la lista, el Castellón. En España solo el FC Barcelona tiene más tiempo la pelota que los ilicitanos. Por lo tanto, el Cartagena tendrá que pelear ante un equipo que no le va a dejar tener el balón y que mentalmente te agota y que, cuando consiga robar el esférico, tenga la capacidad de hacer daño. Esa idea la han tenido los últimos seis equipos que visitaron el Martínez Valero y ninguno de ellos pudo puntuar; veremos si el Cartagena lo consigue y llegan los primeros puntos de la era Romo.