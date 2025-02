Marcar distancias, el principal objetivo del Real Murcia en Mérida

Avisaba Pedro León esta semana de que el Real Murcia no puede desviarse de su camino por la mala racha que le persigue cuando juega en casa. Que no puede pretender arreglar lo que ocurre en Nueva Condomina y dejar de competir fuera. Y tiene toda la razón el capitán grana. Porque si el Real Murcia ve truncada su capacidad para obtener puntos a domicilio, el lío en el que se puede meter puede ser todavía más grande. Y es que al tren de la zona de play off de ascenso cada vez se suben más pasajeros, mientras que la lucha por un liderato que nadie parece amarrar se intensifica.

Por eso, volver a marcar distancias será el primer objetivo del Real Murcia este domingo (16.00 horas, RFEF.TV) en el estadio El Romano. Los granas, que conocerán lo que ha hecho antes el Antequera, al enfrentarse este sábado al Alcoyano, y también el Ibiza, que se mide al Sanluqueño el domingo a las 12.00 horas, podrán tener incluso de acabar la jornada como líderes si el equipo malagueño pincha en Alcoy. No obstante, sumar los tres puntos ante el Mérida puede suponer un valor doble. Primero el de continuar sin apenas daño en la lucha por el primer puesto, que certifica el ascenso directo al término del curso, y después para volver a contar con un colchón de seguridad respecto a la zona de play off, ya que el cuadro extremeño ocupa el sexto lugar, con tan solo cuatro puntos menos que los murcianistas.

Eso sí, no será una tarea nada sencilla la de tratar de conquistar un escenario en el que nadie ha podido sumar los tres puntos hasta ahora. Y es que el conjunto que dirige Sergi Guilló, quien fue jugador del Real Murcia en la 2015-2016, y formó parte del cuerpo técnico con Mario Simón, como segundo entrenador, es el único equipo del grupo II de la tercera categoría que no conoce la derrota en su estadio. Con un bagaje de siete triunfos y cinco empates, el Mérida es el único club invicto y tratará de prolongar su racha. Con 26 puntos de 36 posibles, los mismos que un Hércules que cuenta con ocho victorias, dos empates y dos derrotas en su estadio, y el Ceuta, el cuadro extremeño es el que mayor rédito alcanza como local.

Sin embargo, enfrente estará un Real Murcia que se vuelve más peligroso cada vez que se aleja de Nueva Condomina. Si alguien puede romper la racha del Mérida en El Romano, ese es un conjunto grana que ha conseguido 23 puntos de 36 posibles a domicilio, la mejor cifra del grupo II junto a un Ibiza que hasta ahora ha obtenido 22.

«Debemos intentar mejorar los resultados de casa sin olvidarnos de que fuera hay que seguir compitiendo igual», expresaba Pedro León el pasado miércoles durante su encuentro ante los medios de comunicación. No obstante, el jugador muleño será una de las ausencias para el entrenador Fran Fernández, al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas.

El entrenador del Real Murcia contará de nuevo con las bajas de Jorge Yriarte y Moha Moukhliss para el centro del campo, aunque en el caso del segundo se encuentra en la fase final de su recuperación tras sufrir un esguince de rodilla, por lo que todo a punta a que tanto Richard Boateng e Isi Gómez, que volvió a tener minutos contra el Sevilla Atlético y dejó muy buenas sensaciones con su regreso, tengan mayor protagonismo esta jornada ante las bajas para una posición en la que no está encontrando el Real Murcia la regularidad en sus alineaciones debido a los problemas físicos.

Quien sí podrá regresar a la banda, y la ausencia de Pedro León le puede abrir las puertas al once, es un Antonio Toral que ya ha cumplido sus dos partidos de sanción por su expulsión ante el Alcoyano.

«Fuera de casa tenemos que seguir como estamos»

La oportunidad de afrontar esta jornada desde lo más alto de la clasificación del grupo II de Primera Federación se le escapó al Real Murcia el pasado domingo, cuando cayó en Nueva Condomina ante el Sevilla Atlético (0-2). Sin embargo, desde el vestuario grana eso ya parece agua pasada y está centrado en lograr los tres puntos este domingo en Mérida. «Ya hemos tragado lo que teníamos que tragar del partido del fin de semana. La verdad que no salió como esperábamos, pero ya es página pasada. Ahora estamos motivados y con muchas ganas de que llegueel domingo para jugar ese duro partido», afirmaba Esteban Saveljich, central del Real Murcia, y añadió que «al final si queremos conseguir el objetivo tenemos que seguir como estamos fuera de casa que es puntuando y ganando».

El conjunto grana acumula dos victorias consecutivas a domicilio, la conseguida en Yecla, con el gol conseguido por el propio central argentino, y la goleada ante el Marbella. Por eso, el Real Murcia tratará de encadenar una tercera después de los dos tropiezos en casa. «Que la afición confíe en nosotros, no los vamos a dejar tirados y vamos a darlo todo en todos los partidos. A veces el balón entra y a veces no, pero que no duden que nosotros vamos a darlo todo en las 14 finales que quedan», comentó Saveljich.