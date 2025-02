ElPozo Murcia acaba con la sequía de 3 meses sin ganar

ElPozo Murcia vuelve a sonreír ante Valdepeñas (5-3). El conjunto murciano rompió con la sequía después de 3 meses sin ganar. Los de Josan González arrancaron el encuentro venciendo 2-0, pero decayeron y los visitantes le igualaron la contienda. El segundo tiempo fue arrollador por parte de los locales, y acabaron venciendo 5-3.

ElPozo Murcia, como adelantó su capitán en rueda de prensa, no llegaba en el mejor estado anímico al encuentro. Los futbolistas, que no perdían la esperanza, afrontaban este partido después de ver como se les escapó el duelo en Manzanares, y de como, pese a ser mejores, no consiguieron derrotar a los de Ciudad Real. Vencer a Valdepeñas era la clave para levantar ese ánimo y, sobre todo, volver a sumar 3 puntos después de tres meses.

El encuentro arrancó en el Palacio de los Deportes de Murcia, y no pudo empezar mejor para los locales. A los 120 segundos, David Álvarez usó las manos para sacar de banda y buscar a un compañero, pero fue un rival quien adelantó a ElPozo Murcia. Boyis, en su intento de despeje, no le salió como esperaba y terminó anotándose en propia meta.

ElPozo Murcia parecía que se había levantado con el pie correcto, ya que en el minuto 6 aumentaron su ventaja. Felipe Valerio fue el encargado de sumar otro gol a favor de los suyos. El brasileño se hizo con el esférico en el costado izquierdo, y desde la frontal sacó un disparo al palo corto. El lanzamiento no fue del todo bueno, ya que el jugador murciano se resbaló en la ejecución, pero el meta no estuvo del todo fino, y no consiguió evitar el tanto. ElPozo Murcia se puso con una diferencia de dos goles a falta de un cuarto de hora para el final del primer tiempo.

Valdepeñas fue cogiendo fuerzas mientras que los murcianos iban decayendo. Los visitantes recortaron distancias a dos minutos del final del primer tiempo con un gol de Nano, que remató un potente centro de Pol Pachecho.

La historia se volvía a repetir. 10 segundos más tarde del tanto de Valdepeñas, pusieron las tablas en el marcador. Tras una jugada ensayada de libre indirecto, Saura sacó un disparo con el interior de su bota y mandó el esférico al fondo de la red.

Los segundos 20 minutos arrancaron con buena intensidad por parte de los dos equipos. ElPozo Murcia, que dejó una imagen mala en el final del primer tiempo, dio un paso hacia adelante y volvió a ponerse por delante. Ricardinho filtró un pase picado entre dos defensas, y Gadeia solo, controló de espaldas, y a la media vuelta mandó el esférico al fondo de la red.

Segundos después los murcianos volvieron a irrumpir en el marcador. Gadeia remató de volea un saque de esquina de Felipe Valerio. Esteban, que se encontraba dentro del área, metió el pie para desviar la dirección de la pelota y clavarla dentro de la portería.

La fiesta de los goles siguió en el Palacio de los Deportes de Murcia, y César Velasco se unió a ella. El ala murciano recibió un balón en la derecha de Esteban, y con la puntera batió al meta de Valdepeñas.

Valdepeñas recortó distancias con un gol de Eloy Rojas, que rebotó en los dos palos y se acabó colando. Tras el tanto, se pusieron en juego de cinco, pero no fueron capaces de volver a lograr la remontada.

El encuentro llegó a su final, y los murcianos volvieron a sumar 3 puntos. ElPozo Murcia cortó su mala racha y consiguieron su tan ansiada victoria. Aún queda mucho por delante, pero había que empezar por volver a sumar de tres.