ElPozo, sin excusas para acabar con tres meses sin ganar

A punto de que termine el mes de febrero, quedan 12 jornadas de competición, una más que partidos lleva ElPozo Murcia sin ganar en liga. Situación de alerta máxima la que se vive en el Palacio de los Deportes de Murcia cuando eres el equipo que menos puntos ha sumado en los últimos meses. El colista de la competición, el Wanapix Zaragoza, ha acumulado 7 en este tiempo, 2 más que los murcianos. Josan González espera acabar hoy con esta situación y vencer en casa al Viña Albali Valdepeñas (21:00 horas, FEF TV).

ElPozo tiene que empezar a tomar medidas drásticas porque se le acaba el tiempo. Es cierto que con Josan se ha notado una mejoría, pero no la suficiente para que los puntos vengan de tres en tres. El técnico cordobés sigue sin ganar y suma 2 empates y una derrota. Está fuera de los play off y muy lejos de los tres primeros puestos, que es la zona que se marcó como objetivo a principio de curso.

Uno de los problemas de ElPozo, que ellos mismos no lo ven como tal, es la corta plantilla con la que cuentan. Ya van varias semanas en las que tienen que tirar de cantera, subiendo a jugadores jóvenes a una plantilla de veteranos. A ello hay que sumarle las bajas. ElPozo ya sabe lo que es quedarse sin sus grandes estrellas; ya estuvo varias semanas sin contar con David Álvarez, Felipe Valerio y Marcel, y la rotación de jugadores esos días fue justa. Ahora cuenta de nuevo con dos ausencias importantes, Marcel, quien sigue recuperándose de su tendinitis, y Rafa Santos, por contractura en el gemelo de su pierna derecha.

El capitán de ElPozo Murcia, Juanjo, fue quien atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro ante Valdepeñas, en lugar de Josan González. «No sabría decirte el porqué de esta situación. Es cierto que de cara al gol no estamos acertados, y físicamente no estamos bien, y eso se nota en los partidos», dijo el guardameta del conjunto murciano. «Llevamos muchas jornadas sin ganar, y eso a nivel mental se nota bastante cuando ves que no te entra. Nosotros mantenemos la esperanza, y seguimos yendo pasito a pasito, y esperemos que frente a Valdepeñas se vuelva a dar la victoria», añadió.

«No creo que sea cosa del entrenador. Nosotros somos los que estamos en la cancha, somos los que no marcamos y los que encajamos los goles. No hay más excusas, de si antes era el entrenador o ahora es el otro, y no, somos nosotros los que tenemos que tirar hacia adelante y seguir creciendo para conseguir los tres puntos», añadió.

El rival tampoco viene en su mejor momento tras perder esta semana en casa ante el Ribera Navarra por 1-6, aunque unos días antes ganó al Barça, frente al que demostró su potencial. El choque también servirá para el reencuentro con varios jugadores criados en la cantera murciana como José Mario, Alberto García y Fernando, además de Pol Pacheco.