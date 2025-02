Pedro León llama a la calma y serenidad en el Real Murcia

Jugar en su estadio es el punto débil del Real Murcia esta temporada. En verdad, echando la vista atrás, es algo que está sufriendo durante los últimos tres años, pero en esta ocasión es cuando más le duele. Mientras que el conjunto grana es el mejor equipo a domicilio del grupo II de la Primera Federación, la herida se hace más grande cuando juega en Nueva Condomina, siendo uno de los equipos que menos puntos obtiene (14º) en su estadio. Un hecho que provoca cierto nerviosismo en los seguidores murcianistas, puesto que hasta en dos ocasiones se ha dejado escapar ante sus ojos la oportunidad de colocarse como líder por este motivo.

Hay gente que ve el vaso medio vacío, y otros medio lleno. Y en ese segundo grupo se encuentra Pedro León, capitán del Real Murcia, que ha hecho un llamamiento a la calma y serenidad respecto a lo que está ocurriendo esta temporada en los partidos en casa, donde los granas tan solo han podido ganar cuatro de sus doce encuentros. «El equipo está fastidiado», reconoció ayer el jugador muleño, «pero con ganas de cambiar la dinámica y que llegue el partido de Mérida» este domingo (16.00 horas, RFEF.TV).

Y es que Pedro León hizo especial hincapié en que para arreglar una cosa, los malos resultados en casa, no deben desviarse del camino que también le ha llevado a ser el equipo que más puntos obtiene a domicilio (23) durante estos meses. «Hay que mentalizarse de que en casa tenemos que darle una vuelta y cambiar algo, pero ahora no me quiero centrar en eso porque hasta dentro de diez o doce días no jugaremos en nuestro estadio. El domingo tenemos que ir a Mérida y no va a ser fácil, así que si nos centramos en los partidos de casa y nos olvidamos de competir fuera nos estaríamos equivocando todos. Estamos en una posición privilegiada, pero sabiendo que hay que cambiar las cosas cuando jugamos en casa», remarcó Pedro León en su encuentro con los medios, quien no podrá disputar el partido de Mérida al cumplir sanción por acumulación de amarillas.

El capitán del Real Murcia lanzó un mensaje claro, directo, que no ha dudado en repetir en varias ocasiones para instar a la calma. «Si lo analizas fríamente somos segundos, a dos puntos del líder, el Antequera, que es un rival que tiene que venir a jugar aquí. Sabemos que por detrás también vienen rivales fuertes, pero dependemos de nosotros. Hemos demostrado durante todo el año que somos capaces de competir bien y simplemente debemos cambiar esa dinámica en nuestro estadio. Si no ocurre, ya nos lamentaremos a final de temporada, pero espero que no porque vamos a darlo todo para cumplir el objetivo. Dependemos de nosotros, es algo que hubiéramos firmado en pretemporada estar así a estas alturas, quedan 14 finales y estamos mentalizados para ello», afirmó.

Precisamente este hecho, el que varios rivales se puedan acercar peligrosamente a los primeros puestos ante los reiterados pinchazos de los granas como locales, no es algo que preocupe demasiado al jugador muleño. «No, no es algo peligroso. Igual es hasta mejor, porque cuantos más rivales se sumen luego tendrán que enfrentarse entre ellos, dejarse puntos y venir a Murcia. Evidentemente, pensar que tienen que venir aquí es como lo peor que nos pudiera pasar, pero si tengo que jugarme la temporada en casa o fuera, elijo siempre en casa. Claro que tenemos que mejorar los números, está siendo un año complicado como locales, pero vamos a estar preparados para estas 14 finales», reiteró Pedro León y añadió que «el equipo quiere cambiar las cosas, estoy dentro del vestuario y si no fuera así saldría aquí y lo diría, el equipo quiere cambiar esto y se encuentra bien».