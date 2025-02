ElPozo, de la sequía al desierto

La crisis de ElPozo Murcia cumple tres meses. El 19 de noviembre de 2024 ganó al Manzanares en casa y once jornadas después sigue sin conocer la victoria. La sequía dura ya tres meses largos y duros que no se podían presagiar por el buen inicio liguero, con seis victorias y un empate en las siete primeras jornadas. Entre medias, un cambio de entrenador, Josan González por Dani Martínez, pero la situación sigue igual. Las derrotas se siguen acumulando en el casillero de los murcianos, que en la séptima jornada eran segundos con 19 puntos y ahora son novenos con 24. Es decir, que en los últimos más de 90 días solo han sumado 5 merced a otros tantos empates y, encima, están fuera de los puestos de play off.

La clasificación de los últimos tres meses de competición son claros y concisos. ElPozo es el peor equipo. Hasta el Wanapix Zaragoza, que es el colista, ha sumado más que los murcianos (7 puntos). Después aparece el Tudela Navarra, que ha añadido 9 a su casillero, mientras que el Noia ha conquistado 10. Con 12 están el Córdoba y el Jimbee Cartagena, que tampoco atraviesa por un buen momento y desde la Supercopa de España no ha ganado ni un solo encuentro. El líder de estos tres meses, sin contabilizar su resultado de ayer noche en la pista del Noia, es el Servigroup Peñíscola, que hasta la decimoséptima jornada había ganado 23 puntos. Y el segundo es Osasuna Magna, con 22. La tercera plaza del ránking es para el Barça (21), que ahora es segundo y entonces, en la séptima jornada, era quinto con 15 puntos. Le sigue el Movistar Inter, el líder, que ha añadido a su casillero 20.

Empates y más empates

El problema realizador y la inconsistencia defensiva es alarmante en ElPozo, que con Josan González sí que ha conseguido un más equilibrio entre ataque y defensa. Empató el equipo en el estreno del cordobés en la pista del Industrias Santa Coloma (2-2) y repitió igualada contra el Palma en casa (3-3). Pero frente al Manzanares llegó la primera derrota (2-1) después de igualar el encuentro en el último minuto por medio de Ricardo Mayor. Pero un fallo, otro más, a 25 segundos del final de César Velasco propició que el local Daniel hiciera el tanto del triunfo después de estrellarse una y otra vez en ataque contra el meta Antonio Navarro, un mazarronero que se crió en la cantera de ElPozo.

«Trabajar y trabajar»

Josan González, de momento, no ha logrado dar con la tecla que active a su plantilla. Sigue teniendo la baja de Marcel, en proceso de recuperación aún de una tendinitis, mientras que en el choque en Manzanares no pudo contar con Rafa Santos, con una contractura en el gemelo de la pierna derecha. Se llevó para este partido hasta a cuatro jugadores de la cantera, Álvaro Carrión, Carlos Villalobos, Bruno Días y Juan Ángel Robles, este último juvenil. Con una plantilla corta y cargada de años, no le queda más remedio que tirar de los jóvenes.

El cordobés dijo después del partido que «tenemos que trabajar, seguir trabajando, porque por estadística está más cerca la victoria», para después pedir a la afición que acuda al Palacio mañana viernes (21:00 hroas) para el encuentro ante el Viña Albali Valdepeñas, que sufrió el martes una sorprendente derrota en casa contra el Ribera Navarra (1-6) cuando solo unos días antes había vencido en el Palau al Barça (1-2). «Ahora es cuando necesitamos a la gente. Estamos en una situación delicada y tenemos que recuperar anímicamente a los jugadores, y para eso tenemos que ir todos de la mano. Pido a la gente que esté ahí para sumar, para ayudarnos y romper de una vez la dinámica», comentó un entrenador que ve ahora a su equipo fuera de los puestos de play off, para los que confía que no pasará apuros ElPozo para clasificarse: «El calendario en esta segunda vuelta nos depara partidos muy importantes en casa que tenemos que contarlos por victorias. Y si enganchas tres victorias consecutivas, te enganchas a la lucha por todo porque la liga está muy igualada».

Calendario exigente

El calendario que tiene en las próximas jornadas ElPozo antes de afrontar la Copa de España es exigente. Después de recibir al Valdepeñas mañana, el próximo martes, a las 21:30 horas, juega en la pista del Jaén Paraíso Interior. Tres días después, el viernes 28, volverá a jugar en casa, contra el colista Wanapix Zaragoza, para después vivir la liga otro descanso y reanudarse el sábado 15 de marzo visitando el Barça. Ese duelo será justo antes del torneo copero que se celebrará en Murcia, donde los de Josan González se enfrentarán al Palma en los cuartos de final el jueves 20 de marzo a las 21:15 horas.