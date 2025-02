Atlético Santa Cruz: el líder de Preferente Autonómica no tiene hogar

Está siendo uno de los nombres propios de la temporada en la Región de Murcia. El Atlético Santa Cruz va líder de la Preferente Autonómica. Tras el partido de este fin de semana en el que venció 2-1 al Lumbreras y se aprovechó del tropiezo del Mazarrón, el conjunto rojinegro se aupó a lo más alto de la clasificación, lo que le da plaza de ascenso directo a la Tercera Federación. El tercer clasificado, el Olímpico de Totana, está a cinco puntos, por lo que el ascenso no es seguro, pero se encuentra en una posición inmejorable a falta de doce jornadas para el final.

Su temporada está siendo sobresaliente y lo está consiguiendo jugando todos los partidos de ‘visitante’. La razón de esto es que en la pedanía de la capital del Segura no hay ningún campo en condiciones para que puedan jugar sus partidos ni el primer equipo ni los seis de base con los que cuenta. El club tiene cinco años de historia, por lo que los problemas aparecieron tras la creación del mismo y de su escuela, ya que no disponía de un lugar para jugar ninguno de los equipos. El campo lleva en desuso desde hace 15 años.

Es un tema de actualidad en la política local de la ciudad de Murcia, ya que Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes del consistorio municipal, el pasado 31 de enero confirmó, tras la moción presentada por el PSRM, que en junio del año pasado ya se pidió a la oficina técnica de arquitectura la redacción de una memoria valorada para la renovación de las instalaciones. El campo, más bien el lugar donde antes hubo un campo de tierra, no cuenta ni con porterías, ni con vestuarios, ni con agua potable ni prácticamente nada. El coste de toda la reforma es de un millón de euros, por lo que no parece que se vaya a solucionar en un corto plazo. Desde el club nadie confía en que esto vaya a ocurrir.

El cuadro rojinegro disputa sus partidos como local en el campo de Llano de Brujas, otra pedanía de Murcia que está al lado de Santa Cruz, pero no todos los equipos juegan ahí. Los más pequeños juegan también en Llano de Brujas, pero el resto de bases tienen que hacerlo en Los Ramos, junto al segundo equipo.

Grupo Lucas, patrocinador

El Atlético Santa Cruz está en continuo crecimiento desde su fundación hace cinco años. Logró el ascenso a la Preferente Autonómica hace tres temporadas y ya el pasado curso el proyecto fue a más. La entrada del Grupo Lucas, empresa de la zona especialista en frutas y verduras, quiso ayudar al club y se convirtió en el patrocinador principal. No es el dueño del equipo, pero Francisco Javier Lucas, representante de la empresa, forma parte de la junta directa con el cargo de vicepresidente y ayudando en todo lo que está en su mano. Su papel es de apoyo al club, el principal, pero no toma decisiones ni deportivas ni institucionales. El presidente es César Manuel Segura López, que está viviendo un sueño al tener tan cerca la posibilidad de ascender a la Tercera. El mérito ha sido mantener un proyecto, que tal vez el año pasado dejó un regusto amargo, pero que la confianza en todos los estamentos deportivos del club le está dando sus frutos.

Zapata, más que un técnico

El artífice de la mejoría deportiva del club desde hace tres años es Jesús Zapata. Y su mérito no es solo el crecimiento del equipo, que el año pasado ya estuvo cerca de entrar en play off y ahora está en zona de ascenso directo. El preparador nos avisa de que todavía el ascenso no está conseguido: «Hemos dado un paso más al vencer al Raal, además, siendo un derbi local, se vivió una semana bonita, pero todavía queda mucho». Es la tercera temporada al mando del primer equipo, pero eso es solo una parte de su trabajo. «Cuando me propusieron este proyecto no me lo pensé, porque vi que era serio», cuenta. Zapata, que ya tenía experiencia en los banquillos al entrenar al primer equipo del Plus Ultra, es el director deportivo del club y también el coordinador de las bases: «El club ha confiado en mí y es todo un reto. La verdad es que estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo y sobre todo cuando los padres de los niños se me acercan y me dan las gracias. Estoy contento con lo que estamos haciendo con el primer equipo, pero que incluso padres de otros clubes ya me digan que les haría ilusión que su hijo el próximo año estuviera con nosotros, me alegra más». Su trabajo está siendo muy bueno, ya que ha conseguido que las cuotas para jugar en el Santa Cruz sean más bajas que en otros clubes. En ese aspecto, Jesús Zapata no se conforma: «Ya estamos pensando ideas para ampliar la escuela, que haya más equipos y que el club siga creciendo, y eso que no tenemos campo. No sé qué haríamos si pudiéramos tener unas instalaciones como otras pedanías, pero bueno, nada nos va a parar», concluía el técnico rojinegro.

La afición no les abandona

Unos 200 espectadores suelen ir a los partidos del Atlético Santa Cruz. El buen hacer de este joven equipo está provocando que aficionados, tanto de su pedanía, que tienen que acercarse a la vecina Llano de Brujas, como de otras localidades, se estén acercando a sus partidos, viendo que puede lograr el ascenso en esta campaña tan bonita. Su vecino, el Plus Ultra, va a descender, ya que va último destacado en la Tercera Federación, pero si todo sigue igual, en ese campo municipal se podrá seguir viendo fútbol nacional gracias a este Santa Cruz que no tiene techo. n