El UCAM recarga su energía con Kostas Antetokounmpo

Con la finalización de la Copa del Rey de Gran Canaria, que conquistó el Unicaja Málaga el pasado domingo, se abre una nueva semana con el parón por las Ventanas FIBA, en la que el UCAM Murcia CB pierde a varios jugadores por los compromisos internacionales, pero abre las puertas a las nuevas llegadas. Especialmente a un Kostas Antetokounmpo que ocupará a partir de ahora el puesto de Marko Todorovic, y que viene a recargar de energía un juego interior renovado, con el que el equipo universitario tratará de dar un salto de nivel a su juego esta temporada tras la contratación también del ala-pívot Kaiser Gates hace unas semanas.

«Creo que soy un jugador que puede aportar mucha energía, sobre todo en el aspecto defensivo, y que voy a ayudar al equipo al máximo», afirmaba ayer en su presentación un Kostas, el tercero de la saga de los Antetokounmpo, hermano de Giannis y Thanasis, jugadores de los Milwaukee Bucks, que llega a Murcia con buenas referencias tras rescindir con el Panathinaikos. «Es una liga muy competitiva, mis dos hermanos jugaron aquí, Thanasis en Andorra y Alex aquí en Murcia -en el filial de EBA- y creo que, a día de hoy, es quizás la mejor liga del mundo, más competitiva. El último puede ganar al primero», expresó.

El pívot griego debutará con el conjunto universitario el próximo 1 de marzo, en el partido frente al Covirán Granada, por lo que tendrá unos días para adaptarse a un equipo en el que su intimidación, energía y defensa serán las principales virtudes para dinamizar el juego de los universitarios tras los cambios de los últimos días, con las salidas de Troy Caupain y Marko Todorovic. «Estoy muy contento de estar aquí, ayer pude conocer a mis nuevos compañeros y todos me recibieron muy bien. Con el entrenador todavía no he podido hablar mucho, pero me ha pedido que ayude al equipo al máximo y que dé mi cien por cien todos los días», comentó y añadió que «pude ver el partido contra Tenerife, es una pena lo que pasó al final del partido, pero creo que hay que valorar el esfuerzo del equipo y cómo ha sido capaz de competir hasta el final mostrando mucho carácter».

"Hasta el final" con el recurso

Un partido que todavía se encuentra en la cabeza de un UCAM Murcia que ha presentado un recurso por el escándalo y la polémica producida por la presencia de cuatro jugadores de La Laguna Tenerife en el lanzamiento del último tiro libre de Kaiser Gates, antes de que el equipo tinerfeño consiguiera el triunfo con un triple a 0.8 segundos del final. Es por lo que el club murciano ha recurrido a la justicia, a la que elevará su recurso “hasta el final” para reclamar la repetición de esa última acción.

«El lunes pasado se presentó el recurso en tiempo y forma, y estamos esperando una respuesta», afirmó Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia. «No sé si ha habido algún otro recurso en la ACB que sea totalmente objetivo como este. Cualquier cosa o regla más interpretativa sería más complicada para un juez tomar una decisión como esta de repetir la acción, pero en nuestro caso creo que existe jurisprudencia y debería repetirse esos 0.8 segundos que quedan porque es una norma fundamental en el juego la de no poder tener a cuatro jugadores posicionados en el tiro libre», explicó ayer el director general del equipo murciano.