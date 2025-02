Un Jimbee, de más a menos, cae en Santa Coloma

Dolorosa derrota del Jimbee Cartagena por 3-2 ante Industrias Santa Coloma en un choque en el que la falta de efectividad del cuadro portuario, unido a errores puntuales, le condena y alarga la racha de malos resultados.

Dos bajas a tener en cuenta tenía el equipo rojiblanco para este encuentro. Ni Gon Castejón, cuya sanción se anunció horas antes, tras la roja en Zaragoza, ni Waltinho, que fue baja por unas molestias, pudieron formar parte del partido y el equipo lo notó en especial en el segundo periodo.

El conjunto cartagenero salió a la pista con un ánimo desconocido en los últimos partidos. Los últimos malos resultados hicieron que los de Duda iniciaran el encuentro de una manera diferente a choques anteriores y, durante los primeros cinco minutos, fue un acoso y derribo por parte del cuadro portuario ante un Santa Coloma sorprendido por el ímpetu visitante. Tuvo premio el cuadro rojiblanco que, con el tanto de Osamanmusa, aprovechando el rechace de un chut de Motta, hacía el 0-1. Fue una de las cinco ocasiones claras que tuvo el Jimbee. Borja, el portero, se erigió en el mejor de los locales que sostuvo a los suyos gracias a varias intervenciones de mérito. No fue todo el primer tiempo como el inicio del choque; Industrias Santa Coloma fue creciendo e igualó fuerzas. Verdejo, tras un córner, se encontró con un balón suelto dentro del área y consiguió el empate. Fueron los únicos movimientos en el marcador que hubo en el primer periodo, pero el Jimbee, en especial Motta y Pablo Ramírez, tuvo más ocasiones y mereció irse al vestuario en ventaja.

Pablo Ramírez, en una acción del partido / Prensa Industrias Santa Coloma

Expulsión de Cortés

Nada más arrancar el segundo tiempo, Cortés vio la segunda amarilla por una acción infantil y evitable. La roja dejó a su equipo con uno menos y el cuadro local lo supo aprovechar. Tras una gran acción en equipo, el esférico le cayó a Povill, que con un chut cruzado hizo el 2-1. No se conformó con el 2-1; el exjugador del Barça y una de las grandes promesas del fútbol sala nacional también anotó el 3-1 que hacía mucho daño al cuadro cartagenero, sobre todo porque pudo hacer el equipo defendiendo esa acción. Povill finalizaba una gran acción colectiva con un toque sutil que Chemi no pudo sacar. Entre ambos goles del ala local, el cuadro portuario fue mejor, estuvo cerca del empate, pero no conseguía marcar.

Osamanmusa y nadie más

El único que consiguió ver puerta fue Osamanmusa. En una buena acción de Motta y en boca de gol, el tailandés hacía el 3-2 y volvía a meter al Jimbee en el partido. Desde ahí y hasta el bocinazo final, el cuadro de la trimilenaria, que llegaba a este choque con dudas, estuvo asediando la meta de Borja. Se sucedieron las ocasiones, algunas de ellas como las de Mouhoudine o Motta, clarísimas, pero no llegó el gol del empate. Los últimos cuatro minutos con portero-jugador, pero antes con un Chemi más ofensivo de lo normal. El conjunto cartagenero estuvo muy cerca del gol, pero cuando no era Borja, era el larguero y si no era un chut que se marchaba por milímetros.

No hizo mal partido, incluso a los puntos se podría pensar que hasta mereció ganar el cuadro portuario, pero un error como el de Cortés, que dejó a su equipo con un menos, la pasividad en el tercer tanto recibido y la falta de efectividad durante todo el choque hicieron un cóctel perfecto para que Jimbee Cartagena terminara su gira de partidos como visitante con una nueva derrota.