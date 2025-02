ElPozo Murcia defrauda en el Manzanares Arena

ElPozo Murcia cayó ante Manzanares (2-1). Los murcianos parece que no se enteran de que cada vez queda menos temporada y los puntos que se dejen ahora luego los echarán en falta. Josan González no supo encontrar la manera de hacer daño a los locales, que contaron con una actuación estelar del meta, Antonio Navarro. Las semanas van pasando, y si no mejora la cosa, se pueden ir despidiendo de luchar por el título de liga. Con esta nueva derrota, ElPozo Murcia baja hasta la novena posición a 2 puntos de los play off.

ElPozo Murcia quería desquitarse de una vez la espina de la victoria. La hazaña de sumar 3 puntos se le llevaba resistiendo a los murcianos más de dos meses, pero con Josan y ante Manzanares querían ponerle fin. De hecho, los visitantes arrancaron muy bien el encuentro, creando las primeras ocasiones.

Con el paso de los minutos, el encuentro pasó por distintas fases. Primero se volvió lento en cuanto al ritmo de juego, pero las ocasiones seguían llegando. Antonio Navarro fue el mejor del primer tiempo, con 4 paradas que evitaron que los de Murcia se adelantaran. Por último, el tramo final del primer tiempo volvió a ser frenético. ElPozo Murcia llegaba sin cesar a la portería de Manzanares. Los locales también tuvieron sus buenas oportunidades; Robles se quedó a nada de firmar un golazo a la media vuelta, pero el lateral interno del poste impidió que subiera al marcador.

El segundo tiempo no empezó a gusto de ElPozo Murcia. Los locales saltaron mucho más activos, manteniendo una presión alta y llegando con más soltura a la portería de Edu Sousa. El gol de Manzanares estaba a punto de llegar, y tras una buena conducción del portero, Antonio Navarro, y una asistencia a Juan Emilio, llegó el primer tanto del partido.

Los de Josan González estaban teniendo buenas ocasiones, pero no contaban con que en la portería de Manzanares había un cartel de prohibido el paso. Antonio Navarro se puso la capa de héroe y fue el cerrojo del conjunto local, sacando todo tipo de ocasiones. Los murcianos se quedaban sin tiempo y no encontraban la forma de batir al meta local.

Cuando el encuentro estaba agonizando, ElPozo Murcia consiguió abrir el candado de Antoni Navarro. En medio de una jugada trastabillada, Esteban se encontró el balón rebotado dentro del área y lo retrasó hacia atrás para que Ricardo Mayor rematara. El meta local pensó que el disparo iba a ir al palo largo, y los murcianos lograron sacar el empate.

Restaban 25 segundos para el final, y César Velasco metió la pata hasta el fondo regalando a Manzanares el gol de la victoria. El jugador de ElPozo Murcia se equivocó en la salida de balón; Daniel, que se hizo con el esférico, no perdonó ante Edu Sousa.

ElPozo Murcia encajó una durísima derrota y descienden hasta la novena posición, saliendo de la zona de play off.