ElPozo, a lograr su primer triunfo con Josan González

Arranca un mes complicado para ElPozo Murcia, que se enfrenta a una dura carga de partidos previos a la Copa de España. Disputarán 6 encuentros en apenas 3 semanas, donde tendrán la oportunidad de remontar el vuelo y escalar puestos en la clasificación. Hoy se desplazan hasta Ciudad Real para medirse a Quesos El Hidalgo Manzanares (20.30 horas, FEF TV).

El equipo parece que va tirando para adelante, pese a que las victorias no terminan de llegar. El conjunto murciano presenta una cara totalmente distinta a la que se venía viendo antes del cambio de entrenador. En la pasada jornada, ante Palma, se vio a un ElPozo que no se daba por vencido, que no se dejó achantar por un rival duro como era el conjunto balear.

Josan González ya está dejando su huella en el conjunto murciano. Los jugadores se sienten más cómodos, y está sabiendo sacarle partido a ciertos aspectos dentro de la pista. Su principal objetivo era que los futbolistas recobrasen la sonrisa, y hasta el momento lo está consiguiendo. Ya no se ven caras tan largas como se apreciaba en anteriores jornadas.

«Medirse a Manzanares es complicado, es un grupo que lleva mucho tiempo con el mismo entrenador y que tiene un ADN muy marcado. Tiene una fortaleza en el ataque con la incorporación con Antonio y esa transición con juego muy rápido», comentó el técnico de ElPozo Murcia.

El conjunto de Ciudad Real llega a este encuentro habiendo caído en sus dos últimos encuentros, ante Barça y Peñíscola.