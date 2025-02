La crisis del Real Murcia en casa acorrala a Fran Fernández

Cuando el Real Murcia abrió la temporada en Nueva Condomina con una derrota ante el Yeclano Deportivo (0-1), en los despachos de Nueva Condomina se hablaba de paciencia y tiempo. El propio Asier Goiria aprovechaba la rueda de prensa en la que analizaba el cierre del mercado de fichajes para dejar claro que el partido ante los azulgranas «no me hace dudar». «Nos tenemos que hacer fuertes en casa, que cuando los rivales vengan aquí sufran para sacar cada punto», añadía.

Pues más de cinco meses después ni el Real Murcia se ha hecho fuerte en casa ni los rivales sufren para llevarse los puntos de Nueva Condomina. Solo hay que ver los números de los granas en su estadio: dieciséis puntos de 36 disputados lo dicen todo. Cifra mediocre que está impidiendo al equipo de Fran Fernández alcanzar el liderato, y eso que esta campaña el Grupo II es uno de los más flojos que se recuerda.

Al igual que la derrota inicial ante el Yeclano Deportivo no hizo dudar a Goiria, tampoco las siguientes encendieron las alarmas. Si se perdía ante el Betis Deportivo se volvía a pedir tiempo; si se empataba en el último minuto ante el Atlético B se recurría al ya cansino ‘miedo escénico’; si apenas se salvaban dos puntos ante dos ‘colistas’ como el Sanluqueño y el Intercity, aparecía cualquier otra excusa. Y así hasta llegar a febrero. Porque cinco meses después de que Goiria prometiera victorias en casa, el Real Murcia solo hace engordar sus penosos números. Si ya la derrota contra el Alcoyano despertó las primeras voces críticas, el pinchazo de este domingo frente al Sevilla Atlético (0-2) ha acorralado definitivamente a Fran Fernández.

Porque el ‘KO’ ante los sevillistas, justo en el día que se podía asaltar el liderato, ha llevado a muchos aficionados a dejar de mirar los árboles para empezar a ver el bosque. Ya nadie está dispuesto a que le hablen de paciencia, de miedo escénico, de la presión de la grada... porque todos esos elementos externos son minucias al lado de la racanería de un sistema al que se ha aferrado el técnico y que no da resultado en Nueva Condomina.

Y es que, quitando variaciones puntuales en el once, la fórmula viene siendo la misma desde septiembre, y como ya han demostrado Yeclano Deportivo, Betis Deportivo, Marbella, Atlético B, Sanluqueño, Intercity, Alcoyano y Sevilla Atlético, la fórmula de Fran Fernández no funciona.

Ni el técnico es capaz de negar ya la evidencia. Ocurría este domingo tras la derrota ante el filial sevillista. Con los aficionados más que cabreados al ver cómo las jornadas pasan y cómo el liderato no llega, cuando el Antequera lo está poniendo fácil en este tramo, y con Felipe Moreno acumulando decepciones y fines de semana sin cenar, Fran Fernández se dejaba de excusas para plantearse por primera vez un cambio de sistema.

Después de reconocer que hay un problema, ahora le toca al entrenador cambiar la fórmula en la que viene insistiendo y que le da resultados a domicilio pero no en casa.

Piden los aficionados más intensidad, más agresividad, más vértigo... y todo ello desde el minuto 1. Pero también exigen mayor protagonismo en el juego.

Cansados ya de ver a un Real Murcia encogido y triste, muchos de ellos ya no dudan en señalar al técnico como principal culpable.

Acorralado, Fran Fernández tendrá que decidir si traspasa algunas de las que han sido sus líneas rojas. El pasado viernes ya dejó claro que para él la opción de jugar con dos delanteros no está sobre la mesa. Porque para el almeriense Juan Carlos Real es una pieza indiscutible en el once, y eso que el exalbinegro lleva ya muchas jornadas sin ser diferencial en el ataque grana, un ataque grana que tampoco encuentra alivio en Loren Burón, pese a la cantidad de minutos firmados por el de Puente Genil, y que es nulo por la derecha, donde Pedro León está lejos de su mejor nivel.

Pero los problemas van más allá del ataque. La enfermedad también llega a un centro del campo que no manda, que no sabe llevar la manija y que encima ha quedado debilitado tras el mercado invernal. La presencia de un central como Jaso en el pivote -Yriarte está lesionado y Boateng se cayó del once por un accidente de tráfico en la previa del partido- hizo que este domingo muchos aficionados se echaran las manos a la cabeza incluso antes de que comenzase a rodar el balón.

Identificar a los lanzadores de objetos, objetivo del club

El Real Murcia reaccionó rápido tras lo ocurrido este domingo en Nueva Condomina, donde el partido ante el Sevilla Atlético tuvo que detenerse durante algunos minutos por el lanzamiento reiterado de objetos al terreno de juego. El club grana, que queda expuesto a las sanciones de la Federación Española de Fútbol, emitió un comunicado para informar de que va a iniciar los procedimientos necesarios para identificar a los autores de los lanzamientos, que serán sancionados conforme al reglamento interno del club.

El Real Murcia considera que «estos comportamientos constituyen infracciones muy graves» y avisa a los infractores de las posibles sanciones.

Una vez identificados, el Real Murcia podría prohibirles el acceso a las instalaciones del club por un periodo de tiempo comprendido entre dos y cinco años. Además, en caso de ser abonados, perderían esta condición.

Por último, el Real Murcia explica que procederá a interponer las denuncias pertinentes ante los órganos judiciales o administrativos competentes, así como a reclamar los daños y perjuicios ocasionados por estos actos.

La nota concluye indicando que el Real Murcia «quiere recalcar que la seguridad, el respeto y la convivencia dentro y fuera del campo son valores fundamentales para el club, y que no tolerará conductas que atenten contra estos principios». «El club iniciará los trámites necesarios para que las sanciones sean aplicadas conforme a la normativa vigente, previa identificación de los aficionados implicados».

Pendientes de la multa

Tras los incidentes, que quedan claramente reflejados en el acta del colegiado, el Real Murcia queda pendiente de la multa que le ponga el Comité de Antiviolencia. Lo normal es que los granas sean castigados con 3.000 euros.