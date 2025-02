Bellingham y el temor a un nuevo 'caso Vinicius': 16 amarillas y dos expulsiones desde que llegó al Real Madrid

Jude Bellingham cuajó una primera temporada con el Real Madrid a la altura de lo que se pagó por él: 103 millones con variables que añadirían otros 30 millones al precio del ex del Borussia de Dortmund. Anotó 23 goles y repartió 13 asistencias en uno de los estrenos con la camiseta blanca con más impacto que se recuerdan. Pero su gran asignatura pendiente, como ocurre con otra de las estrellas de Ancelotti, son las amonestaciones, por encima de los problemas recurrentes que sufre en el hombro, donde sigue jugando con protección.

Munuera Montera y el precedente de "piece of shit"

En los 6.412 minutos que lleva en una temporada y media, el británico ha visto 16 amarillas y dos rojas, la última en el Sadar por menospreciar a Munuera Montero, al que le dijo "I'm talking with you with respect (Te estoy hablando con respeto). Fuck off!" (¡No me jodas!). Palabras que el colegiado escuchó y que entendió que iban dirigidas a él y que le empujaron a expulsarle automáticamente. En el Real Madrid existe el temor de que le tomen la matrícula como ha hecho el colegiado andaluz, el que más le ha amonestado en una tabla de colegiados muy repartida.

Por lo que no hay una manía personal o persecutoria de un actor concreto. En septiembre, el Real Madrid ganó 4-1 al Espanyol en el Bernabéu. Munuera Montero amonestó a Vinicius y a Bellingham de una tacada. Pudo ser peor, porque las cámaras del partido enfocaron a Bellingham dirigiéndose a Munuera Montero con los siguientes términos: "You're a piece of shit (Eres un pedazo de mierda)". El centrocampista acababa de ver una amonestación justó después de una acción en la que Gragera lo envió al suelo. De haber sido reflejada esta imprudencia en el acta arbitral le habrá caído una sanción por insulto y una roja directa.

Después del encuentro, como es habitual, Ancelotti exculpó a sus jugadores: “En esta temporada ha cambiado. Han sido tres amarillas bastante severas por protestas. El método ha cambiado de los árbitros, son más severos en este sentido y nos tenemos que acostumbrar”. Munuera Montero, filólogo hispánico de formación, tomó nota de lo sucedido y contra Osasuna no dejó pasar una nueva muestra de desconsideración. Bellingham, según Ancelotti y las cámaras de Movistar+, dijo "fuck off (vete a la mierda)", que sería, según su criterio, más suave que "fuck you (que te jodan)", como se reflejó en el acta arbitral. Sea cual sea el término empleado, es una sanción más por cuestiones extradeportivas.

Más expulsiones con el Real Madrid que con el Dortmund

De las 18 cartulinas, entre amarillas y rojas, que ha recibido Bellingham desde su fichaje por el Real Madrid en el verano de 2023, diez han sido por protestar, enzarzarse con un rival o perder tiempo. Es decir, más de la mitad (55%) son por acciones que no tienen que ver con el juego propiamente. En el apartado de entradas, algunas han sido de riesgo, como la que le valió la primera amonestación en España, en un derbi, el que ganó el Atlético por 3-1 contra el Real Madrid. La dura acción tuvo lugar en el minuto 94, sin nada en juego y en una parcela del campo de la que no habría sacado ningún provecho Bellingham. El problema del inglés con las infracciones es que no existe una pauta de fútbol a su alrededor.

Bellingham, que ha cumplido varios ciclos de amonestación, ve muchas tarjetas en la parte de final de los partidos, incluso cuando el marcador está a favor del Real Madrid. El jugador de 21 años es tan decisivo como impulsivo. No hay otro jugador que haya anotado tantos goles en los minutos de añadido en el club blanco durante el siglo XXI. Hasta seis dianas, la última en la ida de la repesca de Champions frente al Manchester City. A diferencia de su época en el Borussia Dortmund, con Ancelotti juega mucho más liberado de tareas defensivas aunque su despliegue táctico le lleve por todo el campo.

Pero ya no ejerce de stopper como hacía en Alemania, donde en un perfil de box-to-box siempre pesaba más la primera parte. Esto le llevaba a cometer muchas faltas en cortes. Su perfil de amonestaciones era de esta naturaleza. En los 10.716 minutos durante los que vistió la camiseta del Borussia Dortmund recibió 31 amonestaciones y fue expulsado en una única ocasión. Por tanto, en temporada y media Bellingham ha visto más rojas que en los tres cursos que estuvo en el Signal Iduna Park. La única roja que recibió fue por doble amarilla ante el Wolfsburgo en abril de 2021.

Vinicius y Bellingham, parecidos para lo bueno y lo malo

Bellingham es un jugador que asumió galones desde muy pronto. Le hizo debutar en el profesionalismo un español, Pep Clotet, cuando entrenaba al Birmingham en Championship. Tal fue su impacto que el club retiró su camiseta sin ni siquiera haber logrado la mayoría de edad. El carácter del inglés se ha endurecido con el paso de los años. Si se analiza la estadística de amonestaciones, todas las que veía en su llegada a Alemania tenían que ver con faltas.

Vinicius Jr. y Jude Bellingham se abrazan tras un gol del Real Madrid a Osasuna en la ida de LaLiga. / EFE

Con el paso de los meses empezó a recibir cartulinas por protestar o encontronazos con rivales. Con todo, nunca fueron mayoritarias respecto a las estrictamente deportivas, como le está sucediendo en el Real Madrid, donde teman que se reproduzca una situación como la vivida por Vinicius. Desde que se juntaron en el vestuario blanco han formado una sociedad que acumula 116 acciones decisivas, entre goles y asistencias.

Por el contrario, entre los dos acumula 38 amarillas y tres expulsiones que han impedido a Carletto contar con ellos en tramos importantes. Entre unas circunstancias y otras, se han perdido 10 encuentros, una cuenta que seguirá aumentando cuando se conozca el castigo que Bellingham recibirá por su expulsión en el Sadar. Una situación incómoda para el club, a pesar de su defensa activa y de sentirse agraviado por las actuaciones de los colegiados. Pero una acción a todas luces evitable, independientemente del debate lingüístico que se ha establecido.