Alejandro Gómez: "Deberían repetirse los 0.8 segundos del partido ante Tenerife"

Con la finalización de la Copa del Rey de Gran Canaria, que conquistó el Unicaja Málaga el pasado domingo, se abre una nueva semana con el parón por las Ventanas FIBA. Sin embargo, el último partido disputado por el UCAM Murcia CB en la Liga Endesa continúa siendo el más largo. Y es que el escándalo y la polémica producida por la presencia de cuatro jugadores de La Laguna Tenerife en el lanzamiento del último tiro libre de Kaiser Gates, antes de que el equipo tinerfeño consiguiera el triunfo con un triple a 0.8 segundos del final, es por lo que el el club murciano ha recurrido a la justicia, a la que elevará su recurso “hasta el final” para reclamar la repetición de esa última acción.

“El lunes pasado se presentó el recurso en tiempo y forma, y estamos esperando una respuesta”, ha afirmado Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia. “No sé si ha habido algún otro recurso en la ACB que sea totalmente objetivo como este. Cualquier cosa o regla más interpretativa sería más complicada para un juez tomar una decisión como esta de repetir la acción, pero en nuestro caso creo que existe jurisprudencia y debería repetirse esos 0.8 segundos que quedan porque es una norma fundamental en el juego la de no poder tener a cuatro jugadores posicionados en el tiro libre”, ha explicado Gómez.

En esta misma línea, el director general se mantuvo firme. “Es algo que incluso en categorías inferiores, de niños pequeños, no se permite. Son cosas que no hay que interpretarlas, se pueden ver. Así que entendemos que tenemos todo el derecho a solicitar que se repitan esos 0.8 segundos. Independientemente del triplazo del Tenerife, se produce el error de estos cuatro jugadores. Pero es que antes de que tire Kaiser Gates, ya hay tres jugadores rivales dentro de la zona y es muy difícil ver si el jugador del UCAM invade la zona. Incluso viéndolo a cámara lenta se encuentra ahí, ahí. Por lo que son tres errores seguidos”, declaró.

“A mí lo que me preocupa no es el error, que todo el mundo puede cometerlos, pero sí qué predisposición se tiene para que viendo estos tres errores se acabe señalando lo contrario. Y se lo he hecho saber a la liga y a la gente del arbitraje. Jurídicamente el recurso está bien hecho y tenemos a uno de los mejores abogados para hacerlo, por lo que creo que es justo que se repitan esos 0.8 segundos”, manifestó Alejandro Gómez, quien no dudó en hasta dónde está dispuesto el club a llegar en su recurso. “Hasta el final. ¿Lo máximo sería el Supremo? Pues hasta el final”, dijo.

No obstante, el director general universitario se mostró empático y comprensivo con el colectivo arbitral. “Creo que la liga ACB y el director de arbitraje quieren lo mejor para la competición y no quieren equivocarse. No tengo ninguna duda de que no vienen a Murcia pensando en fastidiarnos, hablo de esa predisposición subjetiva, de qué hacemos mal para que alguien pueda tener en la cabeza esa sensación. Todo el mundo entiende que se cometió un error de reglamento, y como no es una cosa habitual, para que se tome el baloncesto en serio y no haya especulaciones, lo mejor sería repetir esos 0.8 segundos. Sería un buen precedente porque… ¿qué pasaría si se hubiera jugado ese tiempo con dos balones? ¿o con seis jugadores? Pues eso fue lo que pasó. No creo que hubiera intencionalidad por parte de nadie, pero fue así”, explicó Gómez, quien añadió que “el tema de tirar a fallar ese tiro libre es algo habitual para que no haya tiempo muerto por parte del equipo rival, es algo que ocurre todos los días en la Euroliga, no es algo que hayamos inventado nosotros. Entonces no entiendo que se mire de esa forma al UCAM Murcia, la pulcritud permanente hacia nosotros es algo que no acabo de entender”.

Un perfil más físico

Por otro lado, Alejandro Gómez volvió a reincidir en que el UCAM Murcia sigue estando abierto a cambios en su plantilla, tras los fichajes de Kaiser Gates y Kostas Antetokounmpo en las últimas semanas, y valoró la llegada del pívot griego. “Buscábamos un perfil más físico, que nos diera intimidación y jugar tanto por encima del aro y la continuación, creo que esa energía que él tiene la notaremos para bien”, explicó.

En cuanto a las salidas, el director general del club universitario se mostró apenado por la marcha tanto de Marko Todorovic como de Troy Caupain, dos piezas clave en los éxitos de la pasada campaña. “En el caso de Todorovic, él lo estaba intentando, pero esta temporada no hemos podido verle brillar y seguramente tampoco estaba contento por cómo iban las cosas. En cuanto a Caupain, es muy difícil, en la historia del UCAM Murcia, que encontremos un jugador norteamericano tan bien adaptado como ha estado. Su rescisión me ha tocado un poco, porque a nivel personal le tenemos mucho cariño. Pero lo importante es el UCAM y ser competitivos, creo que en este momento es la mejor decisión para nosotros y también para Caupain”, señaló.