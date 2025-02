Más allá del verano: cómo el UCAM Murcia se transforma

Hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Así lleva trabajando el UCAM Murcia CB desde hace tiempo, sobre todo desde las oficinas, donde siempre busca maximizar todos sus recursos para obtener el mayor rendimiento posible sobre la pista. Si hace unos años la retahíla de caras nuevas durante el verano, periodo dedicado especialmente para la confección de las plantillas, era una constante, el club decidió darle la vuelta a esa situación con el paso del tiempo. Hasta que llegó el día en el consiguió mantener el 90% del bloque que le había llevado a firmar la mejor temporada de su historia. Tan solo dos jugadores -Dustin Sleva y David Jelínek- abandonaron la entidad, teniendo que buscar otros dos sustitutos. Apenas un par de movimientos en un verano tranquilo, el más tranquilo después de alcanzar la Final de la Liga ACB y de conquistar la medalla de bronce de la Basketball Champions League. «Lo único constante es el cambio», sostenía el filósofo Heráclito. Y el UCAM Murcia está apostando incluso por cambiar el tiempo de los cambios.

Si ya el pasado año, en el mejor de su historia, tuvo que recomponer su plantilla con una serie de movimientos para poder sortear obstáculos como problemas físicos o jugadores que no encontraban su lugar, el conjunto universitario se encuentra en la misma tesitura esta campaña. En la mejor temporada en cuanto a éxitos logrados, el escolta Thad McFadden y el pívot Jordan Sakho buscaron acomodo en otros equipos de la Liga Endesa con todo en marcha, mientras que el UCAM se reforzó con la llegada de Arturs Kurucs y Marko Todorovic. Sin embargo, en el caso del segundo fue más por necesidad en la composición de una plantilla que perdía al segundo de sus tres pívots, tras la lesión de gravedad de Simon Birgander, que fruto de un recambio.

Más tarde, en el parón de febrero, en el que ahora se encuentra el cuadro murciano, aterrizó un desconocido Jonah Radebaugh, que llegó a Murcia nada más regresar de la Copa del Rey de Málaga, fue encontrando su hueco en los planes de Sito Alonso hasta convertirse en crucial. Y es que el parón de febrero, en el que el UCAM se ha convertido prácticamente en un fijo para acudir en busca de jugadores con gran potencial que no han encontrado su sitio y que están hambrientos de demostrar su valía en una segunda oportunidad tras finalizar la fase regular de las grandes competiciones, siempre es una fecha propicia para ‘pescar en el mercado’ y dar ese salto de nivel. Un par de meses después, Yanis Morin recaló durante unas semanas por necesidad, para hacer historia en un play off en el que el UCAM alcanzó la final y no pudo contar ni con Birgander ni Todorovic, ambos lesionados. Un total de seis movimientos, que se acercaron a los ocho realizados en verano de 2023.

El club murciano, en su afán por seguir realizando cosas distintas para obtener resultados distintos, y con la experiencia obtenida en situaciones del pasado, decidió ir renovando al grueso de su plantilla al mismo tiempo que escribía las mejores líneas de su historia. En lugar de dejar todo el trabajo para verano, como había ocurrido otros tantos años, inició un efecto dominó que tan solo le obligó a buscar dos piezas nuevas durante el periodo estival. Rodions Kurucs, Howard Sant-Roos, Dylan Ennis, Troy Caupain… y hasta el propio Sito Alonso firmaron su compromiso con la temporada en marcha, uniéndose así al resto de jugadores que ya contaban con un año más asegurado. Sleva y Jelínek fueron los únicos que abandonaron la entidad, y el UCAM firmó al base Dani García y al ala-pívot Vladimir Brodziansky para complementar la nueva versión de la plantilla que más alto le había hecho soñar. Sin embargo, como nada permanece, y todo fluye, como sostiene Heráclito, el conjunto universitario necesita estar en constante movimiento para funcionar.

Sin renovaciones a la vista hasta el momento, salvo la del capitán Nemanja Radovic hasta 2027, el club ha tenido que realizar hasta siete movimientos con la temporada en marcha, superando holgadamente los únicos dos del verano, y ya por encima de los seis de su anterior ejercicio, el mejor de su historia. La marcha de Arturs Kurucs y Vladimir Brodziansky abrió las puertas al alero DJ Stephens y al ala-pívot Kaiser Gates, aunque eso no ha frenado la transformación del conjunto universitario, que su intención es seguir apuntando hacia las cotas más altas. La llegada de estos dos jugadores, con ficha extracomunitaria ambos, ha desembocado en la salida de Troy Caupain, al poder contar tan solo con dos licencias de este tipo en la ACB, y debido también al mal rendimiento del base en los últimos meses, a pesar de ser uno de los más queridos por el vestuario. Tres salidas, a la que se añadió una cuarta el sábado, ya que el pívot Marko Todorovic, que no ha podido recuperar su mejor nivel tras las dolencias de la pasada temporada y otras tantas que ha sufrido durante este curso, ha rescincido su contrato. El parón de febrero es una fecha propicia para estos cambios. De hecho, es una de las épocas en las que el UCAM más se suele reforzar, y su último movimiento fue el del pasado miércoles, con el fichaje del pívot Kostas Antetokounmpo tras su salida del Panathinaikos.

Un ajetreo más propio de las fechas veraniegas que de las actuales, pero con el que el UCAM buscará el impulso necesario tanto para poner la mirada tanto en su tercera participación en un play off de la Liga Endesa como para no renunciar a nada en una Basketball Champions League que ha rozado su presencia en la final en dos ocasiones, la última el pasado año. Un objetivo que se tiene entre ceja y ceja en la entidad y que sería la máxima recompensa al trabajo a ese trabajo ‘diferente’ por el que ha apostado el UCAM Murcia.