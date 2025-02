Popy, el policía que transformó a la Minera

Popy ya no es el técnico de la Deportiva Minera. Tras dos años y medio en el cargo, se marcha el entrenador más exitoso de la historia del club de Llano del Beal. En este periodo, a expensas de lo que hubiera ocurrido en estas últimas jornadas donde el objetivo del play off lo tenía a tres puntos, había conseguido todo lo que se había marcado.

Popy asumió las riendas del cuadro rojillo al inicio de la temporada 2022-2023, tras un buen trabajo en el filial del Mar Menor en Preferente Autonómica donde estuvo cerca de lograr el ascenso a la Tercera División. A sus 33 años se hacía cargo del banquillo del club de su vida; se convertía en el director técnico del equipo en el que de futbolista había jugado tantas veces y había logrado el histórico ascenso a Tercera División. Su reto no era pequeño porque tenía que volver a conseguir lo que habían logrado sus predecesores como Luis Franco o Carlos Trasante, que es lograr la salvación de ese humilde club con un presupuesto tan bajo, pero que cada curso conseguía eludir el descenso. Era un reto que le apasionaba porque este policía de profesión y entrenador de vocación vive a escasos kilómetros del Ángel Celdrán, es de El Algar, se siente profundamente cartagenero y se siente profundamente identificado con la Deportiva Minera. Asumió el reto y consiguió la salvación de nuevo y de manera holgada, ya que el equipo llegó fuera de peligro a la última jornada. Primer objetivo cumplido.

Llegada de José Blaya a la presidencia

La Deportiva sufre una transformación en el verano de 2023 con la entrada al club de José Blaya. Ese equipo humilde de la diputación cartagenera de Llano del Beal se convertía en uno de los candidatos a estar arriba con el desembarco del nuevo presidente y la llegada de grandes jugadores como David Valdeolivas, Britos, Julio Algar, Samu, Domi o Feli. Jugadores que eran determinantes en Tercera y que se unían al proyecto rojillo para intentar hacer historia en la pequeña localidad minera. Blaya, que en ese momento tenía como hombre de confianza a David García, actual director deportivo de la Minerva, decidió que Popy debía seguir en el cargo, aunque fue una decisión meditada y sin estar convencido de primeras. La Deportiva Minera logró un ascenso incontestable y se vieron las capacidades de un entrenador que, pese a disponer de una gran plantilla, pero corta, consiguió que todo el mundo que veía sus partidos supiera que cuando su equipo se adelantaba en el marcador, el partido se acababa en ese mismo instante. No tenía un goleador que resolviera todos los partidos, pero creó un contexto para que, cuando no fueran las referencias ofensivas (Nacho y Antonio Martínez, actual director deportivo del club) las que resolvieran con sus goles, fuera la segunda línea, incluso los jugadores más defensivos o el balón parado, del que consiguió sacar muchos puntos. El curso pasado se vio la versatilidad de un entrenador joven que, con mimbres para entrenar, le pudo sacar todo el provecho a grandes jugadores. Se consiguió el ascenso el 27 de abril, pero dos meses antes ya lo había logrado de manera virtual.

José Pérez Veiga ‘Popy’, entrenador de la Deportina Minera. / Loyola Pérez de Villegas

El Real Madrid, regalo de reyes

El 6 de enero, la Deportiva Minera se situaba en el centro del mundo del fútbol al enfrentarse al Real Madrid. Popy se abrazaba con Ancelotti antes del choque en una foto para la historia. El cuadro rojillo, para llegar ahí, había conseguido dos hazañas al alcance de unos pocos. Primero consiguió superar la primera eliminatoria goleando 0-5 al Tudelano, un equipo de su misma categoría, para posteriormente eliminar a todo un Primera División como el Deportivo Alavés. Ascensos como el que consiguió el curso pasado ha habido y habrá muchos y nadie descarta que esta Deportiva Minera tan ambiciosa puede seguir escribiendo letras de oro en el fútbol regional y nacional, pero la edición de la Copa del Rey 2024-2025 quedará en la memoria de todos para siempre.

La falta de efectividad le ha costado el puesto

Por fútbol, por juego, por dominio del juego, en especial del balón y por ocasiones creadas, la Deportiva Minera tiene un balance muy favorable. El cuadro rojillo en esta temporada ha sido superior a sus rivales más veces de las que finalmente el marcador reflejaba. Encuentros como el de la Balona, el Cádiz B o el Águilas en casa o choques como en Villanueva de la Serena fuera debían haber terminado con triunfo rojillo, pero todos ellos finalizaron en tablas, porque en el fútbol lo más importante es la efectividad, la puntería de cara a gol. Un lastre que obligó al club a tomar la decisión de prescindir de una de sus grandes incorporaciones del mercado veraniego como Francis Ferrón, que solo había convertido tres tantos. En su último partido en Linarejos, no se puede decir que la Minera mereciera ganarlo, pero sí no perderlo y no por 2-0, ya que de nuevo el cuadro de Llano del Beal tuvo cuatro ocasiones muy claras, pero que no acabaron en gol.

El Ángel Celdrán, una losa para su fútbol

La Minera de Popy era un equipo muy reconocible en el que el Ángel Celdrán era un problema. Ese campo tan pequeño ahogaba a un equipo con un gusto por el buen juego, que siempre dominaba a los rivales y que, salvando al Villanovense, que sí que quiso quitarle el esférico, asumía que en el pequeño campo cartagenero les tocaba sufrir y encerrarse ante una Minera que se quedaba la pelota, tenía siempre más ocasiones que su rival, pero que no siempre lo conseguía transformar en goles. Una Deportiva Minera donde Popy quería que el balón pasara siempre por los mediocampistas y de ahí a las bandas para abrir el campo y que empezaran a pasar cosas. Un equipo que tenía esa tranquilidad y esa paciencia, pero que no encontraba el gol y esa falta de acierto le terminó condenando. Deja la Minera en novena posición con 33 puntos, a tres del play-off de ascenso y con los mismos goles a favor que en contra, 22. Una estadística que cuesta entender a los que hemos visto a su equipo jugar este año.

Popi, entrenador de la Deportiva Minera, celebrando el emparejamiento con el Real Madrid en la Copa del Rey / Iván Urquízar

Su legado sí que permanece

Siempre se dice que nadie es profeta en su tierra, pero Popy sí lo ha sido. El legado que deja el técnico es muy importante, porque el fútbol es el deporte más importante del mundo, porque es el deporte que más capacidad tiene de conseguir que los aficionados se identifiquen con un equipo. La Minera es un proyecto muy sólido; nadie sabe el techo que puede tener este proyecto, porque los que lo dirigen tienen ambición y medios para crecer, pero nada de lo que ocurra después va a borrar que el que transformó y colocó en el mapa nacional a la Deportiva Minera fue Popy con el ascenso a Segunda RFEF y fue el preparador algareño el que lo colocó en el mapa mundial con su encuentro ante el Real Madrid. Popy, el policía que transformó a la Deportiva. Popy, el entrenador de fútbol que tiene todavía muchas páginas por contar.

Carta de despedida de Popy a su afición: