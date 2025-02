Fran Fernández: "Estoy enfadado, habrá que buscar cambios"

El Real Murcia volvió a tropezar en su campo ante el Sevilla Atlético, en un día clave. Antequera pinchó en su encuentro y el Murcia tenía la oportunidad de ponerse líder. La maldición del Enrique Roca esta temporada volvió a hacer de las suyas y los granas dejaron irse los 3 puntos, en un choque que se ensució al final, después de que el colegiado suspendiera el encuentro por lanzamiento de objetos por parte de los aficionados.

«En la primera parte nos ha costado enlazar el juego, hemos estado muy largos con el balón, lo que hacía que pudiéramos llevar el cuero de lado a lado. El partido estaba muy trabado, estaba siendo igualado, ellos nos presionaban bien, y a nosotros nos ha faltado calma con el balón, nuestros ataques eran precipitados y nos costaba generar ocasiones», comentó Fran Fernández.

El técnico del Real Murcia tuvo que improvisar en el último minuto, dando entrada a Jaso en el centro del campo, después de que Boateng no pudiera llegar al campo, debido a un supuesto accidente con el coche. «Contaba con él en la alineación, hasta que le hemos estado esperando y no llegaba. Tenemos que estar preparados y hoy no había otro mediocentro para jugar de inicio. Ha demostrado que para una parte estaba capacitado, pero no para los 90 minutos. No sé si es excusa o no, pero el equipo no ha salido como queríamos. Nos ha faltado más juego por dentro», dijo el preparador del Real Murcia.

El encuentro estuvo marcado por numerosas pérdidas de tiempo por parte del conjunto sevillista, además del parón por el lanzamiento de objetos. «Ese no es mi trabajo, bastante tengo con analizar mi equipo, saber por qué en la primera parte nos ha costado más que en la segunda, y en saber por qué no hemos aprovechado las oportunidades. Bastante tengo con eso», añadió, refiriéndose a que no se mete a hablar sobre las decisiones arbitrales ni el estilo de juego del rival.

«La intención es salir siempre con más intensidad, hay que analizar porque no lo hemos sido. Tenemos que ser más agresivos, ganar más duelos, ser más intensos, circular más rápido, pero no lo hemos hecho. En casa tenemos que hacerlo, fuera de casa el equipo sí está haciendo eso un poco más, pero en casa nos está costando. Habrá que buscar soluciones, cambios de sistema, jugar más directo con más jugadores en el área», comentó.

«En el parón he intentado calmar a nuestros futbolistas, que se centrasen, que no queríamos ninguna expulsión, que estaba el ambiente muy caliente por todos lados y sobre todos no dirigirnos al árbitro. Hemos cambiado a jugar con 3 delanteros e intentar hacer un juego más directo y preparar a hacer la segunda jugada, a eso me he dedicado en el parón», mencionó Fran Fernández.

«No lo voy a negar, estoy muy enfadado. La sensación que me da es que dejamos escapar cosas, pero vamos a seguir luchando», concluyó el técnico del Real Murcia.