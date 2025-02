Conclusiones positivas de un FC Cartagena desahuciado

Que el FC Cartagena está descendido es prácticamente un hecho. No puntúa desde principios de enero -en A Malata contra el Racing de Ferrol- y la salvación está cada vez más lejos. Cinco derrotas consecutivas, las cinco desde que llegó Guillermo Fernández Romo al banquillo tras la destitución de Jandro Castro , no suponen ningún avance clasificatorio, no obstante, sí existe una mejora futbolística que se vio reflejada en el partido del pasado sábado frente al Málaga. A eso se tiene que agarrar el Cartagena para intentar competir lo que resta de temporada.

La nefasta primera vuelta del FC Cartagena dio paso a un mercado de invierno que mandó un mensaje claro: vender los únicos activos de valor. Se fueron Jairo y Cedric y se negoció por Luis Muñoz para comprar a precios muy reducidos en divisiones inferiores o ligas extranjeras. Los futbolistas que llegaron, sin minutos ni ritmo competitivo, no inspiraron demasiada confianza a la parroquia albinegra, pero han sorprendido por sus ganas, actitud e intenciones.

Presión constante

El sábado en el Cartagonova ante el Málaga se pudo ver a un Cartagena harto de perder. Se olvidó de los complejos por ser el colista, ayudado por los futbolistas que no llevan una mochila de malos resultados, y cogió las riendas del partido en todo momento para realizar una presión ordenada que no había hecho durante todo el curso.

Al menos, no lo había hecho durante tantos minutos. Fue una constante y casi siempre se situó muy arriba para provocar robos peligrosos que generaban ocasiones de gol. Cuando el Málaga apretó, el Cartagena mantuvo la presión en campo propio para minimizar la peligrosidad de los ataques malaguistas.

Criterio con balón

Esa presión le otorgó más cuota de balón que en partidos anteriores, pero la diferencia no estuvo en el tiempo que mantuvo la posesión, sino en el criterio que utilizó con la pelota. Cuando vio ocasión de correr, corrió al espacio con Jorge Moreno, Óscar Clemente o un sorprendente Rafa Núñez. Todo por la banda derecha. Cuando no tuvo ventaja esperó su momento con paciencia en las botas de Andy o Assane.

Con esa calma para elaborar encontró soluciones que no había visto hasta ahora. Atacó por la banda hacia fuera y con centros rasos y aéreos. Se volcó a los costados para terminar jugadas por el centro. Combinó y jugó directo. Filtró balones al hueco. La diversidad de ataques y la creatividad en campo rival animaron a los pocos aficionados en las gradas y le hicieron creer en la victoria.

Orden en las líneas

A pesar de los errores en la finalización, el Fútbol Club Cartagena terminó sus jugadas, un aspecto que le permitió rearmarse tras perder la posesión. Prácticamente nunca cogió el Málaga descosido al cuadro portuario, sino que tuvo que atacar un entramado de tres líneas bien ordenadas. La única jugada en la que permitió una contra fue la última, en la que recibió el gol de la derrota.

Nacho Martínez sobresale

Las notas positivas individuales se las llevaron la última incorporación del mercado de invierno, Nacho Martínez, en su primera titularidad con el equipo y su primer partido desde mayo del año pasado; Assane Ndiaye, Rafa Núñez y Álex Millán a pesar de no ver portería. Tiene el Cartagena más efectivos, más rotación y más actitud en su plantilla que a principio de temporada. No se le pide más que competir hasta el final.

Una semana entera tendrá Guillermo Fernández Romo para preparar a su equipo para la visita el domingo el campo del Elche, un equipo aspirante al ascenso que disputará su encuentro de la vigésimo séptima jornada esta noche (20:30 horas) a domicilio contra la UD Almería.

La permanencia se queda ya a dieciocho puntos tras el triunfo del Burgos en Zaragoza

Si antes de la disputa de la vigésimo séptima jornada la salvación estaba muy lejos para el FC Cartagena, tras los resultados de ayer queda casi a un abismo. Porque el triunfo del Burgos en el campo del Real Zaragoza ha provocado que la distancia se haya incrementado hasta los dieciocho puntos. La derrota en el descuento ante el Málaga y el gol del jugador de los burgaleses Íñigo en el minuto 84, dejan a los albinegros, a quince jornadas para la conclusión del campeonato liguero, con opciones remotas para mantenerse en la categoría de plata. Además, otro de los equipos inmerso en los puestos de descenso, el CD Eldense, ganó su partido ante el Deportivo de la Coruña en el Pepico Amat por 2-0 con los tantos de Masca y Llabrés.

Por su parte, los otros dos conjuntos que ahora mismo caerían a Primera RFEF junto al Cartagena, el Racing de Ferrol y el CD Tenerife, también sufrieron sendas derrotas. Los ferrolanos encajaron una goleada en el campo del Mirandés (4-1) que ha llevado al equipo de Miranda de Ebro a compartir el liderato con el Racing de Santander a falta del Almería-Elche de esta noche. Los tinerfeños, por su parte, cayeron en el Heliodoro Rodríguez contra el Córdoba, al que remontaron el tanto inicial de Jacobo, pero después se vieron superados por los goles de Ortiz, en el descuento de la primera parte, y otro tanto de Jacobo en el minuto 79.