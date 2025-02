Turismo deportivo en España: estas fueron las rutas más populares en 2024

El turismo deportivo es cada vez más habitual. Quizás bajo ese nombre no es algo en lo que se piense al reservar unas vacaciones, pero no, no implica irse de vacaciones a visitar gimnasios. Turismo deportivo es por ejemplo reservar una habitación de hotel en San Sebastián para correr la Behobia y de paso cenar unos pintxos, viajar en furgoneta con las bicicletas por Collados Altos y disfrutar de la tranquilidad de la Sierra de Madrid, reservar un refugio de montaña para hacer senderismo en la Cola de Caballo en Aragón y comer un buen plato de cuchara en algún pueblo bonito del Valle de Ordesa o subir un fin de semana a Andorra a esquiar y pasar una tarde de compras por el centro de Andorra la Vella… ¿Ahora ya suena más eso del turismo deportivo, no?

Cada vez más personas optan por destinar sus vacaciones a actividades deportivas y también cada vez más personas optan por incluir actividad física en sus vacaciones aunque este no sea el motivo principal del viaje. Las comunidades autónomas han desarrollado planes de turismo deportivo y natural así como muchas ciudades articulan todo un abanico de actividades complementarias para los viajeros cuando por ejemplo acogen una carrera popular o una cita deportiva como un medio maratón o alguna carrera multitudinaria.

Tendencia al alza

Los últimos datos disponibles al respecto son de 2023, cuando España registró 1,2 millones de entradas de extranjeros que visitaron el país para esquiar, navegar, correr un maratón o hacer surf, mientras que los españoles sumaron 3,5 millones de viajes para practicar deporte en el país. Dado que los maratones y carreras populares en España se celebran en invierno, primavera y otoño, y la nieve llega entre diciembre y marzo, este tipo de viajes también contribuyen a desestacionalizar el turismo más allá del verano. Los viajes para practicar o ver deporte dejaron un impacto directo en España de 7.305 millones de euros en 2023, un 31,5% más interanual, pero también un 7% superior a la registrada en prepandemia.

En este sentido, la aplicación de rutas deportivas Wikiloc, que acumula más de 16 millones de miembros en todo el mundo, ha presentado por primera vez un Informe Anual con los recorridos más populares en España en 2024 a partir de los datos recogidos entre sus usuarios que practican senderismo, mountain bike o running.

Tan solo en España,el pasado año, se compartieron en la aplicación más de 6 millones de rutas nuevas, terminando el año con más de 33 millones de rutas disponibles, la mayoría de senderismo, mountain bike, running, bicicleta de carretera y trail running. Según los datos recogidos en el informe, la ruta más popular durante todo el año pasado fue la que discurre entre la Pradera de Ordesa y la Cola de Caballo.

Esta ruta, que se encuentra en la comunidad de Aragón, recorre una distancia de 19 kilómetros con un desnivel positivo de cerca de 500 metros en el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, remontando el valle de Ordesa siguiendo el río Arazas hasta llegar a la cascada de la Cola de Caballo. Lamentablemente, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los tesoros más emblemáticos de Aragón, tuvo que cerrar sus puertas hasta en 19 ocasiones durante el pasado año debido a la masificación turística.

Rutas emblemáticas

En running, la ruta que más sobresalió fue la vuelta al parque del Retiro de la capital madrileña, con tan solo 6 kilómetros de distancia. Su poco desnivel y el hecho de congregar a una gran cantidad de personas que entrenan en el Retiro hace que esta ruta sea la más popular para los corredores.

En cambio, en trail running, la ruta más popular en España en 2024 fue la que discurre por la emblemática maratón de montaña Zegama – Aizkorri, de 42 km y 2.700 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en el municipio guipuzcoano. Una ruta que despierta mucho interés entre los corredores de montaña también a lo largo del año, con ganas de poder realizar el recorrido ante la dificultad de conseguir un dorsal para el día de la prueba.

Llegados a este punto… ¿Quién hace turismo sin hacer fotos? Como dato curioso, cabe destacar que en 2024 se alcanzó la cifra de 60 millones de fotografías compartidas en la aplicación en España. Entre todos los lugares donde se realizaron rutas al aire libre, los cinco sitios más fotografiados durante el año pasado fueron Matagalls (Catalunya), Gorbea (País Vasco), la Catedral de Santiago (Galicia), el Monestir de Montserrat (Catalunya) y la cascada de la Cola de Caballo (Aragón).