El sorprendente estreno de la novata Marina Inglés en una maratón

Marina Inglés López (Murcia, 4 de mayo de 1997) es profesora de Educación Física en el Colegio Jesús María. Desde temprana edad ha estado ligada al deporte. Practicó, y sigue haciéndolo periódicamente, natación y baile, y compitió en powerlifting, una modalidad de fuerza que consiste en la realización de tres ejercicios de levantamiento de peso (sentadilla, press de banca y peso muerto).

Marina corre habitualmente, unas dos o tres veces por semana, pero nunca se había inscrito en una carrera. De hecho, ni tiene licencia federativa. Y ella, que también será una de las cinco mil participantes que el próximo 9 de marzo disputarán la Carrera de la Mujer que organiza este diario, no hizo su debut en una carrera popular sobre una distancia de cinco o diez kilómetros, como hacen el resto de los mortales. Se lanzó directamente a realizar la maratón (42 kilómetros) de la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida de principios de febrero.

El resultado que logró esta joven murciana graduada en CAFD pasó totalmente desapercibido el día de la prueba. Nadie en la meta, salvo sus familiares, sabían que era una chica de Murcia. Por eso, inicialmente se consideró que la mejor corredora de la Región en la meta fue Irma Lorena Duchi. Pero la sorpresa saltó después. La ‘desconocida’ Marina había quedado séptima en la clasificación general femenina y tercera de su categoría con un sorprendente registro de 3 horas y 9 minutos exactos -el récord regional está en poder de Mercedes Velasco con 2h.53:59-.

«El día de la carrera estaba agobiada porque no sabía el recorrido y tenía miedo de perderme; incluso me paré en el Ayuntamiento porque pensaba que era la meta, pero me dijeron que tenía que seguir hasta el final de la alfombra roja», explica con una sonrisa una chica que nunca había hecho 42 kilómetros de una tirada, ni durante la preparación: «Hice un entrenamiento máximo de 36 kilómetros y a partir de ese día bajé el volumen», recuerda, para añadir que «cogí un entrenador online porque era algo que no había hecho antes y quería evitar lesiones. Sabía que era fuerte mentalmente para hacer 42 kilómetros, pero no sabía si mi cuerpo iba a responder. No me daba miedo la distancia, me daba miedo que mi cuerpo no estuviese a la altura», dice.

Pese a que era una novata en pruebas de larga distancia, no tuvo dudas: «Me dije a mí misma que iba a prepararme una carrera y fui a por todo. Creo que podría haber ido más rápida, pero preferí asegurar a ir más veloz y no poder acabar. En el entrenamiento que hice de 36 kilómetros el kilómetro me salió a 4:31, y en la maratón lo hice a 4:26», dice una joven murciana que piensa que esa fortaleza mental que tiene la ha adquirido en sus entrenamientos en piscina, donde habitualmente se hace 130 largos por sesión (3.250 metros).

«Sabía que era capaz de hacerlo, pero quería algo que me supusiese un reto. Visualicé mucho el objetivo y esa técnica de concentrarme me ayudó mucho», explica Marina Inglés, quien durante la prueba siguió un estricto plan de hidratación y alimentación: «Por eso no me afectaron los calambres ni los muros. Bebí agua cada cinco kilómetros, aunque tuviera que llevar peso en la mano. Durante la prueba me comí dos barritas y también iba con chuches, que me encantan y me dan la energía y el azúcar que necesito. He probado geles, pero es un sorbo y ya está, por eso en mi cinturón llevaba unas quince o veinte gominolas que me iba comiendo y así también me entretenía. Cada cuarenta minutos comía algo», relata.

Marina López, pese al resultado obtenido, no se plantea seguir haciendo competiciones asiduamente. «Es verdad que se me da bien, pero es un desgaste fuerte muscular. Aunque ha sido más fácil de lo que pensaba para mí, aunque me sabe mal decirlo por si hiero los sentimientos de la gente, supone mucho deterioro. Podría hacer una media maratón bastante rápida, a menos de cuatro minutos el kilómetro, pero no quiero hacer más porque entonces estaría tirando de mí y no disfrutando», reflexiona.

Por todo ello no se ha planteado inscribirse en un club de atletismo o grupo de entrenamiento porque «eso ya supone ir a la pista a entrenar a un horario. Yo entrené tres días por semana para la maratón, pero, por ejemplo, no he ido a la montaña a hacer cuestas o a una pista. Y en el momento que me digan que tengo que ir a la pista a las ocho de la noche, no lo voy a hacer. Eso lo veo más impuesto que para disfrutar y yo soy de sensaciones, me pongo las zapatillas y salgo a correr», termina diciendo una chica que el próximo 9 de marzo estará por primera vez en la Carrera de la Mujer junto a otras 4.999 participantes más que convertirán, como a Marina le gusta, hacer deporte en una gran fiesta.